Dritter Rally1-Einsatz für Suninen in Chile 26.08.2023 - 16:22 Von Toni Hoffmann

© Hyundai Teemu Suninen

Der Wunsch von Teemu Suninen, wieder bald einen Hyundai i20 Rally1 steuern zu dürfen, wurde in Alzenau erhört, der Finne wird beim elften Lauf zur Rallye-Weltmeisterschaft (WRC) in Chile den dritten Rally1 pilotieren.

Das hat nun Hyundai Motorsport in Alzenau bestätigt. Suninen wird nach Estland und Finnland beim WRC-Comeback der Rallye Chile (28. September bis 1. Oktober 2023) den dritten Hyundai i20 Rally1 neben den Stammpiloten Thierry Neuville und Esapekka Lappi steuern und für die Herstellerwertung punkten dürfen.



Suninen pilotierte erstmals im Juli bei der Rallye Estland offiziell den i10 Rally1 und schaffte dort den fünften Rang. In seiner Heimat Finnland beim zweiten Hybrid-Einsatz verpasste er mit Platz vier das Podium. Aber zu diesem Zeitpunkt wurden keine weiteren Pläne für den Finnen bekannt gegeben.



Während der erfahrene Spanier Dani Sordo nächsten Monat (7. bis 10. September) bei der Akropolis Rallye Griechenland das Steuer des dritten Autos von Hyundai übernehmen wird, bestätigte ein Social-Media-Beitrag des Teams am Freitag, dass Suninen in Chile wieder zum Einsatz kommen wird.



Er und Beifahrer Mikko Markkula werden zusammen mit den Vollzeitfahrern Thierry Neuville und Esapekka Lappi bei der siebte Schotterrallye in Folge starten, die nacxh der WRC-Premiere 2019 wieder in den Kalender der FIA-Rallye-Weltmeisterschaft zurückkehrt.