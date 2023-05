Portugal: Favorit Ott Tänak eingebremst

Ott Tänak von M-Sport überwand die Widrigkeiten bei der Rallye Portugal, kämpfte sich auf den vierten Gesamtrang zurück und holte sich wichtige vier Power-Stage-Punkte, um seinen Kampf um die Meisterschaft zu unterstütze

Das M-Sport Ford World Rally Team zeigte seine Stärken sowohl in der Rally1- als auch in der Rally2-Kategorie, denn Tänak, Pierre-Louis Loubet und Adrien Fourmaux holten sich Bestzeiten. Das estnische Duo aus Ott Tänak und Martin Järveoja startete mit außergewöhnlicher Form in die Rallye und gewann die WP2 und zeigte das pure Tempo des Puma auf Schotter, indem es die Rallye am Ende der Eröffnungsrunde anführte.

Da es am ersten Tag keinen Service gab, war ein harter Wettkampftag. Herzzerreißenderweise würde ein Reifenschaden auf SP4 Tänaks Geschwindigkeit beenden, ihm die Führung entziehen und ihn von den Podiumsplätzen verdrängen. Ein zweiter beschädigter Reifen bedeutete, dass er keine Ersatzreifen mehr hatte und daher keine andere Wahl hatte, als sein Auto auf den verbleibenden Etappen vorsichtig zu steuern und zum Abschlussservice zurückzukehren. Er würde den Tag schließlich als Sechster der Gesamtwertung beenden.

Der Samstag sollte ein Tag mit weniger Dramatik werden, an dem Tänak im Verlauf der sieben Prüfungen konstante Top-Fünf-Zeiten erzielte, aber Setup-Probleme und mangelndes Vertrauen in das Auto im raueren zweiten Durchgang der Prüfungen führten dazu, dass er dazu nicht in der Lage war. Er beendete den Tag auf dem fünften Gesamtrang.

Am Sonntag sollte es um einen Angriff auf der Power Stage gehen, aber ein mechanisches Problem bei Rivale Neuville bedeutete, dass Tänak unerwartet den vierten Gesamtrang erbte, ein weiterer Beweis dafür, dass die Rallye erst dann vorbei ist, wenn sie vorbei ist. Tänak gab auf der letzten Prüfung alles, was er konnte, und seine Entschlossenheit wurde mit einer zweitschnellsten Zeit und zusätzlichen vier Punkten für die Meisterschaftsliste belohnt.

Der junge Franzose Pierre-Louis Loubet eröffnete die Rallye Portugal mit einem Paukenschlag, holte sich den Sieg auf der Eröffnungsprüfung, seinen ersten Sieg in dieser Saison und, was noch wichtiger ist, er schob sich an die Spitze der Rallye. Loubet hat dann hart darum gekämpft, seinen Vorsprung in WP2 zu verteidigen, aber sein angreifender Teamkollege schnappte ihn. Nachdem er nach der letzten Prüfung den dritten Platz in der Gesamtwertung belegte, sorgte ein kleiner Feuerschreck am Ende der letzten Morgenetappe für Drama nach der Ziellinie. Eine schnelle Arbeit der Crew führte dazu, dass sie zur Reifenmontagezone gelangten, damit die erfahrenen Mechaniker das Problem beheben und die Crew wieder auf den Weg bringen konnten.

Der Samstag würde ein harter Tag für Loubet werden. Ein kleiner Fehler kurz vor der letzten Kurve der ersten Prüfung des Tages führte dazu, dass er durch einen Steinschlag über die Straße und in eine Böschung geschleudert wurde, wodurch die Federung des Puma kaputt ging. Der Vorfall beendete traurigerweise seinen Tag und damit auch den Kampf um seinen ersten Podiumsplatz.

Er startete am Sonntag wieder, weitere Erfahrungen mit der portugiesischen Veranstaltung zu sammeln und konzentrierte sich nun auf die positiven Aspekte dieser Veranstaltung in Vorbereitung auf die Rallye Italien Sardinien in nur wenigen Wochen.

