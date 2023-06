Hyundai brilliert erneut auf Sardinien

Hyundai Motorsport (Alzenau) hat bei der Rallye Italien Sardinien, dem sechsten Lauf der FIA-Rallye-Weltmeisterschaft (WRC) 2023, einen spektakulären Doppelsieg eingefahren.

Thierry Neuville sicherte sich am Sonntag mit einer vorsichtigen Fahrt seinen ersten Saisonsieg und springt in der Fahrerwertung vom fünften auf den zweiten Platz, Esapekka Lappi wurde Zweiter nach einem weiteren starken Schotter-Einsatz auf Sardinien, wo er erneut sein Siegespotenzial bei Rallyes unter Beweis stellte. Hyundai Motorsport feiert seinen ersten Saisonsieg nach anstrengenden drei Tagen bei der Rallye Italien Sardinien, dem sechsten Lauf der FIA-Rallye-Weltmeisterschaft (WRC) 2023. Thierry Neuville und Martijn Wydaeghe triumphierten in ihrem Hyundai i20 N Rally1 Hybrid.

Da ungewöhnlicher Regen am Freitag, Samstag und Sonntag die schwierigen Bedingungen auf den Prüfungen verschärfte und vielen Teilnehmern Probleme bereitete, nahm das Team am letzten Tag nichts als selbstverständlich hin. Am Samstag sicherten sich Neuville/Wydaeghe und Esapekka Lappi/Janne Ferm eine vorläufige Doppelführung, die sie am Sonntag verteidigten. Für Hyundai war es das dritte Doppelpodest der Saison.

Es war die Belohnung für die anspruchsvollste Rallye Italien Sardinien der letzten Jahre, bei der das Team das ganze Wochenende über an der Spitze der Wertung mithalten konnte. Lappi/Ferm waren die meiste Zeit der Veranstaltung eng im Führungskampf mit Sébastien Ogier (Toyota) und übernahmen am Donnerstag, Freitag und Samstag viermal die Führung der Rallye.

Am Samstag zeigten Neuville/Wydaeghe ebenfalls ihre Stärken und fanden einen gleichmäßigen Rhythmus, der es ihnen ermöglichte, den Vorsprung auf den ersten Platz zurückzuerobern. Zwei Bestzeiten und zwei zweitschnellste Zeiten verkürzten den Vorsprung auf etwas mehr als sieben Sekunden, und mit einer hervorragenden WP14 erkämpften sie sich einen Vorsprung, den sie bis ins Ziel verteidigten.

Der Sonntag auf Sardinien umfasste vier Entscheidungen. Leider endete die heiße Rallye für Dani Sordo und Cándido Carrera nach der WP17 Sardegna 1 vorzeitig, nachdem ein Auspuffschaden an ihrem Auto aufgetreten war. Sie gaben vorsichtshalber aus.

Mit seinem Sieg – seinem dritten auf der Insel – rückte Neuville in der Fahrerwertung vom fünften auf den zweiten Platz. Er liegt nun 25 Punkte hinter Kalle Rovanperä. Auch in der Herstellerwertung hat das Hyundai Shell Mobis World Rally Team seinen Rückstand auf 23 Punkte verringert. Der Doppelsieg markiert den elften und zwölften Podiumsplatz von Hyundai Motorsport bei der Rallye Italien Sardinien und den sechsten Gesamtsieg seit 2016.

Sieger Neuville sagte: «Ich bin wirklich glücklich, nach einem so herausfordernden und unglaublichen Wochenende ganz oben auf dem Podium zu stehen. Wir kamen mit dem Glauben hierher, dass wir um den Sieg kämpfen könnten, aber der erste Tag war sehr herausfordernd und wir haben etwas Zeit verloren. Wir haben sie zurückgeholt, aber dann haben wir es wieder verloren, aber am Ende des gestrigen Tages haben wir die große Wende geschafft und waren an der Spitze. Das Wetter war das ganze Wochenende über sehr wechselhaft, wir hatten mit allen möglichen Bedingungen zu kämpfen, von trocken und warm bis hin zu starkem Regen. Wir mussten die ganze Zeit über auf die Reifen achten, und das war sehr hart für unsere Autos, aber wir hatten eine große Zuverlässigkeit und es hat sich wirklich ausgezahlt. Es ist eine Freude, den ersten Sieg für das Team in diesem Jahr zu erringen, und auch den ersten Doppelsieg für unseren neuen Teamchef. Craig ist auch heute in unserer Erinnerung; Wir wollten den Sieg in Kroatien, aber wir haben ihn jetzt bekommen.»

