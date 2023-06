Ogier gesteht: «Ich liebe die Safari-Rallye»

Der achtmalige Champion Sébastien Ogier hat vor dem siebten Lauf der Welt-Meisterschaft (WRC) in Naivasha nächste Woche (22. – 25. Juni) über seine Liebe zu Afrika und der Safari Rallye Kenia gesprochen.

Ogier gewann die Rallye Safari bei deren Rückkehr in den WRC-Kalender im Jahr 2021 und führte die letztjährige Veranstaltung an, bis er beim zweiten Durchgang der Kedong-Prüfung ein Rad am Toyota GR Yaris Rally1 wechseln musste.

Ogier sagte kürzlich in einer Kolumne auf RedBull.com: «Ich liebe die Safari-Rallye. Der Gewinn dieser Veranstaltung ist einer der Höhepunkte meiner Karriere. Es ist wirklich etwas ganz Besonderes.»

Es ist nicht nur die unglaubliche Konkurrenz, die der afrikanische Klassiker bietet, sondern auch die Menschen und der Ort selbst, die den französischen Toyota-Piloten so sehr ansprechen.

«Der Ort», fügte er hinzu, «ist ziemlich magisch. Die Menschen, das Land und die Straßen, alles ist einfach unglaublich. Wenn man auf die Menschen schaut, ist es demütigend zu sehen, wie herzlich sie sind und wie willkommen wir sind. Sie hören nie auf zu lächeln. Ich liebe diese menschliche Seite dieses Ortes und werde immer alles tun, was ich kann, um ihnen zu helfen.»

Der siebte Lauf der FIA-Rallye-Weltmeisterschaft nächste Woche stellt für die Teams und das Auto eines der kompliziertesten Ereignisse der Saison dar.

Ogier sagte: «Die Herausforderung von Safari ist einzigartig. Es ist nicht wie irgendwo sonst auf der Erde. Aber wir vergessen nicht: Die Straßen können auch superhart sein. Man kann von den großen, großen Felsen, bei denen man nur den ersten Gang einlegt, an Stellen gelangen, an denen man sich höllisch schwer tut, durch das Fesh-Fesh zu kommen, mit dem Gesicht voller Staub. Und dann sind wir draußen in den großen, weiten afrikanischen Ebenen und man fliegt und schaut in den großen blauen Himmel. Es ist Afrika. Ich liebe es.»