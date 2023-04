Latvala/Toyota: «Sieg stärkt Titel für Evans»

Jari-Matti Latvala, Teamchef von Toyota Gazoo Racing, sagt, dass der Sieg von Elfyn Evans bei der Rallye Kroatien einen willkommenen Schub für das Selbstvertrauen des Walisers bringen wird.

Evans und Beifahrer Scott Martin triumphierten beim vierten Lauf der FIA Rallye-Weltmeisterschaft und beendeten damit eine Durststrecke, die über 18 Monate gedauert hatte, letzter Sieg bei der Rallye Finnland im Jahr 202.

Dieses Ergebnis, sagt Latvala, hat das Potenzial von Evans gezeigt, dieses Jahr um die Fahrer-Meisterschaftskrone zu kämpfen. Der Waliser führt zusammen mit GR Yaris-Teamkollege Sébastien Ogier mit jeweils 69 Punkten die Gesamtwertung an. Evans startet nächsten Monat bei Vodafone Rallye Portugal (11. bis 14. Mai), Ogier nicht.

«Ich weiß selbst, dass man, wenn es lange her ist und man kein Event gewonnen hat, anfängt, darüber nachzudenken, und es fängt an, ein bisschen in den Gedanken zu sein», sagte Latvala. «Du beginnst, dir ein bisschen Druck aufzubauen. Am Freitagabend konnte ich auf Elfyns Gesicht das Lächeln sehen, und ich wusste von diesem Moment an, dass er das gute Selbstvertrauen hat, das Selbstvertrauen ist da. Ich denke, dieser Druck, diese Last ist jetzt von Elfyns Schultern genommen – und das ist eine sehr starke Botschaft für den Rest der Meisterschaft.»

Latvala lobte das Duo auch für seine Stärke, nach dem Tod seines engen Freundes Craig Breen wieder aktiv zu werden.

«Es war ein hartes Wochenende hierher zu kommen, mental und emotional», fügte der Finne hinzu. «Ich kann nur sagen, dass das beste Paar der Rallye gewonnen hat. Scott war in der Vergangenheit Beifahrer von Craig und Elfyn war mit Craig gut befreundet. Sie haben Craigs Familie nur eine Woche vor der Veranstaltung besucht, und es war nicht einfach, hierher zu kommen. Sie haben es wirklich, wirklich gut gemacht. Ich freue mich so für Elfyn und Scott.»

Obwohl Evans in Kroatien keine Hersteller-Meisterschaftspunkte sammelte, baute sein Team dank der Ergebnisse von Ogier (Vierter) und Kalle Rovanperä (Fünfter) seinen Vorsprung auf 29 Punkte auf Hyundai aus.