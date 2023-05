Ken Blocks Tochter Lia im Visier von M-Sport

Mit ihren jüngsten Leistungen hat Lia Block, 16-jährige Tochter des mit einem Snowmobil tödlich verunglückten Ken Block, die Aufmerksamkeit des Rallye-Weltmeisterteams von M-Sport erregt.

Lia Block hat sich bei der amerikanischen Oregon Trail Rally mit einem herausragenden vierten Platz ins Rampenlicht gerückt und damit Aufmerksamkeit auf der ganzen Welt erregt, besonders in der M-Sport-Zentrale in Dovenby Hall.

Richad Millener, Chef des M-Sport Ford World Rally Teams, verschwendete nicht viel Zeit damit, nach der zweiten von zwei Runden des Green APU ARA (Amerikanischen Rallyemeisterschaften) im pazifischen Nordwesten einen DirtFish-Bericht über Blocks Leistung zu verfolgen.

«Was sie getan hat, war beeindruckend», sagte Millener. «Wir hatten letztes Jahr ein halbes Auge auf Lia geworfen, offensichtlich ist sie jung und sie war in einem Fiesta Rally4. Sie ist jetzt in den Subaru umgestiegen und es ist wirklich interessant, ihre Fortschritte beim Wechsel vom Front- zum Hinterradantrieb zu verfolgen.»

Millener weiter: «Wir beobachten junge Fahrer auf der ganzen Welt und stehen mit vielen von ihnen in ständigem Kontakt. Wir sind immer auf der Suche nach dem Besonderen, dem kleinen Extra. Vielleicht haben wir das bei Lia in Oregon gesehen. Es schien, als hätte sie die Probleme mit der Überhitzung am Eröffnungstag in den Griff bekommen und dann am Sonntag richtig durchgehalten. Ihre Fahrzeugbeherrschung ist offensichtlich, ebenso wie der Mut und das Engagement.»

Bei M-Sport denkt man über weitere Kontakte zu Lia Block jetzt intensiver nach.

«Wir würden auf jeden Fall darüber nachdenken», ergänzte Millener. «Wir müssten einige Details ausarbeiten, aber es wäre sehr interessant, etwas Zeit mit Lia zu verbringen und zu sehen, wie sie hinter dem Lenkrad aussieht. Der Sport braucht interessante junge Fahrer und der Sport braucht wirklich mehr Frauen und mehr Amerikaner. Lia erfüllt all diese Kriterien. Hier bei M-Sport haben wir eine lange Geschichte mit Ken, da wir mit ihm sowohl in der Rallye-Weltmeisterschaft als auch in der RallyCross-Weltmeisterschaft gefahren sind, daher besteht dort bereits eine gute Verbindung.»

Block hat mitgeteilt, dass sie die Gelegenheit in Betracht zieht, nach Europa zu kommen und über einen ersten Rallye-Einsatz außerhalb der Vereinigten Staaten nachzudenken. Die Pilotin von Block House Racing wird im Oktober 17 Jahre alt und könnte möglicherweise Ende Oktober an der Zentral Europa Rallye teilnehmen.