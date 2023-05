Portugal: Champion Rovanperä ist wieder zurück

Kalle Rovanperä ist zurück an der Spitze der FIA-Rallye-Weltmeisterschaft (WRC), nachdem er die Rallye Portugal im GR Yaris des Toyota Gazoo Racing Teams zum zweiten Mal in Folge souverän gewonnen hat.

Der Sieg ist der erste der Saison für die amtierenden Weltmeister Rovanperä und Jonne Halttunen und bringt sie mit 17 Punkten Vorsprung an die Spitze der Gesamtwertung, nachdem sie auch die Fafe Power Stage am Ende der Rallye gewonnen hatten, und damit die Höchstpunktzahl (30) wiederholten, die sie auf derselben Veranstaltung vor einem Jahr erzielt hatten. Es ist außerdem das vierte Mal in Folge, dass TGR-WRT in Portugal gewonnen hat, und der vierte Sieg des Teams bei fünf Runden im Jahr 2023. Es war der 80. WRC-Triumph von Toyota.

Rovanperä baute sein Ergebnis auf einer starken Leistung am Freitag auf. Am Ende des Tages führte er mit 10,8 Sekunden Vorsprung, und dank seiner starken Geschwindigkeit am Samstagmorgen konnte er sich dann mit über 50 Sekunden Vorsprung durchsetzen. Am Sonntag verbuchte er seine neunte Bestzeit des Wochenendes im ersten Durchgang der berühmten Fafe-Prüfung, der bei Fans sehr beliebt ist, bevor er bei seiner Rückkehr zur Power Stage die zehnte Bestmarke setzte. Er sicherte sich damit den Rallye-Sieg, 54,7 Sekunden vor Dani Sordo (Hyundai).

Takamoto Katsuta und Beifahrer Aaron Johnston fuhren die viertschnellste Zeit in der Power Stage und sicherten sich damit zusätzliche Punkte für die Herstellermeisterschaft, die das Team weiterhin mit 32 Punkten anführt. Katsuta musste am Freitagmorgen wegen eines technischen Problems anhalten, konnte aber am Samstag wieder starten und holte sich auf der ersten Etappe am Sonntag einen eigenen Etappensieg.

Teamchef Jari-Matti Latvala: «Wir sind wirklich glücklich über diesen Sieg hier in Portugal. Am Freitag sah es für uns ziemlich schwierig aus, weil wir im Kampf zwei Autos verloren und nur noch eines übrig hatten. Aber Kalle fuhr großartig und am Ende war es ein souveräner Erfolg mit einem großartigen Sieg auf der Power Stage. Auch wenn er in letzter Zeit nicht gewonnen hat, sind Kalles Leistungen immer noch auf einem hohen Niveau; Es fehlten nur ein paar Kleinigkeiten in dem Puzzle, das er hier gefunden hat: das Vertrauen in das Auto und die Motivation und der Siegeshunger. Als diese Dinge an diesem Wochenende zusammenkamen, war er nicht mehr aufzuhalten. Ich möchte mich auch bei Takamoto dafür bedanken, dass er es nach dem Problem am Freitag bis ins Ziel geschafft hat, was bedeutete, dass wir sein volles Potenzial bei dieser Veranstaltung nicht erkennen konnten. Heute, am letzten Tag, hat er gezeigt, was mit einer großartigen Leistung in der Power Stage möglich gewesen wäre, was uns auch einige Extrapunkte für die Herstellermeisterschaft beschert.“

Sieger Kalle Rovanperä: «Dieser Sieg hat lange auf sich warten lassen. Es gab einige schwierige Wochenenden, aber ich wusste immer, dass wir voll im Spiel sind, wenn wir ein sauberes Wochenende und eine gute Fahrt haben. Es ist schön, hier in Portugal wieder zu gewinnen und endlich wieder an der Spitze zu stehen. Ein großes Dankeschön an Jonne und an das Team, das die ganze Zeit nach vorne gearbeitet hat. An diesem Wochenende hatten wir ein gutes Gefühl mit dem Auto und konnten hart pushen. In der Power Stage wollte ich so viele Punkte wie möglich mitnehmen, weil ich wusste, dass wir wahrscheinlich sowieso beim nächsten Event die Straße freimachen mussten. Es war keine perfekte Etappe, aber es hat gereicht, deshalb bin ich zufrieden. Sardinien wird schwieriger, aber wir werden auf jeden Fall versuchen, so weiterzumachen.»

Takamoto Katsuta: «Es war ein herausforderndes Wochenende nach dem Problem, das wir am Freitag hatten. Ich hatte von dieser Rallye viel erwartet und war daher wirklich enttäuscht, aber manchmal passiert so etwas. Danach musste ich einfach versuchen, mehr Erfahrungen zu sammeln und etwas für die Zukunft zu lernen. Es war nicht so einfach, die Straße zu reinigen, aber das Auto fühlte sich fantastisch an, also haben das Team und die Ingenieure großartige Arbeit geleistet. Auf der Power Stage gab es durch die vorausfahrenden Autos engere Spurrillen, so dass ich die Ziellinie immer noch ein wenig öffnen musste, aber die Zeit war ganz in Ordnung. Es ist schön, die Rallye zu beenden und ein paar Punkte für das Team zu sammeln: Vielen Dank an sie und große Glückwünsche an Kalle und Jonne.»

Endstand nach 19 Prüfungen Pos. Team/Nat/Fahrzeug Zeit 1 Rovanperä/Halttunen (FIN), Toyota 3:35:11,7 2 Sordo/Carrera (E), Hyundai + 54,7 3 Lappi/Ferm (FIN), Hyundai + 1:20,3 4 Tänak/Järveoja (EE), Ford + 2:04,1 5 Neuville/Wydaeghe (B), Hyundai + 8:22,5 6 Greensmith/Andersson (GB/S), Skoda Fabia + 9:43,4 7 Solberg/Edmondson (S/GB), Skoda Fabia + 9:44,5 8 Mikkelsen/Eriksen (N), Skoda Fabia + 10:26,4 9 Rossel/Dunant (F), Citroën C3 + 11:33,2 10 Suninen/Marrkula (FIN), Hyundai + 12:16,3

Fahrer-WM Stand nach 5 von 13 Läufen Pos. Team/Nat/Fahrzeug Punkte 1 Kalle Rovanperä (FIN), Toyota 98 2 Ott Tänak (EE), Ford 81 3 Sébastien Ogier (F), Toyota 69 4 Elfyn Evans (GB), Toyota 69 5 Thierry Neuville (B), Hyundai 68 6 Esapekka Lappi (FIN), Hyundai 49 7 Dani Sordo (E), Hyundai 35 8 Takamoto Katsuta (J), Toyota 20 9 Craig Breen (IRL), Hyundai 19 10 Gus Greensmith (GB), Skoda Fabia 17