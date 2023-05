Mit ServusTV auf sardischem Schotter

ServusTV ist wie gewohnt auch bei der sechsten Entscheidung der Rallye-Weltmeisterschaft am Wochenende auf den rauen und harten Schotterpisten Sardiniens dabei.

Die Rallye Sardinien feiert als Lauf zur Weltmeisterschaft auf der italienischen Ferieninsel im Mittelmeer ihren 20. Geburtstag. Zu den Gästen zählt auch der Salzburger Privatsender ServusTV, der sich wie in den fünf Stationen in diesem Jahr zuvor am kommenden Wochenende in die Hatz auf den rauen und harten sardischen Schotterpisten einklinken wird.

Am Samstag ist die erste Live-Schalte schon gleich zur ersten der acht Tagesprüfungen. Der Live-Stream von der 16,33 km langen Klassiker-Prüfung «Loiluna - Loelle» beginnt um 08:00 Uhr MESZ. Auch beim zweiten Durchgang ist ServusTV ab 15:00 Uhr MESZ wieder live dabei.

Beim Finale am Sonntag mit noch vier Entscheidungen schaltet ServusTV mit dem Live-Stream zur 17. Prüfung, dem ersten Durchgang der 7,79 km langen «Sardegna» um 08:00 Uhr MESZ. Die Power Stage, die zweite Passage der «Sardegna», steht ab 12:00 Uhr MESZ in der TV-Agenda.

Die Rallye Italien-Sardinien auf ServusTV:

Samstag, 3. Juni 2023:

08:00 Uhr MESZ: WP 8 «Coiluna – Loelle 1» (16,33 km)*

15:00 Uhr MESZ: WP 12 «Coiluna – Loelle 2» (16,33 km)*

Sonntag, 4. Juni 2023:

08:00 Uhr MESZ: WP 17 «Sardegna 1» (7,79 km)*

12:00 Uhr MESZ: WP 19 «Sardegna 2» (Power Stage/7,79 km)

* gute Englisch-Kenntnisse erforderlich

Fahrer-WM Stand nach 5 von 13 Läufen Pos. Team/Nat/Fahrzeug Punkte 1 Kalle Rovanperä (FIN), Toyota 98 2 Ott Tänak (EE), Ford 81 3 Sébastien Ogier (F), Toyota 69 4 Elfyn Evans (GB), Toyota 69 5 Thierry Neuville (B), Hyundai 68 6 Esapekka Lappi (FIN), Hyundai 49 7 Dani Sordo (E), Hyundai 35 8 Takamoto Katsuta (J), Toyota 20 9 Craig Breen (IRL), Hyundai 19 10 Gus Greensmith (GB), Skoda Fabia 17