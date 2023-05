Portugal: Titelverteidiger Rovanperä dreht auf

Der amtierende Weltmeister Kalle Rovanperä verbuchte am Samstagvormittag auf der zweiten Etappe der fünften Runde zur Rallye-Weltmeisterschaft in Portugal alle Bestzeiten und setzte sich weiter ab.

Mit seiner insgesamt sechsten Bestmarke auf der elften von 19 Prüfungen des portugiesischen Schotterklassikers setzte sich der Vorjahressieger Kalle Rovanperä im Toyota GR Yaris Rally1 von seinen Hyundai-Verfolgern weiter ab. Vor dem Mittagsservice lag der Titelverteidiger, bislang ohne Triumph in diesem Jahr, 52,4 Sekunden vor Dani Sordo im Hyundai i20.

Rovanperä war mit seiner stärksten Leistung der bisherigen Saison zufrieden: «Wir hatten einige gute Vormittage erlebt, aber dieser war ein richtig guter. Die ganze Schleife hat gepasst. Und so wollen wir weitermachen.» Sein am Freitag durch Unfall ausgeschiedener Teampartner Elfyn Evans trat zur zweiten Etappe nicht mehr an.

Um den Ehrenplatz stritt sich das offizielle Hyundai-Trio. Dani Sordo verteidigte im i20 Rally1 seinen zweiten Platz um 4,6 Sekunden vor Esapekka Lappi, dem allerdings Thierry Neuville mit nur neun Zehntelsekunden sehr dicht folgte.

Sordo fand nicht den richtigen Rhythmus auf den bisherigen drei Samstag-Entscheidungen: «Ich mag diese Etappe nicht, aber ich habe versucht, ans Limit zu gehen. An manchen Stellen war ich etwas über dem Limit, aber nur so kann ich nah dran bleiben. Es ist sehr schwierig, eine gute Geschwindigkeit zu halten, wenn man zugleich sauber und schnell sein will.»

Lappi merkte an: «Alles okay. Die gleiche Geschichte wie gestern – ich bin diese Etappe letztes Jahr nicht gefahren, also ist das ein kleiner Nachteil. Wir sind im Moment auf einem guten Weg und ich bin mit dem Auto zufrieden.»

Neuville gestand: «Es war auf jeden Fall eine Herausforderung. Wir haben eine große Änderung am Setup vorgenommen, die etwas besser war, aber jedes Mal geht das Heck zu weit. Ich kann mich einfach nicht vor den Eingang der Kurven festlegen, ohne einen Moment Zeit für den Ausgang zu haben.»

Bis zur zweiten Entscheidung mischte noch Pierre-Louis Loubet mit dem Ford Puma Rally1 im Kampf um die Spitzenplätze mit. Auf P5 landete er aber neben der Schotterpiste und meldete seinen vorzeitigen Ausstieg.

Sein Teamkollege Ott Tänak rangierte nach dem Reifenpech am Freitag auf dem fünften Platz (+ 1:34,1).

In der WRC2 blieb der Schweden-Sieger Oliver Solberg, immerhin auf P6, im Skoda Fabia RS Rally2 weiter der Platzhirsch, 37,0 Sekunden vor seinem Markenkollegen Gus Greensmith und 1:13,4 Minuten vor dem Tabellenführer Yohan Rossel im Citroën C3 Rally2.

Der dreifache Deutsche Champion und Europameister Armin Kremer und sein Beifahrer Timo Gottachalk schieden im Skoda Fabia RS Rally2 auf der ersten Samstag-Prüfung auf P29 mit einem mechanischem Defekt aus.

Stand nach 11 von 19 Prüfungen Pos. Team/Nat/Fahrzeug Zeit 1 Rovanperä/Halttunen (FIN), Toyota 2:09:48,9 2 Sordo/Carrera (E), Hyundai + 52,4 3 Lappi/Ferm (FIN), Hyundai + 57,0 4 Neuville/Wydaeghe (B), Hyundai + 57,9 5 Tänak/Järveoja (EE), Ford + 1:34,1 6 Solberg/Edmondson (S/GB), Skoda Fabia + 6:13,9 7 Greensmith/Andersson (GB/S), Skoda Fabia + 5:50,9 8 Rossel/Dunant (F), Citroën C3 + 7:37,3 9 Mikkelsen/Eriksen (N), Skoda Fabia + 7:43,2 10 Bulacia/Vallejo (BOL/E), Skoda Fabia + 8:19,3



Rallye Portugal bei Red Bull TV

Red Bull TV wird auch die Rallye Portugal (11. – 14. Mai 2023) mit Live-Streams verfolgen. Jeweils um 22:00 Uhr MESZ wird es bei Red Bull TV am Freitag, 12. Mai 2023, am Samstag, 13. Mai 2023, am Sonntag. 14. Mai 2023, die Highlights des jeweiligen Tages geben.

Rallye Portugal auf ServusTV:

Samstag, 13. Mai 2023*:

08.30 Uhr MESZ: WP 9 (Vieira do Minho/17,48 km)

15:00 Uhr MESZ: WP 12 (Vieira do Mindo/17,48 km)

(* sehr gute Englisch-Kenntnisse erforderlich !)

Sonntag, 14. Mai 2023:

0930 Uhr MESZ: WP 17 (Fafe/11,18 km)

13:00 Uhr MESZ: WP 19 (Fafe – Power Stage/11,18 km)