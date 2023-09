Hyundai auch in Griechenland auf dem Podium

Hyundai Motorsport hat bei der Akropolis-Rallye, dem zehnten Lauf der FIA-Rallye-Weltmeisterschaft-Saison 2023, einen weiteren Podiumsplatz eingefahren, Dani Sordo und Cándido Carrera verfehlten knapp Platz zwei.

Hyundai Motorsport mit Sitz im unterfränkischen Alzenau beendet einen herausfordernden Einsatz bei der Akropolis-Rallye, dem zehnten Lauf der FIA-Rallye-Weltmeisterschaft (WRC) 2023, mit Dani Sordo und Cándido Carrera, die nach einem spannenden Schlusskampf den dritten Platz belegten.

Es war ein bittersüßes Ende einer harten Veranstaltung, bei der das Hyundai Shell World Rally Team ein echter Anwärter auf den Sieg war. Das Team schien auf dem besten Weg zu sein, seinen fantastischen Sieg von 2022 erfolgreich zu verteidigen, bevor Thierry Neuville/Martijn Wydaeghe am Samstag von der Führung ausschied.

Sordo/Carrera setzten ihren engen Kampf mit Elfyn Evans vom Samstag fort. Obwohl sie auf der ersten Etappe, SP13 Tarzan, den zweiten Platz verloren, reagierten die Spanier nachdrücklich auf SP14 Grammeni 1. Eine Bestzeit verkürzte den Abstand vor der Power Stage auf nur 2,7 Sekunden. Das Paar versuchte alles, um mit einem letzten Versuch im letzten Test die Position zurückzuerobern, musste sich aber letztendlich mit dem dritten Platz begnügen.

Mit einem unüberwindbaren Rückstand auf den vierten Platz war es das Ziel von Esapekka Lappi und Janne Ferm, ihren Hyundai i20 N Rally1 Hybrid auf dem fünften Platz ins Ziel zu bringen. Es gab keine Wiederholung der Probleme, die sie zu Beginn der Rallye behinderten, und die Finnen konnten sich über saubere Fahrten durch die Morgenrunde freuen. Nachdem die Crew ihre Reifen für einen letzten Powerstage-Anstoß aufgehoben hatte, holte sie sich am Wochenende erfolgreich einen zusätzlichen Punkt.

Thierry Neuville/Martijn Wydaeghe kehrten am Sonntag mit letzten drei Prüfungen zurück, um einige Punkte für die Meisterschaft zu retten. Die Crew trat auf der SS13 Tarzan in Aktion und fuhr eine Zeit unter die ersten drei. Das Endergebnis spiegelt nicht das Tempo und die Leistung der Crew des Hyundai i20 N Rally1 Hybrid Nr. 11 wider, die vor ihrem Ausscheiden souverän in Führung lag. Die Belgier streben nun in den letzten drei Events der Saison nach Genugttung.

Neuville sagte: «Dieses Wochenende hatten wir kein Glück. Gestern hatten wir die Führung, hatten eine gute Reifenstrategie und das Auto funktionierte gut. Bis zu unserem Aufhängungsdefekt lief alles perfekt, was uns leider den Sieg gekostet hat. Ich habe das Fahren heute genossen, das Auto fühlte sich sehr gut an, das ist also ein positiver Abschluss des Wochenendes. Dies könnte das Ende unserer Hoffnungen auf einen Meistertitel bedeuten, aber jetzt blicken wir nach vorne und streben einige Siege bei den letzten Veranstaltungen der Saison an.»

Sordo führte an: «Ich habe in dieser letzten Phase alles versucht. Elfyn hatte bei der Rallye etwas Pech, aber er ist sehr gut gefahren. Ich bin mit meiner Leistung an diesem Wochenende nicht wirklich zufrieden, aber wir haben es geschafft, den dritten Platz zu belegen. Heute konnten wir es versuchen, was mir wirklich Spaß gemacht hat. Deshalb möchte ich dem Team einen großen Dank dafür aussprechen, dass es mir eine weitere Gelegenheit gegeben hat, so zu fahren. Sie sind ständig bestrebt, das Auto zu verbessern und drängen mich, besser zu werden, also werde ich versuchen, dies auch weiterhin zu tun.»

Lappi berichtete: «Es war gut, die Rallye so zu beenden, wie wir es geschafft haben. Ich habe die Schlussphase genossen, ich habe aggressiv angegriffen, aber durch diese Herangehensweise auch etwas Zeit verloren. Dennoch war es gut, nach zwei Tagen voller Probleme einen problemlosen Tag und eine angenehme Fahrt zu haben. Der heutige Tag war im Großen und Ganzen in Ordnung, aber es war nicht unser Wochenende. Wir müssen besser werden, und beim nächsten Mal werden wir es schaffen.»

Cyril Abiteboul, Teamchef von Hyundai Motorsport, erklärte: «Wir wollten sicherstellen, dass wir diese Veranstaltung auf dem Podium beenden, was Dani und Cándido erreicht haben, aber wir sind alle etwas enttäuscht vom Gesamtergebnis des Wochenendes. Das gesamte Team wollte bei der Akropolis-Rallye gut abschneiden, zumal es 2022 das beste Ergebnis der Saison war und wir alle diesen Erfolg wiederholen wollten. Wir haben dennoch gezeigt, dass das Auto funktioniert, das Team gut vorbereitet und die Crews hoch motiviert sind. Wie andere Teilnehmer an diesem Wochenende sind wir auf einige der spezifischen Herausforderungen dieser Rallye gestoßen und müssen abschätzen, inwieweit sie in Zukunft vermieden werden können. Jetzt werden wir unsere Anstrengungen darauf konzentrieren, bei den letzten Events der Saison um Siege zu kämpfen. Jeder im Team weiß, dass wir uns auf einer steilen Lernkurve befinden und um nächstes Jahr gut abzuschneiden, müssen wir in dieser Saison so viel Druck machen, wie wir können.» (Hyundai)

Nächste Kundgebung

Die WRC reist zum 11. Lauf der Saison 2023, der Rallye Chile (28. September – 1. Oktober), nach Südamerika, die zum ersten Mal seit 2019 wieder im Kalender steht.

Endstand nach 15 Prüfungen Pos. Team/Nat/Fahrzeug Zeit 1 Rovanperä/Halttunen (FIN), Toyota 3:00:16,7 2 Evans/Martin (GB), Toyota + 1:31,7 3 Sordo/Carrera (E), Hyundai + 1:35,9 4 Tänak/Järveoja (EE), Ford + 4:28,4 5 Lappi/Ferm (FIN), Hyundai + 6:22,3 6 Katsuta/Johnston (J/IRL), Toyota + 7:20,9 7 Mikkelsen/Eriksen (N), Skoda + 9:41,0 8 Greensmith/Andersson (GB/S), Skoda + 9:51,3 9 Rossel/Dunand (F), Citroën + 11:07,0 10 Ogier/Landais (F), Toyota + 11:43,4

Fahrer-WM Stand nach 10 von 13 Läufen Pos. Team/Nat/Fahrzeug Punkte 1 Kalle Rovanperä (FIN), Toyota 200 2 Elfyn Evans (GB), Toyota 167 3 Thierry Neuville (B), Hyundai 134 4 Ott Tänak (EE), Ford 119 5 Sébastien Ogier (F), Toyota 98 6 Esapekka Lappi (FIN), Hyundai 98 7 Takamoto Katsuta (J), Toyota 66 8 Dani Sordo (E), Hyundai 63 9 Teemu Suninen (FIN), Hyundai 34 10 Pierre-Louis Loubet (F), Ford 28