Italien: Ogier out, Neuville erstmals vorne

Für den achtfachen Champion Sébastien Ogier hieß es kurz nach dem Start der 14. von 19 Prüfungen des sechsten Laufes zur Rallye-Weltmeisterschaft auf Sardinien «Game over», Thierry Neuville ging erstmals in Führung.

Die Rallye Sardinien hatte auf der zweiten Etappe zwei Gesichter. Die Vormittagsschleife wurde noch im Trockenen mit viel Staub absolviert. Beim zweiten Durchgang der vier Prüfungen goss es wie aus riesigen Kübeln und verwandelte die Schotterpisten im Schlammpfade, die Esapekka Lappi auf der 13. Prüfung wie folgt beschrieb: «Die Spuren waren voller Wasser, sodass man nicht fahren konnte, die ganze Zeit war nur Aquaplaning.»

Konnte sich Ogier am Vormittag gegen Ende etwas absetzen, geriet der zweifache Italien-Sieger am Nachmittag etwas durch den geballten Angriff der beiden Hyundai-Piloten Esapekka Lappi und Thierry Neuville, der mit seiner achten Bestmarke wieder stark vorne mitmischte, stark unter Druck. Auf der 14. Prüfung und der vorletzten Tagesentscheidung am Samstag war der Druck auf den 57-maligen Gesamtsieger wohl zu groß. 1,5 km nach dem Start der vorletzten Tagesprüfung am Samstag über 21,92 km schied der zweifache Italien-Gewinner und Doppel-Saisonsieger nach einem Unfall bei seinem vierten Start 2023 im Toyota GR Yaris als Leader aus.

Er untersteuerte in einer linken Biegung und knallte vehement in eine Böschung. Sowohl er als auch der Mitfahrer Vincent Landais überstanden den Unfall unbeschadet, der Toyota wohl nicht.

Lappi im Sicherheitsmodus

Der bisher Zweitplazierte und Interimsleader Esapekka Lappi hätte im Hyundai i20 Rally1 wieder die Führung übernehmen können, er schaltete aber auf der 14. Entscheidung nach dem Unfall von Ogier in den Sicherheitsmodus und gab die Führung dort um 23,8 Sekunden an seinen Teampartner Thierry Neuville ab, nach der zweiten Etappe lag er 36,4 Sekunden hinter dem Stallgefährten. «Als ich Sébastien sah, wusste ich, dass ich nicht pushen würde. Es war eine leichte Entscheidung, um im Rennen zu bleiben», erklärte Lappi.

Neuville war erleichtert, nach der Schlammschlacht im Ziel zu sein: «Ich bin erleichtert, im Ziel zu sein. Es war ein harter Tag da draußen, aber das Gefühl wurde mit dem Auto immer besser. Wir haben heute viel gelernt, das ist wichtig, aber es ist noch nicht immer perfekt und wir können uns noch verbessern. Morgen ist ein kurzer, aber schwieriger Tag. Wir müssen eine kluge Fahrt durchführen und versuchen, das 1: 2 für das Team nach Hause zu bringen», sagte der zweifache Italien-Sieger Neuville.

Von der sardischen Schlammschlacht profitierte auch der Titelverteidiger Kalle Rovanperä, der im Toyota GR Yaris Rally1 auf den dritten Rang (+ 1:50,7) vorrückte. «Es war schwierig. Alle unsere weichen Reifen sind im Grunde genommen wie glatte Reifen und wir hatten nur einen harten Pneu im Auto. Es war ziemlich schwierig, auf der Straße zu bleiben», meinte der Portugal-Sieger und Tabellenführer Rovanperä.

Mit 3:45,8 Minuten Abstand folgte ihm sein Teampartner Elfyn Evans auf dem vierten Platz (+ 5:36,6), 51,4 Sekunden vor dem zweimaligen Sardinien-Gewinner Dani Sordo im drittem Hyundai i20, dem letzten der fünf noch verbliebenen Rally1-Fahrzeug.

Die WRC2-Wertung ging an Adrien Fourmaux in Ford Fiesta auf P6 (+ 8:11,7), 25,4 Sekunden vor Andreas Mikkelsen im Škoda Fabia RS Rally2.

Stand nach 15 von 19 Prüfungen Pos. Team/Nat/Fahrzeug Zeit 1 Neuville/Wydaeghe (B), Hyundai 3:10:36,9 2 Lappi/Ferm (FIN), Hyundai + 36,4 3 Rovanperä/Halttunen (FIN), Toyota + 1:50,7 4 Evans/Martin (GB), Toyota + 5:36,5 5 Sordo/Carrera (E), Hyundai + 6:17,9 6 Fourmaux/Coria (F), Ford Fiesta + 8:11,7 7 Mikkelsen/Eriksen (N), Škoda + 8:37,4 8 Suninen/Markkula (FIN), Hyundai + 10:46,4 9 Lindholm/Hämäläinen (FIN), Škoda + 11:08,3 10 Kajetanowicz/Szczepaniak (PL), Skoda + 11:40,5

Rallye Sardinien bei Red Bull TV:



Red Bull TV wird auch die Rallye Italien Sardinien (01. – 04. Juni 2023) mit Live-Streams verfolgen. Jeweils um 22:00 Uhr MESZ wird es bei Red Bull TV am Freitag, 02. Juni 2023, am Samstag, 03. Juni 2023, am Sonntag. 04. Juni 2023, die Highlights des jeweiligen Tages geben.

Die Rallye Italien-Sardinien auf ServusTV:

Samstag, 3. Juni 2023:

08:00 Uhr MESZ: WP 8 «Coiluna – Loelle 1» (16,33 km)*

15:00 Uhr MESZ: WP 12 «Coiluna – Loelle 2» (16,33 km)*

Sonntag, 4. Juni 2023:

08:00 Uhr MESZ: WP 17 «Sardegna 1» (7,79 km)*

12:00 Uhr MESZ: WP 19 «Sardegna 2» (Power Stage/7,79 km)

* gute Englisch-Kenntnisse erforderlich