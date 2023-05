Portugal: Tänak hält Rovanperä im Zaum

Ott Tänak, Vierter in der aktuellen Rallye-Weltmeisterschaft, hat sich beim fünften Lauf auf den portugiesischen Schotterpisten wieder gezeigt und die Führung am Freitagvormittag übernommen.

Nach drei von insgesamt 19 Prüfungen der ersten von nun sieben aufeinander folgenden Schotterrallyes lag Ott Tänak im Ford Puma Rally1 von M-Sport in Führung, nur 3,0 Sekunden vor Kalle Rovanperä im Toyota GR Yaris Rally1, der um sechs Zehntelsekunden Dani Sordo im Hyundai i20 Rally1 auf den dritten Rang verdrängte.

Der Schweden-Sieger Ott Tänak war mit sich und Portugal zufrieden: «Die letzte Prüfung hat Spaß gemacht, ein bisschen herausfordernd. Es war ein besserer Morgen als wir erwartet hatten.»

Der Titelverteidiger und Vorjahressieger Kalle Rovanperä, als Zweiter auf der Piste, schlug sich tapfer. Rovanperä, bislang ohne Saisonsieg, meinte: «Jetzt war es besser. Wir haben jetzt etwas geändert, was besser zu sein scheint. Zumindest war dies ein sauberer Lauf, aber der Nachmittag wird schwierig sein, wenn wir auf die harten Reifen gehen. Es wird rau sein.»

Der entthronte Gesamtzweite Sordo merkte an: «Ich denke, der harte Reifen funktionierte nicht sehr gut. Es gab viel lose Passagen und ich hatte nicht viel Traktion. Wie auch immer, ich genoss die Rallye.»

Sein belgischer Teamkollege Thierry Neuville folgte ihm mit einem Abstand von 11,0 Sekunden auf dem vierten Platz. Der Tabellenfünfte war mit seiner Leistung mit Abstrichen zufrieden: «Eine weitere gute Prüfung für uns. Das Gefühl ist gut und wir können nicht mehr tun. Ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass die Straße lockerer wird und wir die Traktion verlieren oder ob wir mehr Leistung finden müssen, aber wir Kann im Moment nicht mehr tun.»

Kroatien-Sieger Elfyn Evans, der wegen seiner Tabellensituation mit seinen Toyota GR Yaris Rally1 als erstes Fahrzeug auf die trockenen Schotterpisten musste, büßte in seiner Rolle als Straßenkehrer etwas Zeit ein und wurde bis zum Mittagsservice mit einem Rückstand von 18,0 Sekunden auf der fünften Position geführt. «Das Gefühl war ein bisschen besser, aber es reicht wahrscheinlich immer noch nicht aus, um die anderen Jungs herauszufordern oder zu beunruhigen. Nichts ist mit dem Auto los, es läuft einfach nicht so gut, wie wir es möchten», war der Kommentar des Walisers Evans.

Der bisher auf dem fünften Platz rangierende Japaner Takamoto Katsuta blieb auf dem Weg zur dritten von acht Tagesentscheidungen aus bisher unbekannten Gründen mit dem dritten offiziellen Toyota GR Yaris Rally1 liegen.

Die Führung in der sehr stark besetzten WRC2 sicherte sich der Gesamtachte Adrien Fourmaux im Ford Fiesta Rally2 6,1 Sekunden vor dem Ex-Titelgewinner Andreas Mikkelsen und 6,9 Sekunden vor Oliver Solberg, beide im Skoda Fabia RS Rally2.

Stand nach 3 von 19 Prüfungen Pos. Team/Nat/Fahrzeug Zeit 1 Tänak/Järveoja (EE), Ford 33:56,4 2 Rovanperä/Halttunen (FIN), Toyota + 3,0 3 Sordo/Carrera (E), Hyundai + 3,6 4 Neuville/Wydaeghe (B), Hyundai + 14,6 5 Evans/Martin (GB), Toyota + 18,0 6 Loubet/Gilsoul (F/B), Ford + 18,8 7 Lappi/Ferm (FIN), Hyundai + 26,5 8 Fourmaux/Coria (F), Ford Fiesta + 1:34,9 9 Mikkelsen/Eriksen (N), Skoda Fabia + 1:41,0 10 Solberg/Edmondson (SGB), Skoda Fabia + 1:41,8

Rallye Portugal bei Red Bull TV

Red Bull TV wird auch die Rallye Portugal (11. – 14. Mai 2023) mit Live-Streams verfolgen. Jeweils um 22:00 Uhr MESZ wird es bei Red Bull TV am Freitag, 12. Mai 2023, am Samstag, 13. Mai 2023, am Sonntag. 14. Mai 2023, die Highlights des jeweiligen Tages geben.

Rallye Portugal auf ServusTV:

Samstag, 13. Mai 2023:

08.30 Uhr MESZ: WP 9 (Vieira do Minho/17,48 km)

15:00 Uhr MESZ: WP 12 (Vieira do Mindo/17,48 km)

Sonntag, 14. Mai 2023:

0930 Uhr MESZ: WP 17 (Fafe/11,18 km)

13:00 Uhr MESZ: WP 19 (Fafe – Power Stage/11,18 km)