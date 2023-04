Hyundai widmet Kroatien-Ergebnis Craig Breen

Hyundai Motorsport hat seinem Fahrer, Kollegen und Freund Craig Breen, der letzte Woche bei Tests sein Leben verlor, einen Podiumsplatz bei der Rallye Kroatien gewidmet.

Esapekka Lappi und Janne Ferm sicherten sich mit einer konstanten und störungsfreien Leistung ihr erstes Podium als Hyundai Motorsport-Crew. Die frühen Rallye-Führenden Thierry Neuville und Martijn Wydaeghe kehrten nach ihrem Unfall am Samstag zurück. Das belgische Team hat alles gegeben, um mit einer temperamentvollen Fahrt die maximalen Power Stage-Punkte zu holen.

Hyundai Motorsport hat bei der Rallye Kroatien, der vierten Runde der FIA-Rallye-Weltmeisterschaft (WRC) 2023, einen ergreifenden Podiumsplatz eingefahren und seinen dritten Platz dem verstorbenen Craig Breen gewidmet. Esapekka Lappi und Janne Ferm bestätigten das Ergebnis mit einem problemlosen, aber emotionalen Abschlusstag auf Kroatiens Asphaltstraßen. Es ist das erste Podium der finnischen Crew der Saison und ihr Debüt für Hyundai Motorsport.

Thierry Neuville und Martijn Wydaeghe, die die Rallye von der zweiten Etappe am Freitagmorgen bis zu einem Ausfall am Samstag angeführt hatten, gingen am Sonntag wieder an den Start, um etwas von einem harten Event für das Team zu retten. Die Belgier taten genau das und verfolgten eine aggressive Strategie, um die maximale Leistung aus sich und dem Auto herauszuholen, um mit einer entschlossenen Fahrt alle fünf angebotenen Extrapunkte zu holen.

Lappi und Ferm fügten ebenfalls einen Punkt hinzu, indem sie auf der letzten Entscheidung des Wochenendes die fünftschnellste Zeit fuhren und mit einem Ausbruch gemeinsamer Emotionen über die Ziellinie kamen. Die Feierlichkeiten auf dem Podium waren zu Recht verhalten, zu Ehren und in Erinnerung an Craig Breen. Das siegreiche Team hielt die irische Flagge, als die Nationalhymne von Irland gespielt wurde, gefolgt von einer Schweigeminute.

Lappi sagte: «Ich weiß nicht, wo ich anfangen soll. Ein großes Dankeschön an das Team. Es war für die meisten von uns keine leichte Entscheidung, hierher zu kommen, aber wir schätzten die Gelegenheit, wieder Auto zu fahren. Ich weiß, es war wirklich hart, wohl eine der härtesten Wochen aller Zeiten. Wir haben unsere Köpfe zusammengehalten mit einem intelligenten Antrieb, der es uns ermöglicht hat, auf dem Podium zu stehen. Es ist ein sehr wichtiges Ergebnis für uns und das Team in dieser Woche, also vielen Dank.»

Neuville führte an: «Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich bin einfach so enttäuscht für das Team, für uns, nach allem, was passiert ist. Es ist ein harter Moment, also wollten wir wirklich, dass der Sieg Craig stolz macht. Leider haben wir mit unserem Ausscheiden aus der Führung am Samstag die Gelegenheit verpasst. Wir mussten mehr als 100 % geben, und wenn man am Limit ist, kann man solche Fehler nicht immer vermeiden. Wir haben uns heute Morgen wieder die Rallye aufgenommen, entschlossen, in der Power Stage zu kämpfen. Wir haben absolut alles gegeben und das war für Craig.»

