Vor 30 Jahren: Subaru Impreza mischt die WM auf

Am Freitag, 27. August 1993, gab der Subaru Impreza bei der damals als 1000-Seen Rallye bekannte Veranstaltung in Finnland seinen Einstand in der Rallye-Weltmeisterschaft, es war der Beginn einer Erfolgsstory.

In den letzten drei Jahrzehnten hat sich der Impreza zu einem modernen Mk2 Escort entwickelt, der einen Kultstatus erlangt hat, den niemand hätte vorhersehen können. Als Hideshige Gomi aus seinem Büro in der Stadt Shibuya kam, hätte sich nicht einmal der Mann selbst träumen lassen, dass er ein Auto entworfen hatte, das so beliebt werden würde.

Hat der Impreza das Gesicht des Rallyesports verändert? In vielerlei Hinsicht ja. Im Zuge der Weiterentwicklung des Impreza wurden zahlreiche neue Technologien eingeführt, darunter ein vollaktives Getriebe und eine aktive, selbstnivellierende Federung. Doch an diesem Tag im Jahr 1993 war ein Mann immer noch nicht davon überzeugt, dass das neue Auto eine Verbesserung gegenüber dem alten darstellte.

Es war natürlich McRaes Sieg im Subaru Legacy bei der Rallye Neuseeland 1993 zu verdanken, dass Prodrive den Knopf drücken und den Impreza in Finnland einsetzen konnte. Subaru hatte klargestellt: Das alte Auto muss gewinnen, bevor das neue mithalten kann.

Impreza-Einsatz dank Colin McRae

Und das neue Auto war kürzer (170 mm), schmaler (15 mm) und hatte einen 60 mm kürzeren Radstand. Für McRae machte das das Auto nervös. Das breitere, längere Legacy sorgte für mehr Stabilität, insbesondere bei hoher Geschwindigkeit und bei Sprüngen. Der technische Direktor von Prodrive, David Lapworth, war der Mann, der Gomis Straßenautodesign übernahm und daraus ein weltbestes Rallyeauto machte. Lapworth wurde in der Peugeot-Talbot-Motorsportabteilung von Des O’Dell ausgebildet und bleibt einer der innovativsten und brillantesten Design-Köpfe aller Zeiten im Rallyesport. Der Impreza 555 war weitgehend seine Kreation.

Wie zu erwarten war, hatte Richard Burns eine überaus vernünftige Sicht auf die Situation und wies darauf hin, dass der Vorgänger des Impreza so kompetent geworden sei, dass es für die nächste Generation fast schwierig sei, ihn zu übertreffen. «Der Legacy, den Alister McRae und ich bei der RAC-Rallye 1993 gesteuert haben, waren so gut», sagte der Engländer Burns. Aus diesem Grund gelangte der Lagacy K44 LNX in die Privatsammlung von Burns. Er war schon immer sein Favorit. Aber damals konnte er in die Zukunft blicken.

«Der Impreza war schneller, schärfer und präziser», erklärte Burns. «Es war ein abgehackter Legacy, ein Auto, bei dem es weniger wahrscheinlich war, dass man ihm den Kofferraum abreißt.» Eine kleine Anspielung an Colin «McCrash».

Lapworths Argumentation war klar: Gruppe A war auf Hochtouren, Toyota hatte den Celica zu einer echten Waffe gemacht und Mitsubishis Lancer hatte sich zu einem Allround-Titelherausforderer entwickelt. Gruppe A war richtig rasant geworden.

«Wir hatten die besten sechs Fahrer der Welt, die alles gaben», begründete Lapworth. «Die Autos wurden immer rasanter und die Frage konzentrierte sich mehr darauf, einen Weg zu finden, den Fahrer mit einem Auto vertrauter zu machen, das von Natur aus nervöser ist. Die zusätzlichen 20 PS haben auch nicht geschadet!»

Die Leistungssteigerung beim Impreza

Und diese Leistungssteigerung resultierte aus einer umfassenden Überarbeitung des Vierzylinder-Boxermotors unter der Motorhaube. Ein deutlich größerer Turbo war der erste Schritt für mehr Leistung, insbesondere in Kombination mit einer kompletten Überarbeitung des Kühlpakets des Autos. Am Zylinderkopf wurde ebenso gearbeitet wie an einer neuen Datenerfassung und einem halbautomatischen Getriebe. Das hydraulisch geschaltete Getriebe wurde beim Legacy getestet, war aber ab dem 27. August 1993 bei den beiden 555 im Einsatz, die in Finnland starteten.

Weder McRae noch Burns haben eines dieser Autos entwickelt. Colins mitreißender Lauf durch Finnland vor zwölf Monaten blieb David Richards zweifellos noch frisch im Gedächtnis und Burns war immer noch dabei, mit der Juniorenmannschaft von Prodrive seinen ersten britischen Titel zu gewinnen.

Ari Vatanen und Markku Alén hatten zusammen neun Mal ihre Heimrunde der Weltmeisterschaft gewonnen. Subarus neues Spielzeug wurde in die Hände der Einheimischen gegeben und da beide Fahrer näher am Ende ihrer Karriere standen als am Anfang, dachte man, dass diese Hände in sicheren Händen wären. Für Alén war dieser Tag vor 30 Jahren berühmt, fast bevor er begonnen hatte. Auf der Valkola-Prüfung nördlich von Tikkakoski war sein brandneuer Subaru Impreza 555 in den Bäumen und Alen vor acht Uhr morgens aus der Rallye ausgeschieden. Berühmt für seine schnellen Starts, seinen Willen, von der ersten Kurve an Zeichen zu setzen und den Grundstein für einen Rallye-Sieg zu legen, gab Alén auf der ersten Prüfung sein Bestes. «Ich weiß nicht, was passiert ist», suchte damals Alén nach einer Begründung. «Ich habe ganz normal angefangen, zu 110 %, und es begann als kleiner Unfall und wurde dann zu einem großen Unfall.»

John Spiller von Prodrive ist kein Mann, der ein Blatt vor den Mund nimmt, er verschwendete keine Zeit und griff zum Mikrofon mit der Botschaft, dass Alén den Overall wahrscheinlich am besten im Auto lassen sollte. Er würde ihn nicht noch einmal brauchen.

Alén muss gehen

Vatanen meisterte den zusätzlichen Druck, der einzige neue Subaru zu sein, hervorragend und setzte sich gegen Juha Kankkunens Toyota durch. Er führte kurzzeitig, wurde aber in einer Nachtprüfung gebremst, als Ladeluftkühler-Spritzer die Windschutzscheibe trafen und er den Knopf für die Scheibenwaschanlage im neuen Auto nicht finden konnte.

Vatanens zweiter Platz war ein guter Start für eine Geschichte, die heute vor 30 Jahren begann. Und wie diese Geschichte weiterging, mit sechs Weltmeisterschaften in acht Jahren und einem Auto, das dazu beitrug, die Karrieren von McRae, Burns und Petter Solberg zu krönen. Der Anblick und das Geräusch des Impreza geht über die Gruppe A hinaus. David Richards erzählte kürzlich, wie er an einer Tankstelle sein Auto betankte, als ein Impreza an einer benachbarten Zapfsäule ankam. Der Lärm versetzte ihn direkt in eine Zeit zurück, als er, Lapworth und sein Team die Welt beherrschten. (Quelle: DirtFish)