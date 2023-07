Toyota drückt in Estland auf das Titel-Tempo

Toyota will das Tempo für die achte Runde der Saison 2023 bei der Rallye Estland, der achten Runde der Weltmeisterschaft (WRC) vom 20. bis 23. Juli, dem ersten Teil eines Doppelrennens in Nordeuropa, erhöhen.

Nach drei rauen und immer anspruchsvolleren Schotter-Rallyes in Portugal, Sardinien und Kenia richtet sich die Aufmerksamkeit nun mit der Rallye Estland auf glattere und schnellere Straßen, zwei Wochen später folgte die Rallye Finnland, die schnellste Runde der WRC und ein Heimrennen für das Toyota Gazoo Racing World Rally Team (TGR-WRT).

Das Team hat in Estland eine starke Bilanz vorzuweisen, zusammen mit seinem amtierenden Weltmeister Kalle Rovanperä, der bei dieser Veranstaltung 2021 seinen ersten WRC-Sieg errang, bevor er diesen Erfolg letztes Jahr wiederholte. Rovanperä führt die Rangliste 2023 mit 41 Punkten Vorsprung vor Elfyn Evans an, der letztes Jahr in Estland einen Doppelsieg für das Team erzielte.

Beide waren zusammen mit Sébastien Ogier und Takamoto Katsuta Teil eines zweiten Vierfachsiegs in Folge für TGR-WRT bei der Safari Rallye Kenia letzten Monat. Da Estland nicht in Ogiers Teilsaisonprogramm enthalten ist, tritt Katsuta noch einmal an, um dem Team dabei zu helfen, einen 48-Punkte-Vorsprung in der Herstellerwertung zu verteidigen.

TGR-WRT arbeitet weiterhin an der Entwicklung des GR Yaris Rally1 Hybrid und der Verbesserung der Leistung und wird in Estland ein Antriebs-Upgrade einführen, das einen aktualisierten Verbrennungsmotor umfasst.

Während viele der bei der Rallye Estland genutzten Straßen breit und fließend sind und viele Sprünge und Kuppen aufweisen, sind andere schmaler und technischer. Insbesondere in diesen Abschnitten kann der weiche und sandige Untergrund beim zweiten Durchgang jeder Etappe stark zerfurcht werden.

Wie schon seit der Aufnahme der Rallye in den WRC-Kalender im Jahr 2020 wird der Servicepark am Estnischen Nationalmuseum in der zweitgrößten Stadt des Landes, Tartu, liegen – rund zwei Stunden südöstlich der Hauptstadt Tallinn. Auf den beliebten feierlichen Start im Zentrum von Tartu am Donnerstagabend folgt eine Eröffnungs-Super-Sonderprüfung neben dem Servicepark.

Freitag ist mit 133,38 Wettbewerbskilometern der längste Tag der Rallye: Die bekannten Peipsiääre- und Mustvee-Prüfungen im Norden und Raanitsa im Süden werden alle zweimal gefahren, bevor ein einziger Durchgang von Neeruti den Tag abrundet. Das Format am Samstag ist anders: Zwei Prüfungen werden morgens vor dem Service zweimal gefahren und am Nachmittag werden zwei weitere Tests wiederholt. Die Tartu-Super-Special wir am Abend noch einmal absolviert. Das Finale am Sonntag besteht aus zwei Läufen über die größtenteils neue Karaski-Prüfung und einer erweiterten Version von Kambja, auf der erneut die Power Stage zum Abschluss der Rallye stattfindet.

