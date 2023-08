Hyundai: Mit Aufschwung Ost nach Finnland

Hyundai Motorsport reist nach einer positiven Leistung bei der Rallye Estland in bester Stimmung zur Rallye Finnland (3.-6. August), dem neunten Lauf der FIA-Rallye-Weltmeisterschaft (WRC).

Sowohl Thierry Neuville/Martijn Wydaeghe als auch Esapekka Lappi/Janne Ferm wollen ihre Podiumssträhne beim schnellsten Event der WRC im Kalender fortsetzen. Teemu Suninen/Mikko Markkula kehren zum zweiten Mal in Folge zurück und wollen auf einem soliden ersten Event im Hyundai i20 N Rally1 Hybrid aufbauen.

Das Hyundai Shell Mobis World Rally Team demonstrierte bei der Rallye Estland eine Wettbewerbsverbesserung auf Hochgeschwindigkeits-Schotter, wo sowohl Thierry Neuville/Martijn Wydaeghe als auch Esapekka Lappi/Janne Ferm Podiumsplätze sicherten. Da die Rallye Finnland viele Ähnlichkeiten im Profil aufweist, ist das Team zuversichtlich, dass ein nahtloser Übergang von der baltischen Rallye zu den skandinavischen Wäldern stattfinden wird.

Die Rallye Fnnland ist eine der aufregendsten Rallyes im WRC-Kalender. Finnland ist ein Land mit einem reichen Rallye-Erbe. Der Mix aus breiten, schnellen Straßen und technischen Abschnitten in Kombination mit Höchstgeschwindigkeiten garantiert eine aufregende Veranstaltung. Die Rallye in Jyväskylä ist auch für ihre langen Tageslichtstunden bekannt; Die Sonne geht vor fünf Uhr morgens auf und geht erst nach zehn Uhr abends unter.

Die beiden finnischen Teams von Hyundai Motorsport wissen genau, was man braucht, um auf heimischem Boden zu gewinnen. Lappi/Ferm gingen aus der Ausgabe 2017 als Sieger hervor und standen zwei weitere Male auf dem Podium. Suninen/Markkula belegten 2021 den ersten Platz in der WRC2-Kategorie und traten letztes Jahr im Hyundai i20 N Rally2 in derselben Klasse an. Beide werden versuchen, ihren lokalen Vorteil zu nutzen, um zum Podiumsplatz von Hyundai Motorsport beizutragen.

Überlegungen von Mikko

Die Rallye Finnland verlangt von Fahrer und Beifahrer gleichermaßen Präzision, wie Lokalexperte Markkula erklärt: «Die größte Herausforderung bei der Rallye Finnland besteht darin, die Temponotizen zu erstellen und beim Lesen den richtigen Rhythmus zu finden. Die Straßen sind sehr schnell und weisen viele Kuppen und Sprünge auf, die auch die nächsten Kurven unübersichtlich machen. Sowohl die Fahrer als auch wir Beifahrer müssen diese Bedingungen gut vorhersehen. Um sicherzustellen, dass die Aufzeichnungen perfekt sind, müssen die Fahrer die optimale Ideallinie genau im Blick haben. Dann müssen wir die Kuppen und Sprünge im Verhältnis zur vorherigen, aktuellen oder nächsten Ecke richtig platzieren. Wenn das gelingt, ist der Fahrrhythmus viel besser.»

Er fuhr fort: «In diesem Jahr haben wir im Vergleich zum letzten Jahr neue Strecken und Abschnitte im Reiseplan. Natürlich bedeutet das mehr Arbeit für unsere Vorbereitung, aber mit der Geschwindigkeit dieser aktuellen Rally1-Autos bringt es auch zusätzliche Spannung, Neuland zu betreten. Dieses Jahr haben wir Strecken, die keiner der aktuellen Fahrer zuvor absolviert hat. Sie werden für alle völlig unbekannt sein und es wird interessant sein zu sehen, wer am besten vorbereitet war. Bei der Rallye Finnland muss alles stimmen.»

Finnische Fakten

Die Ausgabe 2023 der Rallye Finnland umfasst 22 Prüfungen mit einer gesamten Wettkampfdistanz von 320,56 km. Die Veranstaltung war bekanntermaßen eine der anspruchsvollsten für Hyundai Motorsport. Das Team holte seine ersten Podiumsplätze bei der Veranstaltung im Jahr 2021, als Ott Tänäk und der verstorbene Craig Breen sich die Plätze zwei und drei sicherten, und im Jahr 2022 ging Tänäk am Steuer des Hyundai i20 N Rally1 Hybrid als Sieger hervor. Diese Ergebnisse, kombiniert mit den jüngsten Erfolgen auf Schotter, geben dem Team die Zuversicht, erneut um das Podium kämpfen zu können.