Der Zweite Lappi meinte: «Ein sehr wichtiges Ergebnis für unser Team. Wir wollten als Team wirklich auf den Sieg drängen und es ist sehr gut, mit einem Doppelsieg abzuschließen. Unsere Reifenstrategie am Freitag bestand darin, die weichen Reifen zu schonen, und dann gingen wir gestern Nachmittag All-In und opferten die weichen Reifen, um Druck auf Ogier auszuüben. Wir hatten am Freitagnachmittag auch eine etwas riskante Strategie, aber alles hat sich ausgezahlt.»

Pechvogel Sordo führte an: «Das war im Allgemeinen ein schwieriges Wochenende für mich. Ich hatte keinen guten Start und machte am ersten Tag einen Fehler, der uns für den Rest der Veranstaltung in Rückstand brachte. Leider hatten wir heute ein Problem mit dem Auspuff. Dennoch freue ich mich, dass die Mannschaft mit 1:2 ins Ziel gekommen ist. Wir wissen, wie schwierig die Safari Rallye Kenia sein kann, aber ich hoffe, dass wir das gleiche Tempo wie in Portugal finden und kämpferisch zurückkommen.»

Cyril Abiteboul, Teamchef von Hyundai Motorsport, erklärte: «Wir waren in dieser Saison bisher konstant auf dem Podium, aber wir mussten noch gewinnen, und das haben wir auf wunderbare Weise geschafft. Auch wenn ein solches Ergebnis unter schwierigen Bedingungen immer eine Teamleistung ist, gebührt unseren Fahrern ein besonderes Lob. Esapekka war die ganze Zeit über absolut bemerkenswert, in seiner Herangehensweise vor und während der Rallye. Der Druck, den er kontinuierlich auf Ogier ausübte, trug sicherlich zu dessen Fehler bei. Thierry hatte eine fantastische WP 14, die seine Entschlossenheit unter Beweis stellte, hier auf Sardinien zu gewinnen, da sein Vertrauen in das Auto Schritt für Schritt wuchs. Es war eine Schande, dass Dani trotz seiner großen Bemühungen, zur Gesamtleistung des Wochenendes beizutragen, nicht ins Ziel kam. Ich möchte mir auch einen Moment Zeit nehmen, um Craig zu erwähnen. Er bleibt ein Teil unseres Teams und unseres Erfolgs, und dieser Sieg heute ist ihm sehr wichtig.»

Endstand nach 19 Prüfungen Pos. Team/Nat/Fahrzeug Zeit 1 Neuville/Wydaeghe (B), Hyundai 3:40:01,4 2 Lappi/Ferm (FIN), Hyundai + 33,0 3 Rovanperä/Halttunen (FIN), Toyota + 1:55.3 4 Evans/Martin (GB), Toyota + 5:20,5 5 Mikkelsen/Eriksen (N), Škoda + 9:33,3 6 Suninen/Markkula (FIN), Hyundai + 11:48,9 7 Kajetanowicz/Szczepaniak (PL), Skoda + 12:46,1 8 Rossel/Dunand (F), Citroen + 12:53,5 9 Marczyk/Gospodarczyk (PL), Škoda + 15:33,8 10 Cais/Tesdinsky (CZ), Škoda + 16:49,4

Fahrer-WM Stand nach 6 von 13 Läufen Pos. Team/Nat/Fahrzeug Punkte 1 Kalle Rovanperä (FIN), Toyota 118 2 Thierry Neuville (B), Hyundai 93 3 Ott Tänak (EE), Ford 85 4 Elfyn Evans (GB), Toyota 83 5 Sébastien Ogier (F), Toyota 70 6 Esapekka Lappi (FIN), Hyundai 67 7 Dani Sordo (E), Hyundai 36 8 Takamoto Katsuta (J), Toyota 20 9 Craig Breen (IRL), Hyundai 19 10 Gus Greensmith (GB), Skoda Fabia 15