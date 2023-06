Hyundai mit Suninen im Rally1, Lindholm im Rally2

Hyundai Motorsport aus Alzenau hat seinen Fahrer-Kader neu aufgestellt, mit Schwerpunkt auf Nachwuchs, Teemu Suninen wird in Estland und Finnland im dritten i20 Rally1 starten, WRC2-Champion Emil Lindholm im i20 Rally2.

Die finnischen Fahrer Teemu Suninen und Emil Lindholm wurden für das Programm ausgewählt und starten ab sofort für Huyndai. Suninen wird im Hyundai i20 N Rally1 Hybrid bei der Rallye Estland und der Rallye Finnland antreten und den tödlich verunglückten Craig Breen ersetzen, während Lindholm in der WRC2-Kategorie den i20 N Rally2 steuern wird.

Hyundai Motorsport bekräftigt mit der Neueinführung des Hyundai Motorsport Driver Development Program (HMDP) erneut sein Engagement für die FIA Rallye-Weltmeisterschaft (WRC) und die aufstrebenden Stars. Das 2017 gegründete neu strukturierte HMDP zielt darauf ab, die Zukunft von Hyundai Motorsport zu gestalten und jungen Fahrern ein Umfeld und spezielle Ressourcen zu bieten, in denen sie ihre Fähigkeiten fokussieren, trainieren und weiterentwickeln können, um die nächste Generation von Rally1-Fahrerkandidaten zu werden. Die aktuellen WRC2-Fahrer Teemu Suninen und Emil Lindholm wurden mit sofortiger Wirkung für das Programm ausgewählt.

Suninen wird in den Hyundai i20 N Rally1 Hybrid einsteigen, um den verstorbenen Craig Breen bei der Rallye Estland und der Rallye Finnland zu ersetzen. Im Rahmen des HMDP wird der finnische Fahrer auch Entwicklungstests für den Hyundai i20 N Rally1 Hybrid und den Hyundai i20 N Rally2 durchführen und an Rollouts vor der Veranstaltung teilnehmen. Die Pläne für Dani Sordo für den Rest der Saison bleiben davon unberührt. Der Rest von Suninens WRC-Plan wird zu gegebener Zeit kommuniziert.

Das HMDP wird das bestehende Hyundai Motorsport Customer Racing WRC2-Programm und das Hyundai i20 N Rally2-Auto durch weitere Entwicklungen und eine wachsende Bedeutung innerhalb des Hyundai-Motorsportsystems erweitern. Lindholm, bislang Skoda Fabia, wird voraussichtlich im Juli bei der Rallye Estland im Hyundai i20 N Rally2 antreten. Weitere Pläne für den jungen finnischen Fahrer in dieser Kategorie werden zu gegebener Zeit bekannt gegeben. Fabrizio Zaldivar wird sein WRC2-Programm wie geplant fortsetzen.

Hyundai Motorsport wird den Markt weiterhin beobachten, um seinen Fahrerpool im Programm im Jahr 2023 zu erweitern, mit dem Ziel, die Zukunft bis 2024 mit der nächsten Generation von WRC-Fahrern weiterzuentwickeln.

Cyril Abiteboul, Teamchef von Hyundai Motorsport, sagte: „Das Fahrerentwicklungsprogramm von Hyundai Motorsport ist nicht dazu da, eine Lücke zu schließen, sondern es ist eine strategische Plattform, um sicherzustellen, dass Hyundai unter den jungen Fahrern da draußen mehrere Möglichkeiten und Optionen hat. Wir verfügen bereits über einen spannenden Talentstamm, darunter Teemu und Emil, und ich freue mich darauf, ihre Entwicklung zu unterstützen, während wir mit der Weiterentwicklung des Programms beginnen.»

Teemu Suninen erklärte: «Das ist eine großartige Gelegenheit, wieder in die Top-Autos einzusteigen, und ich habe sie wirklich vermisst. Estland und Finnland waren für mich bisher starke Rallyes, aber es wird eine große Herausforderung sein, den Hyundai i20 N Rally1 Hybrid und das Hybridsystem mit begrenzten Tests kennenzulernen. Beide Rallyes sind als Sprint-Rallyes bekannt, bei denen man 110 % Selbstvertrauen braucht und von der ersten Kurve an Vollgas geben muss, um gute Ergebnisse zu erzielen. Das wird von mir also viel Geduld erfordern und erst die Zeit wird zeigen, wie wir vorgehen. Mein Ziel ist es, das Auto Schritt für Schritt kennenzulernen und nach und nach mehr Tempo zu zeigen und gute Punkte für das Team zu holen.»

Emil Lindholm meinte: „Ich freue mich wirklich über die Gelegenheit, Teil eines der erfolgreichsten und erfolgreichsten Rallye-Teams weltweit zu werden. Meine Entscheidung, mich Hyundai Motorsport anzuschließen, ist in erster Linie auf die nachgewiesene Erfolgsgeschichte der Marke im Rallyesport und insbesondere auf ihr Engagement bei der Förderung junger Talente zurückzuführen. Ihr klares Engagement für den Rallyesport passt perfekt zu meiner eigenen Leidenschaft und meinem Ehrgeiz. Ich sehe die Rallye Estland als den perfekten Ausgangspunkt für meine Reise mit dem Team. Es war in der Vergangenheit sowohl für mich als auch für das Team ein starkes Ereignis, das mir viel Selbstvertrauen gibt. Ich bin fest davon überzeugt, dass wir in dieser Saison alle Chancen haben, mehrmals auf dem Podium zu stehen.»