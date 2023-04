Abiteboul/Hyundai-Teamchef: «Zeit zum Nachdenken»

In Gedenken an Craig Breen

Cyril Abiteboul, Teamchef von Hyundai Motorsport, hat die Herangehensweise seines Teams an die Kroatien-Rallye lgelobt, eine der emotionalsten und anspruchsvollsten Rallyes in der Geschichte des Alzenauer Teams.

Der Verlust von Craig Breen bei einem Testunfall Tage vor dem Start des kroatischen Laufes der Rallye-Weltmeisterschaft ließ das Team um seinen geliebten irischen Fahrer trauern. Hyundais Zusammenhalt und würdevolle Ehrungen für Breen wurden von allen an der Meisterschaft Beteiligten gelobt. Der Podiumsplatz von Esapekka Lappi war ein passendes Gedenken für ein ergreifendes Wochenende.

Abiteboul sagte: «Dies war ein schwieriges Ereignis für die gesamte Rallye-Community und wir müssen allen weit und breit für ihre Hilfe, Unterstützung und ihr Verständnis danken. Mit Blick auf das sportliche Element dieses Wochenendes mussten wir uns von Beginn der Veranstaltung an voll und ganz darauf einlassen. Dies war der Wille von Craigs Familie und was er gewollt hätte; das ist sehr klar.»

Abiteboul gab zu, dass der 33-Jährige selten weit weg von der Erinnerung aller im Team war. Er fügte hinzu: «Alles, was wir diese Woche getan haben, war für ihn und in seiner Erinnerung. Die Motivation des Teams war trotz der Umstände sehr hoch, allen voran Thierry Neuville. Unsere kollektive Enttäuschung war groß, als seine Jagd nach dem Sieg am Samstag plötzlich aufhörte. Für uns war es wichtig, mit Craig ein Auto und eine Crew auf dem Podium zu haben. Wir wussten, dass dies ein ergreifender Meilenstein auf dieser harten und emotionalen Reise sein würde, auf der wir uns in der vergangenen Woche befunden haben.»

Der Franzose ergänzt: «Das ist uns mit Esapekka Lappi gelungen. Es ist wichtig, dass wir das sportliche Element jetzt beiseite legen. Die Abfolge der Ereignisse, die sich seit diesem tragischen Tag am vergangenen Donnerstag abgespielt haben, war für das Team unglaublich hart. Wir mussten mit unseren Emotionen pausieren, aber jetzt ist die Zeit der Reflexion. Es wird alles hart zurückkommen, und es ist wichtig, dass wir alle die Zeit finden, damit auf unsere individuelle Weise umzugehen.»