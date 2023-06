Safari: Toyota unschlagbar – erneut Vierfach-Triumph

tien Ogier gewann den siebten Lauf zur Weltmeisterschaft (WRC) vor Kalle Rovanperä, Elfyn Evans und Takamoto Katsuta

Toyota bleibt beim härtesten Lauf der FIA-Rallye-Weltmeisterschaft seit seiner Rückkehr in den Kalender im Jahr 2021 ungeschlagen, wobei Toyotas Allzeit-Safari-Rekord nun auf 11 Siege ausgeweitet wird, zehn davon wurden im Rahmen der WRC errungen.



Das 1-2-3-4-Ergebnis kommt auf den Monat genau 30 Jahre, seit Toyota mit dem Celica ST185 erstmals ein solches Ergebnis in Kenia verzeichnete, was es 2022 mit dem GR Yaris Rally1 Hybrid wiederholte. Es ist das erste Mal, dass ein Hersteller dies geschafft hat, diese Leistung bei derselben WRC-Runde bei drei verschiedenen Gelegenheiten oder bei zwei aufeinanderfolgenden Ausgaben einer Rallye zu erzielen.



Ogiers zweiter Safari-Erfolg in drei Jahren ist gleichzeitig sein dritter Sieg bei bisher fünf Starts in dieser Saison zusammen mit Beifahrer Vincent Landais. Sie führten seit der ersten Etappe der Rallye am Freitagmorgen und gingen am Sonntag mit einem Vorsprung von 16,7 Sekunden vor den letztjährigen Safari-Gewinnern Rovanperä und Jonne Halttunen an den Start.



Am letzten Tag blieben noch sechs Prüfungen und 74,38 Wettkampfkilometer und Ogier und Rovanperä lieferten sich weiterhin einen spannenden Kampf um den Sieg. Rovanperä halbierte Ogiers Vorsprung auf der ersten Entscheidung am Morgen, bevor Ogier diesen Vorsprung im nächsten Test wieder gutmachen konnte, obwohl er den Heckflügel und die Heckklappe seines Autos verloren hatte. Dies wurde bei der letzten Wartung vor den letzten drei Prüfungen repariert, die aufgrund des weichen Sandes und der tiefen Spurrillen immer noch große Herausforderungen darstellten. Ogiers endgültiger Siegvorsprung betrug nur 6,7 Sekunden: der kleinste in der Safari-Geschichte, bei einem Event, das normalerweise durch ganze Minuten entschieden wird.



Nachdem Rovanperä in der Power Stage am Ende der Rallye die drittbeste Zeit gefahren und drei Bonuspunkte geholt hatte, baute der Titelverteidiger und Tabellenführer seinen Vorsprung in der Meisterschaft nach der Halbzeitveranstaltung der 13 Runden umfassenden Saison von 25 auf 37 Punkte aus.



Evans liegt nun mit 41 Zählern Rückstand auf dem dritten Platz der Gesamtwertung, nachdem er und sein Beifahrer Scott Martin zum zweiten Mal in Folge auf dem Safari-Podium standen. Sie starteten am Sonntag ebenfalls mit einem Vorsprung von 16,7 Sekunden, diesmal vor Katsuta und Aaron Johnston, und schafften es, diesen im Laufe des Tages auf 25,3 Sekunden auszubauen.



Dennoch fuhr Katsuta mit Unterstützung des TGR WRC Challenge-Programms eine weitere starke Safari, kämpfte nach dem Überschlag beim Shakedown vor der Veranstaltung am Mittwoch in Kenia um den dritten Podiumsplatz in Folge und sicherte sich schließlich sein bisher bestes Saisonergebnis.



Nach seinem fünften Sieg des Jahres hat Toyota seinen Vorsprung in der Herstellerwertung nun auf 42 Punkte ausgebaut.



Teamchef Jari-Matti Latvala: «Ich bin wirklich stolz auf dieses Ergebnis, auf dieses Team und auf unsere Fahrer. Als ich dieses Jahr nach Kenia kam, hätte ich nicht gedacht, dass wir noch einmal ein 1-2-3-4 erreichen könnten, weil die Konkurrenz in letzter Zeit so stark war. Ich denke aber, dass es kein Zufall ist, dass uns dieses Ergebnis hier zwei Jahre hintereinander gelungen ist. Das bedeutet, dass wir im Team alles richtig gemacht haben, um uns auf dieses Event vorzubereiten, dass unsere Crews großartige Arbeit geleistet haben und dass alle zusammenkommen, um dieses Ergebnis möglich zu machen. Bei dieser Rallye braucht man zunächst ein Auto, das zuverlässig ist und den Strapazen dieser Straßen standhält, und dann fängt man an, nach der Leistung zu suchen. Diese Philosophie unseres Teams ist absolut der richtige Ansatz und zeigt sich in den Ergebnissen. In diesem Jahr hatten wir auch einen engen Wettbewerb zwischen unseren Fahrern und es gab vielleicht ein paar Spannungen, als es enger wurde, aber das ist normal: Wir wollen Fahrer, die die Leidenschaft haben, zu gewinnen. Sie können nicht alle gleichzeitig gewinnen, aber ich bin sicher, dass sie alle sehen werden, was für eine Errungenschaft dieses Ergebnis ist.»



