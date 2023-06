Italien: Lappi setzt beste Shakedown-Zeit

Esapekka Lappi hat im Shakedown des sechsten Laufes zur Rallye-Weltmeisterschaft auf der italienischen Mittelmeerinsel Sardinien die beste inoffizielle Zeit gesetzt.

Auf der nur 2,87 km langen Schotterpiste notierte Esapekka im Hyundai i20 Rally1 mit 1:45,9 Minuten die beste inoffizielle Zeit und war dort sechs Zehntelsekunden schneller als sein Teamkollege Thierry Neuville, Sieger 2016 und 2018, und 1,2 Sekunden besser als der achtfache Champion Sébastien Ogier, Gewinner 2015 und 2021, im Toyota GR Yaris Rally1.

Der Korse Pierre-Louis Loubet markierte auf der Nachbarinsel im besten Puma Rally1 von M-Sport auf P4 wie Ogier mit 1:47,1 Minuten die drittschnellste Zeit. Sein im letzten Jahr siegreicher Teampartner Ott Tänak, der dort 2017 seinen ersten WM-Triumph feierte, wurde mit 1:49,8 Minuten auf P8 geführt. Mit 1:47,4 Minuten wurde der zweifache Sardinien-Sieger Dani Sordo (2019 und 2020) im Hyundai i20 Rally auf P5 gelistet, zwei Zehntelsekunden vor dem Titelverteidiger und Tabellenführer Kalle Rovanperä (Toyota GR Yaris Rally1).

Der italienische Lauf zur Rallye-Weltmeisterschaft (WRC) gastiert zum 20. Mal auf der Ferieninsel Sardinien im Mittelmeer. Die sehr rauen und harten Schotterpisten sowie die schon ziemlich hohen Temperaturen werden als eine sehr große Herausforderung eingstuft.

Die 20. WRC-Auflage der Rallye Sardinien wird am Donnerstag, 01. Juni 2023, um 18:02 Uhr MESZ in Olbia gestartet, wo ab 18:05 Uhr MESZ der Zuschauer-Parcours als erste von 19 Entscheidungen über nur 3,23 km absolviert wird. Am Freitag, 02. Juni 2023, stehen auf der ersten Etappe ab 07:40 Uhr sechs weitere Schotterprüfungen, so auch die zweimalige Passage am Monte Lerno, mit jeweils 49,90 km die längste Entscheidung, vor dem Tagesziel ab 18:15 Uhr in Olbia an.

Am Samstag, 03. Juni 2023, stehen nach dem Re-Start um 06:50 Uhr MESZ in Olbia acht Prüfungen (= 135,46 km) bis zum Tagesziel ab 20:00 Uhr MESZ zur sportlichen Disposition. Das Finale am Sonntag, 04. Juni 2023, mit den vier restlichen Prüfungen (= 46,02 km) beginnt um 06:15 Uhr MESZ. Der Zieleinlauf ist nach 1.170 Gesamtkilometern und 19 Prüfungen (= 322 km) um 15:00 Uhr MESZ in Olbia.

Rallye Sardinien bei Red Bull TV:



Red Bull TV wird auch die Rallye Italien Sardinien (01. – 04. Juni 2023) mit Live-Streams verfolgen. Jeweils um 22:00 Uhr MESZ wird es bei Red Bull TV am Freitag, 02. Juni 2023, am Samstag, 03. Juni 2023, am Sonntag. 04. Juni 2023, die Highlights des jeweiligen Tages geben.

Die Rallye Italien-Sardinien auf ServusTV:

Samstag, 3. Juni 2023:

08:00 Uhr MESZ: WP 8 «Coiluna – Loelle 1» (16,33 km)*

15:00 Uhr MESZ: WP 12 «Coiluna – Loelle 2» (16,33 km)*

Sonntag, 4. Juni 2023:

08:00 Uhr MESZ: WP 17 «Sardegna 1» (7,79 km)*

12:00 Uhr MESZ: WP 19 «Sardegna 2» (Power Stage/7,79 km)

* gute Englisch-Kenntnisse erforderlich

Inoffizielle Shakedown-Zeiten (2,87 km) Pos. Team/Nat/Fahrzeug Zeit 1 Lappi/Ferm (FIN), Hyundai 1:45,9 2 Neuville/Wydaeghe (B), Hyundai 1:46,5 3 Ogier/Landais (F), Toyota 1:47,1 4 Loubet/Gilsoul (F/B), Ford 1;47,1 5 Sordo/Carrera (E), Hyundai 1:47,4 6 Rovanperä/Halttunen (FIN), Toyota 1:47,5 7 Katsuta/Johnston (J/IRL), Toyota 1:47,7 8 Tänak/Järveoja (EE), Ford 1:47,9 9 Evans/Martin (GB), Toyota 1:48,8 10 Fourmaux/Coria (F), Ford Fiesta 1:50,7

Fahrer-WM Stand nach 5 von 13 Läufen Pos. Team/Nat/Fahrzeug Punkte 1 Kalle Rovanperä (FIN), Toyota 98 2 Ott Tänak (EE), Ford 81 3 Sébastien Ogier (F), Toyota 69 4 Elfyn Evans (GB), Toyota 69 5 Thierry Neuville (B), Hyundai 68 6 Esapekka Lappi (FIN), Hyundai 49 7 Dani Sordo (E), Hyundai 35 8 Takamoto Katsuta (J), Toyota 20 9 Craig Breen (IRL), Hyundai 19 10 Gus Greensmith (GB), Skoda Fabia 17