Toyota-Teamchef Latvala beim Heimspiel am Steuer

Jari-Matti Latvala will es wieder wissen. Der Toyota-Teamchef wird beim Heimspiel in Finnland (3. – 6. August) erstmals seit 2020 wieder das Steuer ergreifen und selbst den vierten Toyota GR Yaris Rally1 steuern.

Latvala, mit 209 Starts der erfahrenste Fahrer in der Geschichte der FIA-Rallye-Weltmeisterschaft (WRC), ist seit Februar 2020 nicht mehr auf höchstem Niveau des Sports gefahren. Im Dezember desselben Jahres wurde er zum Teamchef von Toyota Gazoo Racing ernannt.



Doch mit der Ermutigung von Akio Toyoda, dem Vorstandsvorsitzenden von Toyota, entstaubt der 38-Jährige seine Fahrerhandschuhe, um nächsten Monat bei seinem WRC-Heimspiel einen von vier Toyotas GR Yaris Rally1-Wagen zu steuern. Sein Heimspiel hat er insgesamt dreimal gewonnen.



„Nun, die Geschichte begann, glaube ich, nach dem Ende der Saison 2022, als ich in Japan war und mit ‚Morizo’ (Akio Toyoda), unserem Vorsitzenden, sprach», verriet Latvala. «Ich sagte, dass ich den Traum hatte, ein Rally1-Auto zu erleben, weil ich in den letzten 20 Jahren alle World Rally Cars und alle Weiterentwicklungen dieser Autos erlebt habe, aber ich habe keine Erfahrung mit Rally1 und würde es gerne erleben, bevor ich 40 Jahre alt bin.»



Latvala weiter: «Morizo sagte: ‚Ja, wir müssen es tun, lasst es uns tun!‘ Aber wir waren uns nicht einig, wann wir es tun würden. Dann hatten wir für diese Saison dieses vierte Auto zur Miete zur Verfügung, Schon zu Beginn des Jahres, sagte Akio: ‚Hmm, wir schaffen das dieses Jahr, lass es uns dieses Jahr machen!’ Dann sagte er, auch er wird zur Rallye Finnland kommen, und wir dachten, das könnte vielleicht eine gute Idee sein. So wurde es vereinbart.“



Toyoda wird als stellvertretender Teamchef die Leitung übernehmen, während Latvala sich auf seine Fahreraufgaben konzentriert. Auf die Frage nach seinen Erwartungen an sein Rally1-Debüt gab der Finne zu, dass der Spaß an erster Stelle stehen wird.



«Mein Ziel ist es, nach jeder Prüfung ein Lächeln auf den Lippen zu haben», sagte Latvala, «und wenn wir irgendwo zwischen den Top 5 und den Top 10 liegen, bin ich wirklich glücklich. Ich werde einen Testtag machen, ins Auto springen und dann sofort an der Veranstaltung teilnehmen. Es ist gar nicht so einfach, mit nur einem Testtag ins Auto zu steigen. Aber wie auch immer, hier geht es mehr um das Erlebnis und darum, es zu genießen. Ich baue keine neue Karriere als Fahrer auf. Wir müssen mit der Einstellung kommen, dass wir hier sind, um die Leidenschaft für den Rallyesport und die großen Emotionen zu genießen und zu teilen. Wenn ich also sage, dass wir irgendwo zwischen den Top 5 und den Top 10 liegen, haben wir unser Ziel wirklich erreicht.»



Die Rallye Finnland, die als «Großer Preis von Finnland» angekündigt wird, bietet für 2023 neue Prüfungen, bleibt aber dennoch ihrer reichen Geschichte und ihren langjährigen Traditionen treu. Über die Hälfte der Strecke hat sich seit 2022 geändert, wobei 27 Prozent der Kilometer für die diesjährige Veranstaltung völlig neu sind. Insgesamt werden bei 22 Prüfungen 320,56 Wettkampfkilometer zurückgelegt.