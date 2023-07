Tänak gewinnt Heimatrallye als Test für WM-Heimspiel

Der Este Ott Tänak erzielt im Ford Puma Rally1 von M-Sport Ford-Fahrer am Samstag einen dominanten Sieg bei der estnischen Lõuna-Eesti Ralli in Vorbereitung auf die Rallye Estland nächste Woche (20.-23. Juli).

Der 35-Jährige gewann im Ford Puma Rally1 Hybrid von M-Sport alle neun Prüfungen und holte sich im Galopp einen 38-Sekunden-Sieg vor Teemu Suninens Hyundai i20 N Rally1. Suninen machte seinen ersten Werkseinsatz mit dem Spitzenauto des koreanischen Herstellers, seit er Tänak bei der ACI Rallye Monza 2021 vertrat. Wie Tänak nutzte Suninen die 68 Kilometer lange estnische Veranstaltung als Aufwärmübung für die achte Runde der diesjährigen Rallye-Weltmeisterschaft (WRC) in Estland.

Die Veranstaltung bot die gesamte Bandbreite an Wetterbedingungen: warm und sonnig, gefolgt von starkem Regen und nassen Bedingungen auf den schnellen Schotterstraßen. Weder während der Rallye noch am Testtag vor dem Start hatte der Hyundai nennenswerte Probleme. Für Suninen war es hilfreich, vor seinem ersten WRC-Einsatz im aktuellen Hyundai sein begrenztes Wissen über Rallye-1-Rennen zu erweitern. Er wird neben Thierry Neuville und Esapekka Lappi im Werksteam in Estland und Finnland den dritten Hyundai i20 Rally1, den er sich mit Dani Sordo teilt, steuern.

«Wir haben viel gelernt», sagte Suninen. «Das war eine wirklich gute Vorbereitung auf die Rallye. Ich hatte ein gutes Gefühl und eine gute Vorbereitung auf das Auto. Bei der Rallye Estland wird es schwierig sein, das Tempo der Top-Jungs zu erreichen, aber es würde ausreichen, nah dran zu sein.»