Teamchef Jari-Matti Latvala: «Die letzte Veranstaltung in Kenia markierte die Halbzeit der Saison 2023 und nach einem unglaublichen Ergebnis dort zeigt unsere Führung in der Fahrer- und Herstellermeisterschaft, dass das Team trotz einiger knapper Ergebnisse bisher wirklich gute Arbeit geleistet hat. Diese starke Form wollen wir natürlich auch bei den nächsten Rallyes in Estland und Finnland fortsetzen, bei denen die Leistung sehr im Vordergrund steht. Sie erfordern von den Fahrern eine andere Denkweise als die raueren Veranstaltungen, die wir in letzter Zeit hatten: Wenn man gewinnen will, muss man von der ersten Kurve der ersten Etappe an Druck machen. Vor einem Jahr waren wir in Estland stark, aber wir haben immer noch hart daran gearbeitet, unsere Leistung für diese Rallyes zu verbessern, und es ist großartig, dass wir neue Updates für das Auto einbringen können. Unsere Fahrer genießen das Fahren auf schnellen Straßen und wir freuen uns sehr auf die Rallye.“

Vorjahressieger Kalle Rovanperä: «Die Rallye Estland ist definitiv eine meiner Lieblingsveranstaltungen im Kalender. Ich habe viel Zeit in Estland verbracht und die schnellen und flüssigen Straßen passen sehr gut zu meinem Fahrstil. Ich habe gute Erinnerungen an die Rallye und sie hat mir immer viel Spaß gemacht. Selbst im Jahr 2020, als ich nicht viel Erfahrung hatte, konnten wir um das Podium kämpfen, und dann war 2021 etwas ganz Besonderes, da es unser erster Sieg war. Letztes Jahr hat das Wetter einen Unterschied gemacht und ich hoffe, dass es auch dieses Jahr etwas regnen kann, denn am Freitag werden wir die Straße wieder öffnen. Wie bei jeder Rallye besteht der Plan darin, den Sieg anzustreben, insbesondere da wir bei dieser Rallye schon zuvor so stark waren.»

WM-Zweiter Elfyn Evans: «Estland bringt einen kompletten Territorialwechsel und damit auch einen Mentalitätswechsel mit sich. Nach einigen rauen und relativ langsamen Rallyes wechseln wir zu extrem schnellem und glattem Schotter, und bei den nächsten Veranstaltungen geht es vor allem um Selbstvertrauen und Engagement hinter dem Lenkrad. Als Fahrer muss man seinen Aufzeichnungen vertrauen können und außerdem ein gutes Gefühl mit dem Auto haben. Deshalb haben wir letzte Woche bei unserem Test vor der Veranstaltung hart daran gearbeitet, alles richtig hinzubekommen. Hoffentlich können wir von Anfang an mit einem guten Gefühl loslegen und das Fahren wirklich genießen, was wirklich der Schlüssel zu einer guten Leistung bei einer Rallye wie dieser ist.»

Takamoto Katsuta: «Ich mag die Hochgeschwindigkeitsetappen, die wir in Estland und Finnland haben, wirklich. Es wird eine große Herausforderung, aber ich freue mich wirklich auf diese Rallyes. In Estland sind die Etappen sehr schnell, aber es gibt auch einige wirklich enge und kurvige Abschnitte. Der Untergrund kann manchmal recht weich sein, sodass die Spurrillen den zweiten Durchgang der Strecken noch schwieriger machen können: Als Fahrer muss man sich immer noch richtig engagieren, aber man muss auch in der Lage sein, die Spurrillen gut zu bewältigen. Ich werde versuchen, mein Bestes zu geben und hoffe, dass ich gute Leistungen erbringen und ein gutes Ergebnis für das Team erzielen kann.» (Toyota)

Fahrer-WM Stand nach 7 von 13 Läufen Pos. Team/Nat/Fahrzeug Punkte 1 Kalle Rovanperä (FIN), Toyota 140 2 Elfyn Evans (GB), Toyota 99 3 Sébastien Ogier (F), Toyota 98 4 Ott Tänak (EE), Ford 98 5 Thierry Neuville (B), Hyundai 93 6 Esapekka Lappi (FIN), Hyundai 69 7 Dani Sordo (E), Hyundai 46 8 Takamoto Katsuta (J), Toyota 35 9 Pierre-Louis Loubet (F), Ford 20 10 Craig Breen (IRL), Hyundai 19