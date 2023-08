Griechenland 1993: Letzter WM-Sieg von Biasion 24.08.2023 - 10:57 Von Toni Hoffmann

© wrc Miki Baision beim letzten Sieg

Ott Tänak möchte nächsten Monat die Akropolis Rallye Griechenland, zehnter von 12 Läufen zur Weltmeisterschaft (WRC) vom 7. bis10. September, gewinnen. Der Este hat seit Februar keinen Sieg mehr errungen, also warten und

Erinnern wir uns an die Akropolis-Rallye vor drei Jahrzehnten, als der zweifache Weltmeister Miki Biasion drei Saisons lang auf einen Sieg aus war. Und in Griechenland wurden diese Hoffnungen 1993 wahr. Dem Akropolis-Sieg kommt noch eine weitere Bedeutung zu: Es war der letzte WRC-Sieg des Italieners und sein einziger Erfolg mit Ford statt mit Lancia. Es ist fair zu sagen, dass es nicht einfach war.



«Es war», sagte Biasion, «eine der härtesten Rallyes meiner Karriere. Es war wie eine Safari-Rallye in Europa.»



Akropolis-Rallye 1993: Eine Veranstaltung, bei der alle Werks-Toyota und Subarus unter Bedingungen zum Einsatz kamen, die einen Großteil des Feldes dezimierten. Steigende Temperaturen gepaart mit den steinigsten aller steinigen Straßen, um an Bord des von Boreham betriebenen Ford Escort RS Cosworth von Biasion jede Schwachstelle aufzuspüren. Die Steine zerstörten die Befestigungen des hinteren Stabilisators, so dass der Escort fast einen Tag lang untersteuerte, bevor die Mechaniker das Problem beheben konnten.



Besorgniserregender waren die anhaltenden Überhitzungsprobleme, das gleiche Problem, das Biasions Teamkollegen und frühen Spitzenreiter François Delecour zur Aufgabe zwang. Der Franzose Delecour hatte sich die Führung erarbeitet, musste diese aber abgeben, als der Motor seines Wagens ausfiel. Einen Tag vor dem Ziel lag Biasion zweieinhalb Minuten vor dem Lancia von Carlos Sainz und dem Mitsubishi von Armin Schwarz. Würde es reichen?



Risiko: Als die Sonne aufging, erreichte die Kühlmitteltemperatur des Ford 120 Grad. Biasion kroch nach Hause, obwohl alles ausgeschaltet war und überwand sogar einen Brand im Kabelbaum des Autos, der spät am Tag ausgebrochen war. Es war ein Sieg, auf den es sich zu warten lohnte, und einen Sieg, den Biasion nicht so schnell vergessen würde.