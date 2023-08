Finnland: Tänak hofft auf Weiderholung von 2022

Ott Tänak und Pierre-Louis Loubet vom M-Sport Ford World Rally Team sind am Steuer des Ford Puma Hybrid Rally1 für die neunte Runde der FIA-Rallye-Weltmeisterschaft in Finnland bereit.

Die Rallye Finnland, die wegen ihrer Hochgeschwindigkeitsetappen auch als Schotter Grand Prix bekannt ist, und ihre unzähligen Vollgassprünge erfordern etwas Besonderes – die Rallye Finnland erfordert «Sisu», ein finnisches Wort, das stoische Entschlossenheit, Tapferkeit, Belastbarkeit, Beharrlichkeit usw. bedeutet. Widerstandsfähigkeit: Das ist es, was man braucht, um in Finnland zu gewinnen, und die M-Sport-Mannschaft hat einen Spitzenfahrer, der alles verkörpert – Ott Tänak, ein dreimaliger Sieger, auch im Vorjahr, in den finnischen Wäldern.

Tänak und sein Beifahrer Martin Järveoja, denen beim letzten Mal in Estland der Heimsieg wegen 5 Strafminuten geraubt wurde, konzentrieren sich nun voll und ganz auf ein Comeback und verbrachten letzte Woche einen ganzen Testtag damit, wieder auf Touren zu kommen und vor einem der größten Wochenenden der Welt einen Neustart zu starten.

Teamkollege Loubet hat ebenfalls einen ganzen Testtag absolviert und am vergangenen Wochenende an der Seite von Arnaud Dunand an der HYAcenter Ralli in Tampere teilgenommen. Dabei hat er sein Selbstvertrauen gestärkt und sein Wissen erweitert, bevor er später in dieser Woche wieder mit seinem regulären Beifahrer Nicolas Gilsoul zusammentrifft.

Adrien Fourmaux und Grégoire Munster werden ebenfalls wieder im Einsatz sein und in zwei Ford Fiesta Rally2 mit EcoBoost-Antrieb an der wichtigsten Support-Serie der WRC teilnehmen. Beide Fahrer kehren in die hart umkämpfte WRC2-Kategorie zurück und können aus ihren jüngsten Siegen Selbstvertrauen schöpfen. Fourmaux sicherte sich den begehrten Sieg bei der berühmten Ypern-Rallye und Munster beim letzten Mal in Estland den Junior-WRC-Sieg.

Angesichts der kurzen Pause zwischen Estland und Finnland hatte auch das engagierte Team aus Ingenieuren und Technikern von M-Sport eine arbeitsreiche Woche: Sie bereiteten die Ford Puma Hybrid Rally1 vor Ort erneut vor und verlängerten ihren Aufenthalt, um Zeit und Leistung zu maximieren. Insgesamt 16 Teammitglieder, darunter Techniker, Ingenieure, Fertigungsspezialisten, Teilekoordinatoren, Elektrotechniker, Untermontagetechniker, Motoreningenieure, Motorentechniker, Hydraulikspezialisten und Getriebetechniker, blieben in Estland, um den Wiederaufbau zu überwachen, bevor sie den Golf von Estland Finnland am Sonntag überquerten – für einige insgesamt vier Wochenenden weit weg von zu Hause.

Teamchef Richard Millener erklärte: «Wenn man an die Rallye-Weltmeisterschaft denkt, kommt einem unweigerlich die Rallye Finnland in den Sinn. Der glatte Schotter und die Hochgeschwindigkeitssprünge sind für so viele Rallye-Fans das Highlight des Jahres, und es ist wirklich ein spektakulärer Anblick, diese Autos durch einige der berühmtesten Prüfungen des Sports fliegen zu sehen. Alle waren nach Estland äußerst enttäuscht, da Ott und Martin eindeutig die Geschwindigkeit hatten, um einen Heimsieg zu erzielen. Aber wir haben die Enttäuschung hinter uns gelassen und werden das Positive nach Finnland mitnehmen, ein Event, das Ott bereits dreimal gewonnen hat. Er hat einen ganzen Testtag hinter sich und ich weiß, dass er sich voll und ganz auf die bevorstehende Aufgabe konzentrieren wird, wenn er in Finnland ankommt.»

Millener ergänzt: «Pierre-Louis hatte in Estland eine Fahrt, die das Selbstvertrauen stärkte, und das haben wir mit einem weiteren ganzen Testtag sowie einer lokalen Rallye in Finnland am vergangenen Wochenende fortgesetzt. Die zusätzliche Zeit wird seine Entwicklung nur weiter vorantreiben und wir sind alle gespannt, wie er in der zweiten Saisonhälfte Fortschritte macht. Abschließend muss ich die harte Arbeit und das Engagement unserer Ingenieure und Techniker loben, von denen einige vier Wochenenden weit weg von zu Hause verbracht haben. Da zwischen Estland und Finnland nur eine Woche liegt, wurden die Autos vor Ort neu vorbereitet und unser Team hat seinen Aufenthalt verlängert, um sicherzustellen, dass alles für den Gravel Grand Prix bereit ist.“

Ott Tänak sagte: «Finnland ist im Allgemeinen eine viel anspruchsvollere Veranstaltung als Estland. Ich habe es in der Vergangenheit genossen, dort zu fahren, und wir haben in Finnland schon einige großartige Leistungen gezeigt. Estland war sehr hart und wir konnten von dort aus leider nicht die Punkte holen, die wir brauchten, aber wir haben immer noch ein gutes Tempo erzielt. Unser Fokus liegt darauf, beim Shakedown der Rallye Finnland das bestmögliche Gefühl zu finden und dann streben wir einfach nach dem bestmöglichen Ergebnis über das Wochenende!»

Pierre-Louis Loubet meinte: «Ich freue mich, meine dritte Rallye in drei Wochen fortzusetzen, es war ein arbeitsreicher Juli. Aber es hat mir viel Fahrzeit verschafft und ich denke, wir sind für Finnland gut vorbereitet. Wir sind am Wochenende unter sehr schwierigen Bedingungen in Tampere gefahren. Und wir sind bereit, die Rallye Finnland anzunehmen. Das Ziel ist, etwas besser als in Estland abzuschneiden, in Sachen Pace etwas näher an Ott zu bleiben und unsere Fortschritte im Auto fortzusetzen.“ (M-Sport)

Fahrer-WM Stand nach 8 von 13 Läufen Pos. Team/Nat/Fahrzeug Punkte 1 Kalle Rovanperä (FIN), Toyota 170 2 Elfyn Evans (GB), Toyota 115 3 Thierry Neuville (B), Hyundai 112 4 Ott Tänak (EE), Ford 104 5 Sébastien Ogier (F), Toyota 98 6 Esapekka Lappi (FIN), Hyundai 87 7 Dani Sordo (E), Hyundai 46 8 Takamoto Katsuta (J), Toyota 51 9 Pierre-Louis Loubet (F), Ford 28 10 Craig Breen (IRL), Hyundai 19