Rovanperä wünscht sich Regen beim Heimspiel 02.08.2023 - 11:32 Von Toni Hoffmann

© Red Bull Kalle Rovanperä hat sich in Estland gut auf Finnland eingeschossen

Der Titelverteidiger und Tabellenführer Kalle Rovanperä bereitete sich mit dem Sieg bei der HYAcenter Ralli am Samstag perfekt auf sein Heimspiel in der Rallye-Weltmeisterschaft (03. – 06. August) in Finnland vor.