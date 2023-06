Italien: Ogier schwingt den Hammer und entflieht

Der Veranstalter servierte gegen Ende der Vormittagsschleife mit dem Klassiker «Monte Lerno» mit 49,90 km die bislang längste der Rallye-Weltmeisterschaft 2023, Ogier holte dort den Hammer raus und setzte sich ab.

Der achtfache Champion und zweifache Saisonsieger Sébastien Ogier ließ auf der vierten Prüfung, dem Klassiker «Monte Lerno», die mit knapp 50 km bisher die längste der Saison, seine Konkurrenten ein wenig alt aussehen. Mit seiner zweiten Bestmarke führte er dort im Toyota GR Yaris Rally1 die Verfolger vor. Seinem zweitschnellsten Teamkollegen Elfyn Evans schenkte er dort 12,7 Sekunden ein. Sein nächster Verfolger Esapekka Lappi kassierte im Hyundai i20 Rally1 satte 16,7 Sekunden, womit der Rückstand des zuvor führenden Finnen zu Ogier auf 16,3 Sekunden stieg.

Leader Ogier führte an: «Ich mag lange Herausforderungen. Es ist immer eine Chance, etwas zu bewirken - aber sie müssen wirklich nicht so lange sein! Es war nicht einfach, in diesem letzten Abschnitt super schwierig.»

Lappi begründete den Platzwechsel so: «Kein Griff! Ich habe mein Bestes gegeben. Ich fuhr sehr oft an der Grenze und einmal darüber hinaus. Wir waren etwas zu weit draußen. Die ersten beiden Prüfungen waren nett, aber diese war schlecht mit dem Grip. Ich denke, es war ein ein bisschen rutschig für alle außer für die Toyotas.»

Gut schlug sich auf der Nachbarinsel der Korse Pierre-Louis Loubet, der im Ford Puma Rally1 den dritten Platz (+ 22,0) notierte. «In den Wasserdurchfahrten ging der Motor aus. Fünf Sekunden hier, fünf Sekunden dort, es ist viel. Ein bisschen enttäuscht darüber, aber es war dennoch eine große Prüfung.»

3,9 Sekunden hinter ihm reihte sich der Kroatien-Sieger Elfyn Evans im zweiten Toyota, 4,2 Sekunden vor seinem Yaris-Partner Takamoto Katsuta ein. Der zweifache Sardinien-Sieger Thierry Neuville wurde im zweiten Hyundai i20 auf der sechsten Position (+ 30,2) geführt, 13,1 Sekunden vor dem Vorjahresgewinner Ott Tänak im Ford Puma. Tänak kritisierte: «Es war eine große Herausforderung. Massiver Kampf, massiver Verlust. Es fühlt sich schlecht an, als würde man einen Schleppwagen fahren. Nicht schön.»

Der Titelverteidiger Kalle Rovanperä musste im Toyota GR Yaris Rally1 gemäß seiner Position als Tabellenführer als erstes Fahrzeug auf den harten und trockenen Schotter Sardiniens und büsste als Straßenkehrer etliche Zeit ein. Er wurde am Ende der ersten Freitagsschleife auf dem achten Rang (+ 49,5) gelistet. Das meinte Rovanperä: «Es war super schwierig. Diese Prüfung war trockener als die anderen, weil es später am Tag ist, also gab es viel Reinigung. Eine angemessene Herausforderung.»

Dani Sordo, bislang ein zuverlässiger Garant für Podiumsplätze in diesem Jahr, musste auf der vierten Prüfung einen harten Dämpfer einstecken. Sordo, Sieger in Italien 2019 und 2020, rutschte mit seinem Hyundai i20 einen Graben und rollte sich. Mit einem Rückstand von 3:16,2 Minuten fiel er vom fünften auf den vorläufigen 15. Platz ab. «Wir hatten dort keinen Grip», begründete der Portugal-Zweite sein Pech.

Stand nach 4 von 19 Prüfungen Pos. Team/Nat/Fahrzeug Zeit 1 Ogier/Landais (F), Toyota 46:54,4 2 Lappi/Ferm (FIN), Hyundai + 16,3 3 Loubet/Gilsoul (F/B), Ford + 22,0 4 Evans/Martin (GB), Toyota + 25,0 5 Katsuta/Johnston (J/IRL), Toyota + 30,1 6 Neuville/Wydaeghe (B), Hyundai + 30,3 7 Tänak/Järveoja (EE), Ford + 43,3 8 Rovanperä/Halttunen (FIN), Toyota + 49,5 9 Suninen/Markkula (FIN), Hyundai + 1:49,4 10 Mikkelsen/Eriksen (N), Škoda + 1:53,2

Rallye Sardinien bei Red Bull TV:



Red Bull TV wird auch die Rallye Italien Sardinien (01. – 04. Juni 2023) mit Live-Streams verfolgen. Jeweils um 22:00 Uhr MESZ wird es bei Red Bull TV am Freitag, 02. Juni 2023, am Samstag, 03. Juni 2023, am Sonntag. 04. Juni 2023, die Highlights des jeweiligen Tages geben.

Die Rallye Italien-Sardinien auf ServusTV:

Samstag, 3. Juni 2023:

08:00 Uhr MESZ: WP 8 «Coiluna – Loelle 1» (16,33 km)*

15:00 Uhr MESZ: WP 12 «Coiluna – Loelle 2» (16,33 km)*

Sonntag, 4. Juni 2023:

08:00 Uhr MESZ: WP 17 «Sardegna 1» (7,79 km)*

12:00 Uhr MESZ: WP 19 «Sardegna 2» (Power Stage/7,79 km)

* gute Englisch-Kenntnisse erforderlich