Kroatien: Erster Saisonsieg für Evans mit Trauerflor

Nach etwas längerer Durststrecke hat Elfyn Evans auf kroatischem Asphalt, Schauplatz des vierten Laufes zur Rallye-Weltmeisterschaft (WRC) seinen sechsten Gesamtsieg und den ersten Saison-Volltreffer erzielt.

Zusammen mit ihren anderen Podiumsplatzierten widmeten Evans und Martin das Ergebnis ihrem Freund und Mitbewerber Craig Breen, der im Vorfeld der Veranstaltung auf tragische Weise sein Leben verlor. Martin war zuvor zwischen 2014 und 2018 Beifahrer von Breen und holte sich ihre ersten gemeinsamen WRC-Podiumsplätze.

Eine gut geführte Strategie ermöglichte es Evans und Martin, ihren fünften Sieg mit Toyota und ihren ersten seit der Rallye Finnland im Jahr 2021 zu erringen. Die Asphaltetappen rund um Zagreb erwiesen sich erneut als herausfordernd, mit häufigen Oberflächenwechseln und viel Schlamm und Schotter auf die Straße, aber Evans fand die richtige Balance zwischen Vorsicht und Geschwindigkeit.

Nachdem er am Samstagmorgen die Führung übernommen hatte, konnte er seinen Vorsprung am Abend bei schwierigen Bedingungen auf 25,4 Sekunden ausbauen und diesen Vorsprung im ersten von vier Prüfungen am Sonntag auf über eine halbe Minute ausbauen. Dies ermöglichte eine vorsichtigere Herangehensweise an die Endphase mit einem Vorsprung von 27 Sekunden.

Die Teamkollegen Kalle Rovanperä und Sébastien Ogier vervollständigten die Top 5 und erholten sich, nachdem sie auf der zweiten Prüfung am Freitag an derselben Stelle Probleme hatten, als schwere Stöße sie zwangen, anzuhalten und ein Rad zu wechseln. Beide zeigten danach ein starkes Tempo, während sie eng um die Positionen kämpften. Rovanperä und Beifahrer Jonne Halttunen gewannen insgesamt sechs Prüfungen und wurden Vierte, während Ogier und Navigator Vincent Landais am Wochenende sieben schnellste Zeiten fuhren und Fünfte wurden. Rovanperä und Ogier belegten in der Power Stage am Ende der Rallye jeweils die Plätze zwei und drei. Evans führt vor Ogier nun die Fahrerwertung an, einen Punkt vor Rovanperä.

Als Zeichen der Solidarität im Vorfeld dieser Veranstaltung wurden nur zwei Fahrer pro Team als markenberechtigte Punkte nominiert. Unter Berücksichtigung der Ergebnisse von Rovanperä und Ogier hat Toyota einen Vorsprung von 29 Punkten.

Takamoto Katsuta vervollständigte die ersten sechs Plätze in seinem GR Yaris Rally1 Hybrid, unterstützt vom TGR WRC Challenge Programm.

Sieger Elfyn Evans: «Natürlich haben wir lange auf einen weiteren Sieg wie diesen hingearbeitet, aber das bedeutet im Moment nicht so viel. Es war eine harte Woche für alle und die gesamte WRC-Familie kann stolz darauf sein, wie alle zusammengekommen sind und Craig Tribut gezollt haben. Der Wettbewerb ging wie gewohnt weiter, so wie er es sich gewünscht hätte. Es schien ein bisschen schwierig, hier mit unserer Straßenposition am Freitag mit der Menge an Schmutz auf der Straße zu gewinnen, aber einige andere hatten Probleme und das gab uns die Gelegenheit, um den Sieg zu kämpfen. Scott und ich haben Craigs Familie versprochen, dass wir dieses Wochenende genießen werden, und das haben wir geschafft. Jetzt ist alles vorbei, unsere Gedanken kehren zu ihnen zurück.»

Titelverteidiger Kalle Rovanperä: «In Bezug auf das Ergebnis war es kein großartiges Wochenende, aber am Ende haben wir getan, was wir konnten. Es war ein toller Kampf mit Seb und es ist nicht so schlimm, die Nase vorn zu haben. Natürlich wollten wir nicht um Platz vier kämpfen, aber das war nach Freitag wirklich alles. Wir sind nicht gut ins Wochenende gestartet; Wir haben einen kleinen Fehler beim Setup gemacht, aber danach war das Auto gut, also vielen Dank an das Team. Wir haben versucht, auf der Power Stage richtig Gas zu geben und am Ende des Wochenendes einige gute Punkte geholt.»

WM-Zweiter Sébastien Ogier: «Es war eine harte Woche. Aus sportlicher Sicht hatten wir die Pace, um viel besser abzuschneiden, aber an diesem Wochenende lief es nicht nach unseren Wünschen. Das ist manchmal so im Motorsport. Es war heute ziemlich schwierig, aber ich muss sagen, dass Kalle wirklich schnell war und ich an diesem letzten Tag nicht die gleiche Pace wie er hatte. Natürlich war die Power Stage immer noch ein Ziel, aber wir haben mit der Reifenstrategie eine falsche Entscheidung getroffen und ich hatte viele Momente auf der Etappe, daher war ich froh, die Ziellinie zu überqueren und dem Team noch einige Punkte zu bringen.»

Endstand nach 20 Prüfungen Pos. Team/Nat/Fahrzeug Zeit 1 Evans/Martin (GB), Toyota 2:50:54,3 2 Tänak/Järveoja (EE), Ford + 27,0 3 Lappi/Ferm (FIN), Hyundai + 58,6 4 Rovanperä/Halttunen (FIN), Toyota + 1:18,3 5 Ogier/Landais (F), Toyota + 1:28,0 6 Katsuta/Johnston (J/IRL), Toyota + 2:22,5 7 Loubet/Gilsoul (F/B), Ford + 4:22,6 8 Rossel/Dunand (F), Citroën + 7:51,3 9 Gryazin/Aleksandrov (LV), Skoda + 8:07,4 10 Solberg/Edmondson (SGB), Skoda + 9:16,7

Fahrer-WM Stand nach 4 von 13 Läufen Pos. Team/Nat/Fahrzeug Punkte 1 Elfyn Evans (GB), Toyota 69 2 Sébastien Ogier (F), Toyota 66 3 Ott Tänak (EE), Ford 65 4 Kalle Rovanperä (FIN), Toyota 64 5 Thierry Neuville (B), Hyundai 53 6 Esapekka Lappi (FIN), Hyundai 30 7 Craig Breen (IRL), Hyundai 19 8 Dani Sordo (E), Hyundai 17 9 Takamoto Katsuta (J), Toyota 16 10 Pierre-Louis Loubet (F), Ford 13