Cyril Abiteboul, Teamchef von Hyundai Motorsport, erklärte: «Dies war ein schwieriges Ereignis für die gesamte Rallye-Community, und wir müssen allen weit und breit für ihre Hilfe, Unterstützung und ihr Verständnis danken. Mit Blick auf die sportliche Komponente dieses Wochenendes mussten wir uns von Beginn der Veranstaltung an voll und ganz darauf einlassen. Dies war der Wille von Craigs Familie und was er gewollt hätte; das ist sehr klar. Alles, was wir diese Woche getan haben, war für ihn und in seinem Gedenken. Die Motivation des Teams war trotz der Umstände sehr hoch, insbesondere Thierry. Unsere kollektive Enttäuschung war groß, als seine Jagd nach dem Sieg am Samstag plötzlich aufhörte. Für uns war es wichtig, heute mit Craig ein Auto und eine Crew auf dem Podium zu haben. Wir wussten, dass dies ein ergreifender Meilenstein auf dieser harten und emotionalen Reise sein würde, auf der wir uns in der vergangenen Woche befunden haben. Das ist uns mit Esapekka gelungen. Es ist wichtig, dass wir das sportliche Element jetzt beiseite legen. Die Abfolge der Ereignisse, die sich seit diesem tragischen Tag am vergangenen Donnerstag ereignet haben, war für das Team unglaublich hart. Wir mussten mit unseren Emotionen pausieren, aber jetzt ist die Zeit der Reflexion. Es wird alles hart zurückkommen, und es ist wichtig, dass wir alle die Zeit finden, damit auf unsere individuelle Weise umzugehen.»

Das letzte Wort #ForCraig:



Hyundai Motorsport hat an der Rallye Kroatien teilgenommen, um Craig Breen zu ehren, der letzte Woche am Donnerstag bei Tests vor dem Event auf tragische Weise sein Leben verlor. Das Team, das zwei speziell lackierte Autos mit der irischen Flagge fährt, hat Craig und seiner Leidenschaft für den Rallyesport Tribut gezollt. Eine Auswahl von Craigs inspirierenden Zitaten hat den Servicebereich des Teams geschmückt und zollt dem Mann Tribut, dessen Vermächtnis in den Rallye- und Motorsportgemeinschaften weiterleben wird. Hyundai Motorsport widmet das heutige Podiumsergebnis Craig, seinem Beifahrer James Fulton, seiner wunderbaren Familie, seinen treuen Freunden und treuen Fans, für die alle diese vergangene Woche geprägt war von rohen Emotionen, Traurigkeit und Verlust, aber auch einer voller Liebe für einen Mann, der so viel gegeben und so viel hinterlassen hat. Ruhe in Frieden Craig. «Lass dich von niemandem runtermachen, denn nur du kennst dein wahres Potenzial.» Craig Breen, Rallye Schweden, Februar 2023.

Endstand nach 20 Prüfungen Pos. Team/Nat/Fahrzeug Zeit 1 Evans/Martin (GB), Toyota 2:50:54,3 2 Tänak/Järveoja (EE), Ford + 27,0 3 Lappi/Ferm (FIN), Hyundai + 58,6 4 Rovanperä/Halttunen (FIN), Toyota + 1:18,3 5 Ogier/Landais (F), Toyota + 1:28,0 6 Katsuta/Johnston (J/IRL), Toyota + 2:22,5 7 Loubet/Gilsoul (F/B), Ford + 4:22,6 8 Rossel/Dunand (F), Citroën + 7:51,3 9 Gryazin/Aleksandrov (LV), Skoda + 8:07,4 10 Solberg/Edmondson (SGB), Skoda + 9:16,7

Fahrer-WM Stand nach 4 von 13 Läufen Pos. Team/Nat/Fahrzeug Punkte 1 Elfyn Evans (GB), Toyota 69 2 Sébastien Ogier (F), Toyota 66 3 Ott Tänak (EE), Ford 65 4 Kalle Rovanperä (FIN), Toyota 64 5 Thierry Neuville (B), Hyundai 53 6 Esapekka Lappi (FIN), Hyundai 30 7 Craig Breen (IRL), Hyundai 19 8 Dani Sordo (E), Hyundai 17 9 Takamoto Katsuta (J), Toyota 16 10 Pierre-Louis Loubet (F), Ford 13