Estland: Wiederauferstehung von Thierry Neuville

Thierry Neuville sagt, sein toller zweiter Platz bei der Rallye Estland, der achten Station zur Weltmeisterschaft, habe ihn dazu inspiriert, bei der Rallye Finnland (3. – 6. August) noch mehr daraus zu machen.

Der Ostbelgier gab zu, dass er bei der Veranstaltung in Tartu letzte Woche gehofft hatte, um einen Podiumsplatz mitzukämpfen, aber die Rallye am ersten Tag anzuführen und den Kampf gegen den späteren Sieger Kalle Rovanperä anzutreten, war mehr, als er sich erhofft hatte.

Der Hyundai-Pilot verriet: «Bei solchen Rallyes war ich noch nie so schnell. Ich bin wirklich zufrieden mit dem Ergebnis. Ich hätte nie erwartet, dass wir führen könnten, und dann haben wir zumindest versucht, den Druck auf Kalle aufrechtzuerhalten, bis wir am Samstagmorgen den Reifenschaden hatten.»

Nachdem Neuville bei seinem zweiten Start bei der Rallye Finnland im Jahr 2013 Zweiter geworden war, konnte er dieses Ergebnis in Jyväskylä nicht mehr übertreffen. Jetzt geht er mit Schwung und neuem Selbstvertrauen in die neunte Runde.

«Was wir hier in Estland getan haben, ist für mich eine wirklich gute Motivation für die nächste Woche», sagte er. «Wir haben Vertrauen und gute Einstellungen für die schnellen Rallyes gefunden. In der Vergangenheit hat mir Finnland nicht so viel Spaß gemacht, und als ich dorthin reiste, hatte ich Schwierigkeiten mit der Motivation. Nächste Woche habe ich das Gefühl, dass das anders sein wird.»