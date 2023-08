Griechenland: Behörden stoppen Toyota-Test 24.08.2023 - 12:49 Von Toni Hoffmann

© Toyota Toyota musste Griechenland-Tests stoppen

Toyota musste die Tests als Vorbereitung auf den zehnten Lauf zur Rallye-Weltmeisterschaft in Griechenland (7. – 10. September) auf Anordnung der Behörden wegen erhöhter Brandgefahr stoppen.

Während Toyota am Dienstagmorgen mit der Arbeit begann, wurden die Tests aufgrund einer Entscheidung der Behörden plötzlich unterbrochen.



Bei einer Temperatur von 30 °C, aber auch zahlreichen Böen begleitet, stellte der vom Toyota-Team für die Teste gewählte Standort in der Region Korinth ein zu großes Brandrisiko dar. Der Titelverteidiger und Tabellenführer Kalle Rovanperä musste seine Tests im Toyota GR Yaris Rally1 einstellen. Im vergangenen Juli kam es in dieser Region zu zahlreichen Waldbränden.



Anders als der Finne, der immerhin rund zwei Stunden fahren konnte, musste Thierry Neuville seinen Test im Hyundai i20 Rally1 ganz absagen. Diese Woche wird M-Sport Ford voraussichtlich auch noch für Tests nach Griechenland kommen, die Wetterbedingungen können sich daher jedoch auf die Programme der einzelnen Teams auswirken. Die Wiederaufnahme der Tests wird für Donnerstag erwartet, wenn das Wetter es zulässt.