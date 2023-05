Hyundai in Portugal wieder mit vollem Programm

Hyundai Motorsport bereitet sich darauf vor, mit der Rallye Portugal, dem fünften Lauf der Weltmeisterschaft (WRC), der am kommenden Wochenende (11. bis 14. Mai) stattfindet, auf Schotter zurückzukehren.

Drei Hyundai i20 N Rally1 Hybrid-Autos werden an der Veranstaltung teilnehmen, wobei Thierry Neuville/Martijn Wydaeghe, Esapekka Lappi/Janne Ferm und Dani Sordo/Cándido Carrera antreten werden. Teemu Suninen/Mikko Markkula und Fabrizio Zaldivar/Marcelo Der Ohannesian kehren für ihr zweites Event der Saison mit dem Hyundai i20 N Rally2 in die WRC2-Kategorie zurück.

Nach einem emotionalen Ausflug bei der Rallye Kroatien, die im Gedenken an Craig Breen bestritten wurde, bereitet sich Hyundai Motorsport auf die Rallye Portugal am kommenden Wochenende (11. bis 14. Mai) vor, wenn die FIA-Rallye-Weltmeisterschaft zum fünften Saisonrunde auf Schotter zurückkehrt.

Nach einem harten Wochenende in Zagreb standen Esapekka Lappi und Janne Ferm zum ersten Mal als Hyundai Motorsport-Crew auf dem Podium, das Craig gewidmet war. Das Team und seine Crews werden weiterhin Craigs Wettbewerbsgeist ehren, wenn sich die Aufmerksamkeit auf die erste von sieben aufeinanderfolgenden Schotterrallyes richtet.

Portugal lange in der WRC



Die Rallye Portugal ist gleichbedeutend mit der WRC, da sie 1973 eine der Gründungsveranstaltungen war. Obwohl die Teams mit den sandigen portugiesischen Etappen, die seit 2015 rund um Matosinhos bei Porto stattfinden, gut vertraut sind, behält die Veranstaltung immer noch Überraschungsmomente. Die Straßen, die oft als technisch und schnell im Profil beschrieben werden, sind beim ersten Durchgang glatt und weich, werden aber bei der Wiederholung felsig und uneben. Hügelkämme können zu herausfordernden Kurven führen, und die Teams müssen möglicherweise die Fahrhöhe ihrer Autos erhöhen, um Schäden bei einem möglicherweise tückischen zweiten Durchgang zu minimieren.

Der ikonische Fafe-Sprung ist ein Fanfavorit. Lappi und Ferm sind hier in Form, nachdem sie für ihren 33-Meter-Sprung die Auszeichnung «FIA Action of the Year 2017» gewonnen haben, zufälligerweise bei ihrem Debüt bei der Rally de Portugal. Drei Hyundai i20 N Rally1 Hybrid-Autos werden an der Ausgabe 2023 der Veranstaltung teilnehmen. Zu Thierry Neuville/Martijn Wydaeghe und Lappi/Ferm gesellen sich Dani Sordo und Cándido Carrera, die bei ihrem allerersten Einsatz im Jahr 2022 mit dem WRC-Auto der neuen Generation auf dem Podium standen.

Hyundai Motorsport hat zuvor 2018 mit Neuville bei der Rallye Portugal gewonnen. Insgesamt haben das Team und seine Crews sechs Podestplätze eingefahren. Neuville und Sordo traten beide 2017 auf, Neuville wurde 2019 Zweiter, während Sordo 2021 und 2022 aufeinanderfolgende Top-3-Platzierungen erzielte.

Dani hält sich in Portugal nicht zurück

Portugal ist vielleicht nicht die schnellste Schotterrallye im Kalender, aber sie kann unerbittlich sein. Die Teams müssen die Belohnung für hartes Fahren mit dem Risiko eines Reifenschadens abwägen. Sordo bewältigte diese knifflige Aufgabe im Jahr 2022 gekonnt, als er auf der letzten Etappe einen Rückstand von fast sechs Sekunden auf den dritten Platz umdrehte.

Dani Sordo erklärte: «Obwohl sich das Profil der Etappe zwischen den Läufen ändert, ist es im Fahrstil nicht so unterschiedlich. Du gehst einfach und drückst! Manchmal kann es auf den Straßen im zweiten Durchgang sehr holprig werden. Ich persönlich nehme es an diesen kniffligen Stellen etwas vorsichtig, aber irgendwann muss man ganz, ganz tief in die Tasche greifen, weil die Leute vorn wie verrückt pushen – egal wie schlecht die Bedingungen sind, sie streben danach. Ein Teil davon ist Glück. Man kann sich leicht einen Plattfuß einfangen, aber für uns hat es sich letztes Jahr mit einem Podestplatz ausgezahlt.»

