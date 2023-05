Latvala/Toyota: «Es wird ein sehr enges Titelrennen»

Laut Toyota-Teamchef Jari-Matti Latvala könnte das Rennen um die diesjährige FIA-Rallye-Weltmeisterschaft (WRC) das engste seit mehr als zwei Jahrzehnten werden.

Der ehemalige WRC-Starfahrer, einer der anerkannten Statistiker und Historiker des Serviceparks, erwartet, dass der außergewöhnliche Kampf an der Tabellenspitze in dieser Saison fortgesetzt wird. Nach vier Runden trennen die fünf besten Fahrer der Meisterschaft nur 11 Punkte, wobei Elfyn Evans und Sébastien Ogier an der Spitze liegen.

«Ich habe nachgerechnet», sagte Latvala, «2001 war es knapp, als fünf Fahrer die Meisterschaft innerhalb von acht Punkten beendeten – also mehr als 20 Jahre seit dem das letzte Mal passiert ist. Ich denke, alles wird enger als im letzten Jahr. Letztes Jahr waren wir mit einem zuverlässigen Auto stark und schon früh hat Kalle Rovanperä eine tolle Leistung gezeigt und ist davongefahren. Gegen Ende der letzten Saison konnten wir sehen, wie die Konkurrenz näher kam, und dieses Jahr ist das Spielfeld tatsächlich sehr eng. Der Wettbewerb wird immer härter. Der Schlüssel ist jetzt, so konstant wie möglich zu sein – das ist der Weg, um Events zu gewinnen.»

Der Brite Richard Burns gewann 2001 einen spannenden Vierkampf in der letzten Runde und setzte sich gegen Colin McRae, Tommi Mäkinen und Carlos Sainz durch.

«Dieses Jahr wird es eng», sagte Latvala, «wie vor 20 Jahren. Es wird interessant.»