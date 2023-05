Portugal: M-Sport Ford baut auf gute Schotterleistung

Das M-Sport Ford World Rally Team bereitet sich auf die Rally de Portugal vor, die fünfte Runde der FIA Weltmeisterschaft (WRC) 2023. Das Team möchte in dieser Saison auf seinen bisherigen starken Leistungen aufbauen.

Die Rallye Portugal ist eine der legendärsten Veranstaltungen im WRC-Kalender, bekannt für ihre schnellen und technischen Etappen, darunter der berühmte Fafe-Sprung und das Lousada-Super-Special. Die Rallye wird das Können und die Ausdauer der Fahrer auf 19 herausfordernden Prüfungen auf eine Gesamtdistanz von über 300 km testen.

Die Fahrer des M-Sport Ford World Rally Teams freuen sich auf die Herausforderung und sind entschlossen, nach einem positiven Test vor der Veranstaltung in der vergangenen Woche in Portugal eine starke Leistung abzuliefern.

Derzeit liegt der estnische Fahrer Ott Tänak auf dem vierten Platz in der Meisterschaft, nur vier Punkte von der Spitze entfernt in einem voraussichtlich engen Kampf über das ganze Jahr. Während das Team zu seinen traditionellen Schotter-Events nach Europa reist, heizt sich der Kampf um die Meisterschaft auf und Tänak ist bestrebt, in Portugal um den Sieg zu kämpfen und die Lücke zur Spitze zu schließen.

Die Startposition auf der Straße ist bei Schotter-Rallyes entscheidend, und Tänak wird am Freitag als Dritter auf der Straße starten, was es ihm ermöglicht, von seinen Rivalen an der Spitze zu profitieren, die gegen eine lockerere und weniger freundliche Schotteroberfläche kämpfen werden. Das Team ist zuversichtlich, dass Tänaks Erfahrung und Können ihm auf den herausfordernden Pisten der Rallye Portugal einen Vorteil verschaffen werden.

Neben der estnischen Crew wird Pierre-Louis Loubet in seinem Puma Hybrid Rally1 auf seinen bevorzugten Untergrund aufbrechen. Der Franzose hat zuvor starke Leistungen bei Schotter-Rallyes gezeigt, er wird versuchen, auf seiner Erfahrung aufzubauen und auf ein Top-5-Ergebnis in Portugal hinzuarbeiten.

Es ist ein großes Wochenende für die Fiesta Rally2, da M-Sport ein Trio talentierter Hotshots aufstellt. Adrien Fourmaux, Grégoire Munster und Robert Virves werden in der WRC2-Kategorie antreten, wobei alle drei Fahrer hohe Erwartungen an die Veranstaltung setzen. Fourmaux hob kürzlich die Verbesserungen hervor, die an der Fiesta Rally2 in Mexiko und Kroatien mit konkurrenzfähigen Zeiten bei beiden Rallyes vorgenommen wurden. Robert Virves hat bereits das Tempo der Fiesta Rally2 auf den gleichen Straßen hervorgehoben, die die Rallye Portugal nutzen wird, indem er Anfang dieses Jahres zwei Etappensiege bei der ERC-Rallye Serras de Fafe und den vierten auf der Power Stage holte.

Richard Millener, der Teamchef des M-Sport Ford World Rally Teams, drückte vor der Rallye Portugal sein Vertrauen in das Team aus: «Wir hatten einen starken Saisonstart, aber wir wissen, dass die Konkurrenz zur Jahresmitte härter wird. Ott hat in dieser Saison bisher ein unglaubliches Tempo und eine unglaubliche Konstanz gezeigt, und wir sind zuversichtlich, dass er das tut. Er wird seine Form in Portugal fortsetzen können. Wir sind auch gespannt, was Pierre-Louis auf den Schotterprüfungen leisten kann, und wir haben auch hohe Erwartungen an unsere WRC2-Fahrer.»

Millener fuhr fort: «Das Team hat hinter den Kulissen hart gearbeitet, um sicherzustellen, dass wir auf den Etappen die bestmögliche Leistung erbringen. Wir verbessern ständig unsere Autos und entwickeln unsere Strategien weiter, und wir sind zuversichtlich, dass sich unsere harte Arbeit in Portugal auszahlt. Wir sind gespannt, was die Rallye für uns bereithält, und freuen uns darauf, den Fans eine Show zu bieten.»

Ott Tänak sagte: «Wir gehen jetzt in die Schottersaison, wo die Dinge in Bezug auf den Meisterschaftswettbewerb ernster werden. Nach unserem Pre-Event-Test liegen wir an einigen Stellen noch etwas zurück, aber die Leute arbeiten hart daran, Verbesserungsmöglichkeiten zu finden, und wir haben noch einen Shakedown, um die letzten Details zu testen. Wir haben in Mexiko gesehen, dass unsere Konkurrenten auf Schotter stark sind, und wir haben einige Bereiche, in denen wir uns in den nächsten paar Rennen verbessern müssen. Portugal ist im Allgemeinen eine schnelle Veranstaltung mit ziemlich sandiger Oberfläche. Einige der zweiten Etappenschleifen können sehr ruppig und anspruchsvoll sein. Wir wollen unseren Abstand zu den Schnellsten verringern und versuchen, im Meisterschaftskampf zu bleiben.»

Pierre-Louis Loubet meinte: «Ich freue mich sehr, in Portugal zu fahren, es ist meine Lieblingsrallye, bei der ich bessere Erfahrungen gemacht habe, ich habe es schon einige Male gemacht. Das Ziel wird sein, dort ein gutes Ergebnis zu erzielen, letztes Jahr war dies meine erste Rallye auf Schotter mit dem Team und der Speed war ohne die Erfahrung da. Ich bin mir sicher, dass wir dieses Jahr einige großartige Dinge tun können.»

Fahrer-WM Stand nach 4 von 13 Läufen Pos. Team/Nat/Fahrzeug Punkte 1 Sébastien Ogier (F), Toyota 69 2 Elfyn Evans (GB), Toyota 69 3 Kalle Rovanperä (FIN), Toyota 68 4 Ott Tänak (EE), Ford 65 5 Thierry Neuville (B), Hyundai 58 6 Esapekka Lappi (FIN), Hyundai 31 7 Craig Breen (IRL), Hyundai 19 8 Takamoto Katsuta (J), Toyota 18 9 Dani Sordo (E), Hyundai 17 10 Pierre-Louis Loubet (F), Ford 14