Cyril Abiteboul, Teamchef von Hyundai Motorsport, erklärte: «Wir gehen mit einem positiven Gefühl zur Rallye Finnland. Wir haben in Estland gesehen, wie weit wir im Vergleich zum letzten Jahr auf diesen Hochgeschwindigkeitsprofilen gekommen sind, aber wir messen auch die Arbeit, die noch geleistet werden muss, um den Abstand zu Toyota zu schließen. Die geringe Lücke zwischen den Ereignissen bedeutet, dass wir vielleicht keine großen Fortschritte machen können, aber es macht es uns leichter, unsere positive Dynamik voranzutreiben. Der Hyundai i20 N Rally1 Hybrid war letztes Jahr das Siegerauto und unser Fokus liegt darauf, diesen Sieg nächste Woche so gut wie möglich zu verteidigen. Thierry und Esapekka haben in Estland einen starken Job gemacht, ebenso wie Teemu, der sich schnell mit dem Auto vertraut gemacht hat; Unsere Mission ist es, die Leistung mindestens zu wiederholen und alle drei Autos unter den ersten fünf zu haben, wenn möglich aber noch eine Stufe höher.»

Neuvill sagte: «Der Kampf um das Podium in Finnland wird im Hinblick auf die Meisterschaft wichtig sein, aber es wird hart. Finnland ist immer schwer vorherzusagen. Während der Erkundungstour weiß man nie wirklich, wie hoch die tatsächliche Geschwindigkeit sein wird, wenn man mit dem Rallyeauto an bestimmten Punkten ankommt, aber meine Erfahrung der letzten Jahre wird helfen. Die Reifenwahl ist hier sehr einfach: Auch bei höheren Temperaturen funktioniert nur der weiche Reifen, da der Verschleiß hier nicht so hoch ist. Bei allen Landungen braucht man viel Präzision und Schutz im Auto. Der Wettbewerb wird hart sein. Die meisten von ihnen sind skandinavische Fahrer, daher werden sie schwer zu schlagen sein, aber wir sind nach unserem Podium in Estland zuversichtlich in uns und das Auto.»

Lappi meinte: «Ich würde dieses Wochenende in Finnland gerne gewinnen. Unabhängig vom Ergebnis ist die Atmosphäre genau das, was man vom Heimpublikum haben möchte – es ist etwas ganz Besonderes. Die Rallye Finnland ist eine Veranstaltung mit vielen Kuppen und Sprüngen und normalerweise ziemlich viel Grip, und sie ist berühmt für ihre unglaubliche Geschwindigkeit. Um uns auf die Rallye vorzubereiten, mussten wir etwas Ausdauertraining absolvieren, aber wir brauchen auch Muskeln, um unsere Wirbelsäule am Leben zu halten, denn die Landungen sind bei manchen Sprüngen wirklich hart! Wir hatten in Estland einige gute Kämpfe mit unseren Konkurrenten, und ich hoffe, dass wir nächstes Wochenende in Finnland wieder mithalten können – hoffentlich vor ihnen.»

Suninen führte an: «Die Rallye Finnland ist wahrscheinlich meine Lieblingsrallye und dieses Jahr wird es für uns wirklich interessant. Ich werde die guten Erfahrungen aus Estland nutzen, um mich auf die Rallye Finnland vorzubereiten. Fast alle Strecken führen zumindest über Kuppen, wenn nicht sogar über Sprünge, und es ist ein unglaubliches Gefühl, wenn das Auto das Gefühl hat, jede zweite Kurve zu fliegen. Den Fokus beizubehalten wird eine kleine Herausforderung sein, da immer etwas passiert, also haben wir im Grunde genommen doppelte Temponotizen. Da wir wirklich konzentriert und präzise sein müssen, kommen viele Informationen vom Beifahrer. Ich war sehr zufrieden mit dem, was wir in Estland erreicht haben, was mich zuversichtlich macht, dass wir in Finnland weiter Fortschritte machen und meinen Teamkollegen einen Schritt näher kommen können.» (Hyundai)

Fahrer-WM Stand nach 8 von 13 Läufen Pos. Team/Nat/Fahrzeug Punkte 1 Kalle Rovanperä (FIN), Toyota 170 2 Elfyn Evans (GB), Toyota 115 3 Thierry Neuville (B), Hyundai 112 4 Ott Tänak (EE), Ford 104 5 Sébastien Ogier (F), Toyota 98 6 Esapekka Lappi (FIN), Hyundai 87 7 Dani Sordo (E), Hyundai 46 8 Takamoto Katsuta (J), Toyota 51 9 Pierre-Louis Loubet (F), Ford 28 10 Craig Breen (IRL), Hyundai 19