Teamchef Richard Millener sagte: «Es war ein schwieriges Wochenende, aber ich denke, dass wir auf der anderen Seite mit vielen positiven Aspekten hervorgegangen sind. Otts Tempo zu Beginn der Rallye war fantastisch und er zeigt uns weiterhin, was er und das Auto wirklich können. Wie immer hat er uns jede Menge Feedback gegeben und uns Dinge gegeben, an denen wir weiterarbeiten müssen, aber letztendlich liegen wir immer noch auf dem zweiten Gesamtrang in der Fahrerwertung, worauf wir wirklich stolz sein können. Ich war sehr beeindruckt von der Entschlossenheit von Pierre-Louis bei einer Rallye voller Höhen und Tiefen für ihn. Mit dem Reifenschaden am Freitagnachmittag hatte er an diesem Wochenende ziemlich viel Pech, aber er zeigt uns immer wieder, dass er nicht bereit ist aufzugeben. Ich bin zuversichtlich, dass er bald die Ergebnisse sehen wird, die er verdient. Auch Adrien hatte ein absolut fantastisches Wochenende. Dass er an diesem Wochenende auf fast jeder Etappe konkurrenzfähig und konstant war, zeigt, wo er und das Auto aktuell sind. Das ist sehr positiv anzusehen, denn ein WRC2-Gesamtsieg steht vor der Tür.»

Ott Tänak, Vierter der Gesamtwertung, erklärte: «Insgesamt sicher ein anspruchsvolles Wochenende. Wir hatten ziemlich viel zu kämpfen, es geht nur darum zu verstehen, wie wir von hier aus weitermachen können. Es ist jetzt meine zweite Schotter-Rallye im Auto. In Mexiko war ich nicht ganz zuversichtlich und es war schwer herauszufinden, was gefehlt hat, aber ich würde sagen, dieses Wochenende hat uns viel mehr Verständnis vermittelt, und jetzt, denke ich, haben wir es geschafft Genug Informationen, um voranzukommen.»

Pierre-Louis Loubet, 32. der Gesamtwertung, meinte: «Unsere Leistung, was das Tempo angeht, ist meiner Meinung nach bereits stark. Am Freitag und Samstag war die Pace da, was gut ist, wir sind zu dem Setup zurückgekehrt, das wir letztes Jahr hatten, und ich fühle mich im Auto besser. Wir konnten eine Bestzeit fahren und um die Top Drei kämpfen, doch leider hatte der kleine Fehler am Samstag große Folgen für uns. Es ist schade, aber leider Teil der Rallye. Ich bin mir sicher, dass wir mit unserem Tempo die richtigen Ergebnisse erzielen werden.“

Endstand nach 19 Prüfungen Pos. Team/Nat/Fahrzeug Zeit 1 Rovanperä/Halttunen (FIN), Toyota 3:35:11,7 2 Sordo/Carrera (E), Hyundai + 54,7 3 Lappi/Ferm (FIN), Hyundai + 1:20,3 4 Tänak/Järveoja (EE), Ford + 2:04,1 5 Neuville/Wydaeghe (B), Hyundai + 8:22,5 6 Greensmith/Andersson (GB/S), Skoda Fabia + 9:43,4 7 Solberg/Edmondson (S/GB), Skoda Fabia + 9:44,5 8 Mikkelsen/Eriksen (N), Skoda Fabia + 10:26,4 9 Rossel/Dunant (F), Citroën C3 + 11:33,2 10 Suninen/Marrkula (FIN), Hyundai + 12:16,3

Fahrer-WM Stand nach 5 von 13 Läufen Pos. Team/Nat/Fahrzeug Punkte 1 Kalle Rovanperä (FIN), Toyota 98 2 Ott Tänak (EE), Ford 81 3 Sébastien Ogier (F), Toyota 69 4 Elfyn Evans (GB), Toyota 69 5 Thierry Neuville (B), Hyundai 68 6 Esapekka Lappi (FIN), Hyundai 49 7 Dani Sordo (E), Hyundai 35 8 Takamoto Katsuta (J), Toyota 20 9 Craig Breen (IRL), Hyundai 19 10 Gus Greensmith (GB), Skoda Fabia 17