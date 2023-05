Portugal: Champion Rovanperä vor erstem Sieg 2023

Der bislang in dieser Saison noch sieglose Titelverteidiger Kalle Rovanperä ist beim portugiesischen Schotterklassiker, der fünften Station der Weltmeisterschaft, auf starkem Kurs zum ersten Triumph 2023.

Nach 14 von 19 Prüfungen und vor der nur 3,30 km langen Abschlussprüfung am Abend auf der Rallycross-Bahn von Lousada hatte der Vorjahressieger Rovanperä mit acht Bestzeiten im Toyota GR Yaris Rally1 einen gesunden Vorsprung von 59,4 Sekunden auf Dani Sordo, der im i20 Rally1 das offizielle Hyundai-Trio anführte, 10,8 Sekunden vor Thierry Neuville, der auf der 13. Prüfung seinen Teamkollegen Esapekka Lappi um nur 2,2 Sekunden vom dem letzten Platz auf dem imaginären Tagespodium verdrängte.

Portugal-Leader Rovanperä erklärte: «Es sieht nicht schlecht aus. Ich hatte heute ein gutes Gefühl, aber wenn die Strecke rau wurde, wechselte ich mehr auf die sichere Seite.»

Sordo sagte: «Ich muss richtig pushen, um im Kampf zu sein. Ich hatte ein bisschen Angst vor dem Ausnutzen der Reifen, aber wir beschlossen, dass wir weiter attackieren müssen.»

Neuville meinte: «Ich versuche die ganze Zeit zu pushen, manchmal funktioniert es, manchmal nicht. Ich vermisse viel Selbstvertrauen, wenn es rutschig ist. Wenn es ein bisschen rauer ist, kann ich mehr attackieren, aber wir werden viel herumgeschüttelt.»

Trotz der auf der drittletzten Tagesprüfung durch einen Stein stark beschädigten Windschutzscheibe verteidigte der Schweden-Sieger Ott Tänak im Ford Puma als letztplatzierter Rally1-Pilot seinen fünften Rang (+ 2:22,7). Enttäuscht meinte Tänak: «Es ist auch frustrierend für mich selbst, aber es ist ein schwieriges Wochenende. Es ist schwierig, wenn man nicht dort sein kann, wo man sein möchte. Es gibt nichts, was wir im Moment tun können.»

In der diesmal mit mehr als 40 Fahrzeugen sehr stark besetzten WRC2 behielt der Oliver Solberg, 21 Jahre alter Sohn von Ex-Champion Petter Solberg und Divisionssieger in seiner schwedischen Heimat, im Skoda Fabia RS Fabia etwas deutlich die Oberhand, 34,8 Sekunden vor Gus Greensmith und 1:23,3 Minuten vor dem WRC2-Ex-Champion Andreas Mikkelsen, beide ebenfalls im Skoda Fabia RS Rally2.

Der dreifache Deutsche Meister und Europameister Armin Kremer und sein Beifahrer Timo Gottschalk strichen am Samstagmorgen mit ihrem Skoda Fabia RS Rally2 als Zweite in der Master-Wertung (über 50 Jahre) die Segel. Kremer begründete den Ausfall: «Leider ist die Rallye Portugal für uns vorzeitig zu Ende. Auf der ersten Prüfung des heutigen Tages sind vorne rechts alle 5 Radbolzen abgeschert. Wir werden morgen nicht mehr an den Start gehen, da die Punkteaussicht sehr gering ist.»

Stand nach 14 von 19 Prüfungen Pos. Team/Nat/Fahrzeug Zeit 1 Rovanperä/Halttunen (FIN), Toyota 2:57:12,2 2 Sordo/Carrera (E), Hyundai + 59,4 3 Neuville/Wydaeghe (B), Hyundai + 1:10,2 4 Lappi/Ferm (FIN), Hyundai + 1:12,4 5 Tänak/Järveoja (EE), Ford + 2:22,7 6 Solberg/Edmondson (S/GB), Skoda Fabia + 8:05,0 7 Greensmith/Andersson (GB/S), Skoda Fabia + 8:39,8 8 Mikkelsen/Eriksen (N), Skoda Fabia + 9:33,3 9 Rossel/Dunant (F), Citroën C3 + 9:53,7 10 Suninen/Marrkula (FIN), Hyundai + 8:19,3



Rallye Portugal bei Red Bull TV

Red Bull TV wird auch die Rallye Portugal (11. – 14. Mai 2023) mit Live-Streams verfolgen. Jeweils um 22:00 Uhr MESZ wird es bei Red Bull TV am Freitag, 12. Mai 2023, am Samstag, 13. Mai 2023, am Sonntag. 14. Mai 2023, die Highlights des jeweiligen Tages geben.

Rallye Portugal auf ServusTV:

Sonntag, 14. Mai 2023:

0930 Uhr MESZ: WP 17 (Fafe/11,18 km)

13:00 Uhr MESZ: WP 19 (Fafe – Power Stage/11,18 km)

Zudem als Video die bisherigen Saisonhöhenpunkte auf https://www.servustv.com/