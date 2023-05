Toyota für portugiesischen Schotter zuversichtlich

Toyota bereitet sich darauf auf eine entscheidende Serie von Schotterveranstaltungen, die hart umkämpfte Saison 2023 geht bei der beliebten Rallye Portugal vom 11. bis 14. Mai in die fünfte Runde.

Portugal markiert die erste von sieben aufeinanderfolgenden Veranstaltungen auf Schotter, eine Sequenz, die sich bis Anfang Oktober erstrecken und Teams und Fahrer vor eine Vielzahl von Herausforderungen stellen wird. Die Fahrer von Toyota Gazoo Racin World Rally Team liefern sich nach vier Läufen einen engen Meisterschaftskampf: Nach seinem Sieg beim letzten Mal auf den Asphaltstraßen Kroatiens liegt Elfyn Evans punktgleich an der Tabellenspitze mit Sébastien Ogier (der in Portugal in seinem Programm ausgewählter Veranstaltungen in diesem Jahr nicht startet), während Kalle Rovanperä nur einen Punkt dahinter liegt. Die Top5 sind innerhalb von nur elf Punkten.

TGR-WRT hat in Portugal eine starke Bilanz vorzuweisen und die letzten drei Ausgaben gewonnen, wobei Evans und dann Rovanperä in jedem der letzten zwei Jahre siegreich waren. Zum zweiten Mal in dieser Saison tritt Takamoto Katsuta an, um Punkte in der Herstellermeisterschaft zu kämpfen.

Die Rallye Portugal war Teil der ersten WRC-Saison vor 50 Jahren und hat ihren Sitz im Norden des Landes rund um die zweitgrößte Stadt Porto mit dem Servicepark im nahe gelegenen Matosinhos. Viele leidenschaftliche Fans werden die Pisten säumen, die schnell, aber technisch in der Natur sind. Die Oberfläche ist zunächst normalerweise weich und sandig, wird aber beim zweiten Durchgang oft felsig und zerfurcht, obwohl das oft wechselhafte Wetter einen anderen Teint bringen kann.

Wie in den letzten Jahren wird die Innenstadt von Coimbra am Donnerstagabend den zeremoniellen Start ausrichten, bevor die Action am Freitag in der Nähe mit einem Trio von Prüfungen beginnt, die zweimal um eine mittägliche Reifenmontagezone in Arganil bewältigt werden. Ein einziger Pass der Mortágua-Prüfung und eine neue Super Special Stage in der Küstenstadt Figueira da Foz runden den Tag ab. Der Samstag ist mit 148,68 Wettkampfkilometern der längste Tag der Rallye: Eine wiederholte Schleife von drei Prüfungen in den Cabreira-Bergen umfasst die bisher längste Entscheidung der Saison, Amarante (37,24 km), während eine weitere Super Special Stage auf dem Lousada Rallycross Circuit abends ausgetragen wird. Der Sonntag dreht sich wie üblich um die berühmte Fafe-Bühne; Austragungsort für zwei der letzten vier Entscheidungen, einschließlich der Power Stage am Ende der Rallye.

Teamchef Jari-Matti Latvala: «Wir sind in der Meisterschaft in einer guten Position, aber es ist immer noch sehr eng, insbesondere zwischen den Fahrern, und wir müssen weiter positiv arbeiten, um weitere großartige Ergebnisse zu erzielen. Portugal ist eine Rallye, bei der man einerseits angreifen kann, andererseits aber auch auf den Reifenverschleiß achten und insbesondere im zweiten Durchgang vermeiden muss, Steine zu treffen. Es ist eine Rallye, die ich als Fahrer immer genossen habe, und ich glaube, unsere Fahrer genießen sie auch: Elfyn und Kalle haben dort beide gewonnen, und auch für Takamoto war es eine starke Veranstaltung. Wir sind sehr zuversichtlich, dorthin zu gehen, da wir den GR Yaris Rally1 Hybrid auf Schotter gut verbessert haben, was sich bereits in Mexiko ausgezahlt hat. Wir haben bei unserem letzten Test auf Sardinien daran gearbeitet, darauf aufzubauen, was eine wichtige Vorbereitung auf die drei groben Schotter-Rallyes war, die in den nächsten Wochen kurz hintereinander anstehen.»

