Kroatien-Sieger Evans auch in Portugal stark

Der in der Tabelle vorne liegende Kroatien-Sieger Elfyn Evans hat im Shakedown zum fünften Lauf der Rallye-Weltmeisterschaft (WRC) in Portugal die inoffizielle Bestzeit markiert.

Elfyn Evans zeigte bei der ersten von sieben aufeinander folgenden Schotterrallyes nach seinem Asphaltsieg in Kroatien auch seine Qualität auf losem Untergrund. Auf dem 4,55 km langen Schotterparcours setzte der gemeinsam mit dem Teamkollegen Sébastien Ogier in der WRC führende Evans im Toyota GR Yaris Rally1 mit 2:53,4 Minuten die infoffizielle Bestmarke, allerdings nur eine Zehntelsekunde vor Esapekka Lappi im Hyundai i20 Rally1 und fünf Zehntelsekunden vor Ott Tänak im Ford Puma Rally1 von M-Sport. Der zweifache Saisonsieger Ogier verzichtete in seinem Kurzprogramm auf Portugal und greift beim sechsten WM-Lauf auf Sardinien Anfang Juni wieder ins Geschehen ein.

Der Titelverteidiger und Vorjahressieger Kalle Rovanperä wurde bei der ersten von nun sieben Schotterrallyes im Shakedown im Toyota GR Rally1 mit einer Zeit von 2:55,0 Minuten hinter Dani Sordo (Hyundai i20 Rally1), Takamoto Katsuta (Toyota GR Yaris Rally1) und Pierre-Louis Loubet (Ford Puma Rally1) auf der siebten Position geführt.

Der portugiesische Schotterklassiker wird am Donnerstagabend um 21:30 Uhr MESZ in der berühmten Universitätsstadt Coimbra mit dem Showstart eröffnet. Der sportliche Teil beginnt am Freitagmorgen mit der ersten von acht Tagesprüfungen (= 120 km) ab 10:05 Uhr MESZ. Den Abschluss bildet ein nur 3,36 km langer Zuschauerparcours im einstigen Startort Figueira da Foz um 20:05 Uhr MESZ. Der Samstag ist mit sieben Entscheidungen über 156 Bestzeitkilometer der längste Tag und endet nach dem Re-Start im Messegelände Exponor um 07:00 Uhr MESZ gegen 21:15 Uhr MESZ dort nach 668 Tageskilometern. Das Finale am Sonntag mit vier Entscheidungen (= 59 km) inklusive des zweimaligen Durchgangs der Fafe-Prüfung mit der weltbekannten Sprungkuppe zum Abschluss wird um 07:15 Uhr im Messegelände Exponor eröffnet und endet dort gegen 15:20 Uhr MESZ.

Rallye Portugal bei Red Bull TV

Red Bull TV wird auch die Rallye Portugal (11. – 14. Mai 2023) mit Live-Streams verfolgen. Jeweils um 22:00 Uhr MESZ wird es bei Red Bull TV am Freitag, 12. Mai 2023, am Samstag, 13. Mai 2023, am Sonntag. 14. Mai 2023, die Highlights des jeweiligen Tages geben.

Rallye Portugal auf ServusTV:

Samstag, 13. Mai 2023:

08.30 Uhr MESZ: WP 9 (Vieira do Minho/17,48 km)

15:00 Uhr MESZ: WP 12 (Vieira do Mindo/17,48 km)

Sonntag, 14. Mai 2023:

0930 Uhr MESZ: WP 17 (Fafe/11,18 km)

13:00 Uhr MESZ: WP 19 (Fafe – Power Stage/11,18 km)

Inoffizielle Shakedown-Zeiten (4,55 km) Pos. Team/Nat/Fahrzeug Zeit 1 Evans/Martin (GB), Toyota 2:53,4 2 Lappi/Ferm (FIN), Hyundai 2:53,5 3 Tänak/Järveoja (EE), Ford 2:53,9 4 Dani Sordo (E), Hyundai 2:54,0 5 Katsuta/Johnston (J/IRL), Toyota 2:54,3 6 Loubet/Gilsoul (F/B), Ford 2:54,6 7 Rovanperä/Halttunen (FIN), Toyota 2:55.0 8 Neuville/Wydaeghe (B), Hyundai 2:55,2 9 Solberg/Edmondson (S/GB), Skoda 3:00,3 10 Greensmith/Andersson (GB/S), Skoda 3:02,0

Fahrer-WM Stand nach 4 von 13 Läufen Pos. Team/Nat/Fahrzeug Punkte 1 Sébastien Ogier (F), Toyota 69 2 Elfyn Evans (GB), Toyota 69 3 Kalle Rovanperä (FIN), Toyota 68 4 Ott Tänak (EE), Ford 65 5 Thierry Neuville (B), Hyundai 58 6 Esapekka Lappi (FIN), Hyundai 31 7 Craig Breen (IRL), Hyundai 19 8 Takamoto Katsuta (J), Toyota 18 9 Dani Sordo (E), Hyundai 17 10 Pierre-Louis Loubet (F), Ford 14