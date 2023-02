Der Name Grönholm bei finnischen Rallyes zurück

Niclas Grönholm, in der RallyCross-Weltmeisterschaft erfolgreicher Sohn des zweifachen Champions Marcus, folgt den Spuren seines berühmten Vaters und startet in der Finnischen Rallye-Meisterschaft.

Marcus Grönholm lächelt bei dem Gedanken an die Erinnerung. In diesem Jahr kehrt einer der berühmtesten Namen Finnlands zu einer Serie zurück, die in den 1990er Jahren zur Entstehung der Legende beigetragen hat. Niclas Grönholm, der 26-jährige Sohn des zweifachen Weltmeisters, startet in der finnischen Rallye-Meisterschaft.

«Es ist ein gute Möglichkeit zum Lernen», sagte Marcus Grönholm, der zwei finnische Titel gewann, zu DirtFish. «Ich weiß, ich war lange dort und habe gelernt.»

Angesichts der Tatsache, dass Grönholm Jr. in den letzten vier Jahren ein Rennsieger auf der höchsten Ebene des Rallycross-Weltmeisters war und in den letzten beiden Saisons Dritter in der Gesamtwertung wurde, könnte man ihm verzeihen, dass er erst jetzt in den Rallyesport einsteigt. Aber jetzt ist es für ihn an der Zeit, ein echter Rallyefahrer zu werden.

Niclas Grönholm meinte: «Rallye ist wirklich etwas ganz anderes als Rallycross. Mein Hauptaugenmerk liegt auf Rallycross und das war es schon immer, aber ich weiß, dass einige der Techniken, die ich vom Rallyesport lernen kann, mir helfen werden, noch mehr zu einem starken Rallycross-Fahrer zu werden.»

Marcus Grönholm hat sich bisher geweigert, in den Citroën C3 Rally2 einzusteigen, den sein Sohn in der diesjährigen finnischen Serie benutzt. Nächste Woche ändert sich das alles.

«Ich werde mit ihm zu einem Test gehen», sagte Grönholm sen. «Eine Sache, womit ich helfen kann, ist, dass er das Auto ein bisschen mehr seitwärts fährt. Beim Rallycross fährt er das Auto die meiste Zeit geradeaus, weil dies der schnellste Weg für den Asphalt ist. Wenn man Rallye fährt, bewegt das das Auto herum und verwendet mehr Gas, um das Auto auf die Kurven einzustellen. Er tut dies, aber vielleicht können wir es noch öfter tun. Vielleicht kann ich ein bisschen helfen.»

Zwei Top-10-Platzierungen in den ersten beiden Läufen der Serie sind ein guter Anfang, auch wenn Federungsprobleme den C3 beim letzten Mal in Kuopio verlangsamt haben.

«Es wird für Niclas wirklich nützlich sein, die Rallyes in Finnland zu fahren», fügte Marcus Grönholm hinzu. «Wie ich schon sagte, er wird viel lernen. Als ich jünger war, habe ich die ganze Zeit mit meinem Cousin Sebastian Lindholm gekämpft und das Tempo in der finnischen Meisterschaft ist immer noch hoch. Das ist definitiv kein Crossover in den Rallyesport, Niclas ist ein Rallycross-Fahrer, der seine eigenen Weltmeisterschaften jagt, aber diese Seite des Sports zu fahren, kann helfen.»

Was ihn selbst betrifft, denkt er selbst über einen Start nach. «Ich habe allen gesagt: ‚Nein. Ich höre jetzt auf’. Und dann hörte das Telefon auf zu klingeln. Vielleicht wäre es schön, ab und zu den einen oder anderen Anruf entgegenzunehmen, und es könnte schön sein, ein bisschen zu fahren.»