Titelverteidiger und Vorjahressieger Kalle Rovanperä: «Ich freue mich sehr, nach Portugal zurückzukehren. Es war schon immer eine Veranstaltung, die mir sehr gefallen hat, und letztes Jahr konnten wir sie gewinnen, obwohl wir als erstes Auto auf der Straße gestartet sind. Es ist eine Rallye, die wir als Fahrer alle ziemlich gut kennen, mit einigen legendären Strecken, daher ist das Tempo immer hoch und es sollte ein ziemlich ausgeglichener Kampf werden. Der Start in unser Jahr war nicht perfekt, ich hatte bessere Ergebnisse angestrebt, aber wir befinden uns immer noch in diesem engen Meisterschaftskampf: Ich glaube, so eng war es nach vier Runden schon lange nicht mehr. Diese Serie von Schotter-Events wird nicht einfach, aber wir werden weiter hart pushen und hoffentlich gute Ergebnisse erzielen.»

Tabellen-Zweiter Elfyn Evans: «Portugal ist eine schöne Rallye, aber in den letzten Jahren ist es auch ziemlich ruppig geworden. Es gibt Abschnitte, die sehr schnell und flüssig sind und Spaß machen, und andere, wo es eine Herausforderung ist, auf die Reifen und das Auto zu achten. Es ist definitiv eine gemischte Rallye in diesem Sinne, aber es ist eine, die mir Spaß macht. Wir befinden uns jetzt in einer arbeitsreichen Zeit mit Rallyes, die dicht und schnell kommen, und Portugal ist der Beginn einer Reihe von Schotter-Events. Jetzt, wo wir in Kroatien erfolgreich waren, haben wir die Aufgabe, die Straße zu öffnen, aber ich bin mir sicher, dass das bei den nächsten Rallyes einige Male zwischen den Fahrern hin und her schwingen wird. Wir müssen nur versuchen, unsere Leistung bei den lockeren Bedingungen, denen wir am Freitag begegnen werden, zu maximieren und sehen, was möglich ist.»

Takamoto Katsuta: «Ich freue mich sehr auf Portugal. In den letzten beiden Jahren war ich dort Vierter und vor allem letztes Jahr war ich ganz nah am Podest. Am Ende habe ich es nicht geschafft, uns haben nur zwei Sekunden gefehlt, also werde ich dieses Jahr versuchen, das zu erreichen. Es wird eine große Herausforderung, aber ich denke, es ist möglich. Der Anfang dieses Jahres war nicht das, was ich wollte, aber ich hatte immer ein gutes Gefühl mit dem Auto. Es entwickelt sich jedes Mal weiter und wir hatten einen guten Test. Hoffentlich zahlt sich unsere harte Arbeit für diese nächsten Rallyes aus. In Portugal mag ich die Strecken und fühle mich dort sehr wohl, also muss ich mich nur anstrengen und ich bin mir sicher, dass wir ein gutes Wochenende haben werden.»

Fahrer-WM Stand nach 4 von 13 Läufen Pos. Team/Nat/Fahrzeug Punkte 1 Sébastien Ogier (F), Toyota 69 2 Elfyn Evans (GB), Toyota 69 3 Kalle Rovanperä (FIN), Toyota 68 4 Ott Tänak (EE), Ford 65 5 Thierry Neuville (B), Hyundai 58 6 Esapekka Lappi (FIN), Hyundai 31 7 Craig Breen (IRL), Hyundai 19 8 Takamoto Katsuta (J), Toyota 18 9 Dani Sordo (E), Hyundai 17 10 Pierre-Louis Loubet (F), Ford 14