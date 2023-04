Grönholm und Rautiainen wieder vereint

Der zweimalige Rallye-Weltmeister Marcus Grönholm wird zum ersten Mal seit mehr als vier Jahren wieder aktiv zurückkehren, wenn er bei der Logiman Mythical Cars Rally im nächsten Monat einen Subaru Impreza WRC08 steuert.

Der Weltmeister von 2000 und 2002 freut sich auf seine Rückkehr, betont aber betonen, dass es bei seinen Bestrebungen und Erwartungen vor allem darum geht, die schönen Straßen der Logiman Mythical Cars Rally im italienischen Varzi (Lombardeizu genießen.

Grönholm, der in Varzi wieder mit seinem alten Beifahrer und Schwager Timo Rautiainen vereint sein wird, sagte: „Es war wirklich schön, dieses Angebot von Andrea Adamo (Logiman Mythical Cars Rally-Berater und Ex-Huyndai-Teamchef) zu bekommen. Es ist schon eine Weile her, seit ich gefahren bin. Ich kann mich nicht erinnern, wann ich das letzte Mal gefahren bin, ich glaube, es war Schweden im Jahr 2019.»

Ihren letzten gemeinsamen WM-Sieg erzielten sie 2007 im Ford Focus WRC in Neuseeland.

Grönholm weiter: «Für mich steht der Spaß an erster Stelle, mehr nicht! Ich möchte nicht, dass die Leute anfangen, das große Ergebnis oder einen großen Schub von mir zu erwarten. Ich komme nicht zurück, um Weltmeister zu werden, und ich werde nicht wie ein Idiot fahren. Ich werde einfach die Fahrt und die Atmosphäre rund um diese Veranstaltung genießen. Ich verstehe, dass es viele Fans in der Stadt und draußen an den Pisten geben wird. Ich werde versuchen, sie zu unterhalten und eine gute Zeit mit ihnen zu haben. Das ist für mich die Hauptsache. Den Subaru zu fahren ist vielleicht ein guter Plan von Andrea. OK, ich habe etwas Geschichte mit diesem Auto, aber keine so große Geschichte. Wenn ich den Peugeot 206 WRC fahren würde, wäre ich vielleicht versucht zu glauben, es wäre wieder 2002 und ich könnte wie die Hölle pushen! Das werde ich nicht tun. Aber ich werde das Wochenende genießen. Und Timo freut sich auch. Er ist mit dem Sport beschäftigt, aber ich denke, wir beide werden es genießen, wieder auf den Prüfungen zu sein.»

Andrea Adamo, Berater bei der Logiman Mythical Cars Rally, fügte hinzu: «Marcus war schon immer einer der großen Entertainer in der Weltmeisterschaft. Wie alle anderen habe ich immer darauf gewartet, um uns eine weitere Geschichte zu erzählen. Ich hoffe, er kann einige dieser Geschichten mitbringen, wenn wir uns in Varzi treffen. Er ist eine erstaunliche Person und natürlich ein sehr erstaunlicher Fahrer.»

Der ehemalige Hyundai-Teamchef Adamo ergänzte: «Was auch wirklich schön ist, ist, dass er nicht so viel an Wettkämpfen teilnimmt, also ist es wirklich etwas Besonderes, hier bei uns zu sein. Ich verstehe seine Denkweise über den Wettbewerb: Er stand an der Spitze der Welt. Wir möchten, dass er sich amüsiert – ein sehr großer Teil der Logiman Mythical Cars Rally ist die Interaktion mit den Fans im Servicepark in Varzi. Wir werden eine große Show machen und Marcus war schon immer der ganz große Showman.»

Grönholm ist der neueste Star der Logiman Mythical Cars Rally, wobei auch Andreas Mikkelsen bereits in einem Škoda Fabia S2000, dem Auto, mit dem die Karriere des Norwegers begann, bestätigt wurde.

Die komplett aus Asphalt und Action bestehende Logiman Mythical Cars Rally ist auf zwei Tage aufgeteilt, beginnend am Freitag, den 26. Mai, mit dem Eröffnungstest für an diesem Abend in Varzi. Der Samstag bringt sechs weitere Prüfungen und insgesamt 78 gewerteten Kilometer.