Cyril Abiteboul, Teamchef von Hyundai Motorsport, sagte: «Es ist nicht zu leugnen, dass dies immer noch unglaublich hart für unser Team ist, und das wird sich für einige Zeit nicht ändern. Wir hatten etwas Zeit, um unsere Emotionen zu verarbeiten, aber wir spüren immer noch den Verlust von Craig. Unser Fokus in Kroatien lag darauf, in seinem Gedenken anzutreten, und jetzt wollen wir ihn ehren, indem wir konsequent an der Spitze kämpfen. Portugal wird eine Reihe von Schotter-Events starten, bei denen wir glauben, dass wir stark sein können. Wir wissen, was in Mexiko möglich war. Thierry und Martijn sicherten sich einen hervorragenden zweiten Platz, und Esapekka und Janne waren in starker Form, um die Rallye bei ihrer erst dritten Veranstaltung mit dem Team anzuführen, und stellten ihre Geschwindigkeit und ihr Potenzial unter Beweis. Mit der richtigen Vorbereitung und Entschlossenheit glaube ich, dass wir diese Leistung am nächsten Wochenende erneut unter Beweis stellen können. Wir sind immer noch sehr traurig, wenn wir zur Rallye de Portugal aufbrechen, und es wird Zeiten geben, in denen Craigs Tod uns hart treffen wird, aber ich denke, es ist wichtig, dass wir uns daran erinnern, es für ihn zu genießen.»

Neuville sagte: «Es ist einfacher, sich auf eine Rallye vorzubereiten, bei der man weiß, was kommt, vor allem mit jahrelanger Erfahrung. Wir hatten trockene und sehr heiße Bedingungen, waren dort aber auch mit Kälte und Regen konfrontiert. Oft hat man die meisten Prüfungen in beide Richtungen und viele Male gemacht. Aber auch die uns bekannten Rallyes haben immer wieder neue Elemente, was viel Vorbereitung und Arbeit im Vorfeld erfordert. Wir müssen wissen, was uns erwartet, genau wohin wir fahren, und meistens müssen wir dies vor dem Pre-Event-Test haben, um ihn so effizient wie möglich zu gestalten. Ich gehe davon aus, dass Portugal eine der einfacheren Schotterrallyes sein wird, die wir dieses Jahr fahren werden. In erster Linie sticht die Atmosphäre hervor, es sind immer sehr viele Zuschauer da. Wir haben den legendären Fafe-Sprung, einige wirklich sandige Straßen, harte Etappen rund um Amarante und es ist großartig, so viele begeisterte Fans bei uns zu haben.»

Lappi meinte: «Wenn man an Portugal denken, denkt man vielleicht, dass es nicht so schwierig oder eine solche Herausforderung für das Auto ist, aber man landet immer im zweiten Durchgang in einer Situation, in der es wirklich sehr, sehr rau ist. Du verfällst in die Denkweise, dass es eine glatte Rallye ist, und das ist es nicht und es kann dich erwischen. Im zweiten Durchgang gibt es an einigen Stellen viele lose Steine und große Spurrinnen. Es ist definitiv ein Event, das mir Spaß macht. Es ist das, was ich als mittelschnell bezeichnen würde, also nicht so langsam wie zum Beispiel Sardinien. Es gibt bei dieser Rallye auch einige Asphaltpassagen, die ziemlich schnell sind, und natürlich ist der Sonntag in Fafe mit den Schotterbänken neben dir immer ein Highlight. Es ist eine einzigartige Rallye. Es war emotional, in Kroatien auf dem Podium zu stehen, aber für Craig war es etwas Besonderes. Wir hoffen, dass wir diesen Schwung mit nach Portugal nehmen können.»

Eine Platzierung unter den ersten drei in der nächsten Woche würde den Podiums-Hattrick für Sordo vervollständigen

Sordo führte an: «Die Rallye Portugal ist immer etwas Besonderes. Die Straßen waren schon immer sehr schön und die Zuschauer reisen aus ganz Portugal und Spanien an. Sie machen die Veranstaltung zu etwas ganz Besonderem. Letztes Jahr haben wir gesehen, dass die Straßen etwas rauer geworden sind und wir sehr unter den Temperaturen gelitten haben, es war wirklich heiß bei der Rallye. Die Rallye ist bekannt für eine gute Entwicklung der Pisten zwischen dem ersten und zweiten Durchgang, man hat mehr Grip, aber sie sind rauer, was letztes Jahr für die Autos, Reifen und sogar die Felgen riskant war. Es wäre großartig, nächstes Wochenende wieder auf dem Podium zu stehen; Wir hatten das Gefühl, dass wir in Mexiko das Tempo und das Potenzial hatten, also wollen wir in Portugal wieder im Kampf um die Top 3 dabei sein.»

Fahrer-WM Stand nach 4 von 13 Läufen Pos. Team/Nat/Fahrzeug Punkte 1 Sébastien Ogier (F), Toyota 69 2 Elfyn Evans (GB), Toyota 69 3 Kalle Rovanperä (FIN), Toyota 68 4 Ott Tänak (EE), Ford 65 5 Thierry Neuville (B), Hyundai 58 6 Esapekka Lappi (FIN), Hyundai 31 7 Craig Breen (IRL), Hyundai 19 8 Takamoto Katsuta (J), Toyota 18 9 Dani Sordo (E), Hyundai 17 10 Pierre-Louis Loubet (F), Ford 14