Sieger Sébastien Ogier: «Das war eine höllische Rallye und ein höllischer Kampf. Ich habe es wirklich genossen, aber ich hätte gerne ein paar Zwischenfälle weniger gehabt, weil es ein viel angenehmeres Rennen hätte werden können: Die Pace war wirklich gut, das Auto war großartig zu fahren, ich hatte ein gutes Gefühl und es schien, als ob wir es getan hätten, um alles unter Kontrolle zu haben. Aber hier und da haben uns ein paar Kleinigkeiten getroffen, darunter auch heute, als wir die Heckklappe verloren haben und es zu einer Überhitzung im frischen Sand kam. Aber ich bin froh, dass wir es nach Hause bringen konnten. Ich denke, es ist ein verdienter Sieg und ein verdientes Ergebnis für das gesamte Team, und wir müssen es genießen.»



Titelverteidiger, Tabellenführer und Kenia-Zweiter Kalle Rovanperä: «Der Kampf mit Sébastien wurde am Ende ziemlich hart, und wenn man den Sieg so knapp verpasst, ist das nicht immer das beste Gefühl für einen Fahrer. Aber am Ende haben wir trotzdem gute Punkte für die Meisterschaft geholt. Ich habe das ganze Wochenende über an meinem Plan festgehalten, ein recht gutes Tempo zu fahren, aber kein großes Risiko einzugehen. Es ist also ganz gut, trotzdem so zu enden. Der letzte Tag war wirklich hart für die Autos: Besonders die vorletzte Prüfung mit viel tiefem Sand und Spurrillen. Es ist gut, dass unsere Autos so stark waren und es geschafft haben, denn hier in Kenia erneut den Vierfachsieg für das Team zu erreichen, ist großartig.“



Elfyn Evans: «Es war eine ziemlich harte Rallye mit vielen Herausforderungen, daher denke ich, dass das Team sehr stolz sein kann, erneut vier Autos unter die ersten vier zu bringen. Es zeigt sowohl die Geschwindigkeit als auch die Stärke des GR Yaris und ich bin stolz, ein Teil davon und dieses Teams zu sein. Aus persönlicher Sicht kann ich natürlich nicht ganz zufrieden sein, am Ende auf dem dritten Platz zu stehen, aber ich freue mich sehr für das Team und als Dritter auf dem Podium zu stehen, bedeutet natürlich, dass wir einige vernünftige Punkte mitnehmen können auch die Meisterschaft.» (Toyota)

Endstand nach 19 Prüfungen Pos. Team/Nat/Fahrzeug Zeit 1 Ogier/Landais (F), Toyota 3:30:42,5 2 Rovanperä/Halttunen (FIN), Toyota + 6,7 3 Evans/Martin (GB), Toyota + 2:58,5 4 Katsuta/Johnston (J/IRL), Toyota + 3:23,8 5 Sordo/Carrera (E), Hyundai + 5:05,4 6 Tänak/Järveoja (EE), Ford + 9:15,4 7 Loubet/Gilsoul (F/B), Ford + 16:15,7 8 Neuville/Wydaeghe (B), Hyundai + 24:47,0 9 Kajetanowicz/Szczepainak (P), Škoda + 26:23,4 10 Solberg/Edmondson (S/GB), Škoda + 27:05,0

Fahrer-WM Stand nach 7 von 13 Läufen Pos. Team/Nat/Fahrzeug Punkte 1 Kalle Rovanperä (FIN), Toyota 139 2 Thierry Neuville (B), Hyundai 102 3 Elfyn Evans (GB), Toyota 98 4 Sébastien Ogier (F), Toyota 97 5 Ott Tänak (EE), Ford 97 6 Esapekka Lappi (FIN), Hyundai 68 7 Dani Sordo (E), Hyundai 46 8 Takamoto Katsuta (J), Toyota 35 9 Pierre-Louis Loubet (F), Ford 20 10 Craig Breen (IRL), Hyundai 19