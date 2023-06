Hyundai will in Kenia Siegeszug fortsetzen

Hyundai Motorsport hofft, nach dem Doppelsieg in Italien den Aufschwung beim siebten Lauf zur Rallye-Weltmeisterschaft in Kenia mit dem nächsten Erfolg fortsetzen zu können.

Während das Team mit Thierry Neuville/Martijn Wydaeghe, Esapekka Lappi/Janne Ferm und Dani Sordo/Candido Carrea in Hochstimmung nach Afrika reist, bedeutet die Herausforderung Kenia, dass nichts sicher ist. Die Veranstaltung ist eine echte Zermürbungsrallye – etwas, das Hyundai aus seiner Erfahrung im Jahr 2021 gut kennt. Nachdem Neuville die Rallye angeführt hatte, musste er am letzten Morgen mit einem gebrochenen rechten hinteren Stoßdämpfer aufgeben. Das Team bleibt jedoch zuversichtlich, dass die Durchführung der Rallye Safari Kenia im Jahr 2023 eine Wiedergutmachung bringen könnte, weil man versucht, die solide Form der jüngsten Ereignisse fortzusetzen.

Mit 60 Jahren Rallye-Geschichte verfügt die Rallye Safari Kenia über eine große Tradition. Die Schotteroberfläche ist einzigartig im Kalender, mit dem berüchtigten Fesh-Fesh-Sand und den tückischen Felsabschnitten, die eine einzigartig herausfordernde Umgebung schaffen. Einige Abschnitte müssen im Kriechgang bewältigt werden, um zu überleben. Es gibt keinen Platz für ein ständiges Vollgas-Ansatz.

Die Fahrer werden durch die Strecken, die wechselnden Wetterbedingungen und versteckten Hindernisse körperlich und geistig auf die Probe gestellt, was zu einem völlig anderen Fahrerlebnis führt. Sollte es zum zweiten Mal in Folge regnen, werden sich die staubigen Strecken schnell in schlammige Flüsse verwandeln.

Wie Wydaeghe es sieht:

Bei der Rallye Safari Kenia gibt es Momente, in denen ein Beifahrer noch aufmerksamer sein muss als bei jeder anderen Rallye des Jahres, wie Martijn Wydaeghe erklärt: «Die größte Herausforderung in Kenia besteht darin, dass man sich so viel vorbereiten kann, wie man möchte, aber es wird trotzdem Überraschungen geben. Das Roadbook sieht genauso aus wie im letzten Jahr, wir wissen jedoch bereits, dass die Strecken aufgrund der sich ständig ändernden Wetterbedingungen anders sein werden. Das Profil ist anders als alles andere. Die Mischung aus Fesh-Fesh und felsigem Gelände sorgt für eine völlig andere Rallye. Deshalb ist es wichtig, sich an die wechselnden Geschwindigkeiten anzupassen – der Untergrund weist so unterschiedliche Eigenschaften auf. Die anspruchsvollste Prüfung ist wahrscheinlich Sleeping Warrior, da sie die längste ist, was es schwierier macht, einen konstanten Rhythmus zu finden.»

Cyril Abiteboul, Teamchef von Hyundai Motorsport, erklärte: «Wir freuen uns. Wir möchten eine unvergessliche Safari-Rallye in Kenia haben. Das Profil dieser Veranstaltung unterscheidet sich stark von den beiden vorherigen, allerdings hat sich unser Hyundai i20 N Rally1 Hybrid in letzter Zeit unter rauen Bedingungen hervorgetan, und wir hoffen, dass wir am nächsten Wochenende darauf aufbauen und den Erfolg, den wir auf Sardinien gesehen haben, wiederholen können. Das Podium ist für uns das Mindestziel. Wir fangen an, den Abstand zu unseren Mitbewerbern zu verringern, aber wir können es uns nicht leisten, unseren Schwung oder unseren Fokus zu verlieren. Wir haben in der Fahrerwertung zuletzt gute Fortschritte gemacht und müssen nun bei den Herstellerpunkten die gleichen Fortschritte machen. Wir sind auf jeden Fall hungrig darauf, erneut zu gewinnen, und angesichts der Pace, die wir auf Sardinien gesehen haben, konzentrieren wir uns alle darauf, wie wir das Ergebnis bei dieser Veranstaltung schnell wiederholen können.“

Neuville, bislang ohne Podium in Ostafrika, sagte: «Kenia ist ein Abenteuer. Es ist eine harte Veranstaltung und eine große Herausforderung, da wir mitten durch Parks und Landschaften fahren, wo es einige sehr raue Abschnitte mit Sand und Fesh-Fesh gibt. Jede Prüfung hat ihre eigenen einzigartigen Eigenschaften, aber die wechselnden Bedingungen und unterschiedlichen Oberflächen machen uns an dieser Rallye so viel Spaß. Das Ziel ist definitiv der Sieg, also werden wir bis zum Ende kämpfen. Wie wir sehr gut wissen, ist die Rallye erst vorbei, wenn sie vorbei ist. Das haben wir vor zwei Jahren gesehen, als wir in Führung lagen, und dann leider kurz vor Schluss noch ein Problem gehabt. Hoffentlich holen wir uns dieses Jahr den Sieg.»

Kenia-Neuling Lappi, 2023 dreimal auf dem Podium, führte an: «Die Vorbereitung auf die Rallye Safari ist härter als normal. Ich habe mir so viele Onboards wie möglich angeschaut, um zu verstehen, wie man in den einzelnen Bereichen fahren sollte. Es ist eine weitere Schotter-Rallye, und wir wissen, dass der Hyundai i20 N Rally1 Hybrid auf diesem Untergrund gut abschneidet, aber vielleicht müssen wir bei der Fahrhöhe einfach nach oben gehen. Ich habe auch gehört, dass es hier viele Zebras gibt, die sich vielleicht auf die Straße wagen, es wird also ein einzigartiges Erlebnis für mich, angesichts der Bedingungen und der Tiere! Bei jeder Rallye müssen wir uns jetzt das Podium als Ziel setzen: Wir wissen, dass die Geschwindigkeit da ist, also muss das unser Ziel sein.»

Sordo, zum zweiten Mal in Kenia, meinte: «Die Rallye Safari ist eine schöne Erfahrung. Ich habe es bisher erst einmal gemacht, aber die Strecken sind ziemlich unterschiedlich, vor allem mit den Tieren in der Umgebung und dem Fesh-Fesh-Sand, von dem wir wissen, dass er schwierig sein kann. Auch das Wetter kann eine große Rolle spielen, da die Etappen bei Regen rutschig werden können. Das Ziel für das Wochenende ist es, um das Podium und hoffentlich um einen weiteren Teamsieg zu kämpfen. In Kenia wird es nicht nur um Geschwindigkeit gehen, sondern auch darum, die vor uns liegenden Herausforderungen zu meistern.»

Fahrer-WM Stand nach 6 von 13 Läufen Pos. Team/Nat/Fahrzeug Punkte 1 Kalle Rovanperä (FIN), Toyota 118 2 Thierry Neuville (B), Hyundai 93 3 Ott Tänak (EE), Ford 85 4 Elfyn Evans (GB), Toyota 83 5 Sébastien Ogier (F), Toyota 70 6 Esapekka Lappi (FIN), Hyundai 67 7 Dani Sordo (E), Hyundai 36 8 Takamoto Katsuta (J), Toyota 20 9 Craig Breen (IRL), Hyundai 19 10 Gus Greensmith (GB), Skoda Fabia 15