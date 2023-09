Neuville will den zweiten Akropolis-Sieg in Folge

Hyundai reist zur Akropolis-Rallye (7. bis 10. September), der zehnten Runde der FIA-Rallye-Weltmeisterschaft (WRC), mit dem Ziel, seine Serie aufeinanderfolgender Podestplätze auszubauen, 2022 gab es einen Dreifach-Sieg

Thierry Neuville/Martijn Wydaeghe wollen ihre Serie der Top-3-Platzierungen bei der Rallye fortsetzen, bei der sie sich 2022 den Sieg sicherten. Dani Sordo/Cándido Carrera sitzen zum ersten Mal seit Kenia wieder am Steuer des Hyundai i20 N Rally1 Hybrid, Esapekka Lappi/Janne Ferm komplettieren das Aufgebot.

Hyundai Motorsport wird bei der Akropolis-Rallye nach Gold streben, nachdem man in Estland und Finnland in Folge unter die ersten Drei kam. Das zermürbende Schotter-Event ist die zehnte Runde der FIA-Rallye-Weltmeisterschaft (WRC) 2023 und findet nächste Woche (7. bis 10. September) mit dem Service Park in Lamia, Griechenland, statt.

Die Akropois-Rallye, eine der einzigartigsten und aufregendsten Veranstaltungen im Kalender, fand in der ersten Saison der WRC statt und etablierte sich schnell als eine der anspruchsvollsten Rallyes für Crew und Auto. Die holprigen und steinigen Bergstraßen, gepaart mit den diesjährigen glühend heißen Temperaturen, werden mit Sicherheit zu einem noch härteren Wettbewerb als sonst führen. Maßgeschneiderte Federung und Fahrhöhen werden von entscheidender Bedeutung sein, um zu verhindern, dass Autos am Ende der Rallye Schäden erleiden.

In der vergangenen Saison meisterte das Hyundai Shell Mobis World Rally Team die rauen Schotteretappen gekonnt und holte einen historischen Dreifachsieg, wobei Thierry Neuville/Martijn Wydaeghe auf der obersten Stufe standen und Dani Sordo/Cándido Carrera das Podium hinter Ott Tänak als Dritte abrundeten. Es war eine dominante Leistung des Hyundai i20 N Rally1 Hybrid, der seine Mannschaften zu neun Bestzeiten und 22 Platzierungen unter den ersten Drei führte. Sowohl die belgische als auch die spanische Paarung hoffen, dass der Erfolg von 2022 dieses Mal zu einem weiteren starken Ergebnis führen wird.

Die dritte Mannschaft des Teams im Aufgebot, Esapekka Lappi/Janne Ferm, hat die griechische Veranstaltung bereits sowohl in der WRC als auch in der ERC bestritten, wobei ihr bestes Ergebnis der vierte Platz in der letztgenannten Serie war. Das Duo hat auch bei den bisherigen Schotter-Rallyes dieser Saison ein starkes Tempo gezeigt und hofft, diese Leistung nachahmen und nach einer enttäuschenden Rallye Finnland wieder auf die Beine kommen zu können.

Die Akropolis-Rallye ist bekannt für ihre einzigartigen und beeindruckenden Super-Sonderprüfungen, die die Veranstaltung mit Stil eröffnen. Die Ausgabe 2023 beginnt vor einer neuen malerischen Kulisse, wenn die Crews am Donnerstagabend eine 1,48 km lange Küstenstrecke in Angriff nehmen. Es folgen 14 längere Prüfungen über eine Gesamtstrecke von 307,89 km.

Cyril Abiteboul, Teamchef von Hyundai Motorsport, erklärte: «Nach einem Podium in Finnland und einer dominanten Leistung hier im letzten Jahr sind wir für die Akropolis-Rallye zuversichtlich. Ein spannender Kampf um Teemu am Sonntag der Rallye Finnland zeigte, wie konkurrenzfähig der Hyundai i20 N Rally1 Hybrid geworden ist, und Thierrys Erfolg auf dem zweiten Platz zeigt, dass wir unserem Ziel näher kommen. Dennoch gehen wir weiterhin an die Grenzen, um das Auto weiterzuentwickeln und die Lücke zu Toyota zu schließen. Unser Traum für dieses Wochenende ist es, die Ergebnisse des letzten Jahres zu wiederholen. Unser Ziel ist es zumindest, dass alle Autos unter die ersten fünf kommen.»

Neuville sagte: «Ich würde die Akropolis-Rallye als eine der härtesten Veranstaltungen im WRC-Kalender einstufen. Es ist eine Art Langstreckenrennen über drei Tage, drei verschiedene Gebiete, drei verschiedene Arten von Etappen, die alle raue Bedingungen und heiße Temperaturen aufweisen. Man braucht Zuverlässigkeit, ein starkes Auto und das richtige Setup für jede Herausforderung; Wenn man sich im Auto unter allen Umständen wohl fühlt ist es einfacher, schnell zu fahren. Letztes Jahr waren wir viel stärker als unsere Konkurrenten und konnten uns so einen Dreifachsieg sichern. Es war eine großartige Leistung für das gesamte Team, für die Marke und auch für uns Fahrer; Es war ein unglaubliches Gefühl, Teil des Dreifachsiegs für Hyundai Motorsport zu sein – unser erster. Hoffentlich können wir das wiederholen.»

Lappi meinte: «Nach der Safari Rallye Kenia ist die Akropolis Rallye die härteste Veranstaltung der Saison. In den vergangenen Jahren war es nicht allzu anstrengend, da viele Reparaturen an den Straßen durchgeführt wurden. Allerdings ist sie entweder sehr hart oder sehr heiß, manchmal sogar beides, und das macht diese Rallye so besonders. Es ist sehr anspruchsvoll für die Reifen und Bremsen und auch für die Fahrer, da wir ausreichend Flüssigkeit zu sich nehmen müssen. Man muss Ärger vermeiden und versuchen, das Auto auf den sauberen Linien zu halten, um jederzeit maximalen Grip zu haben. Das Ziel ist es, aufs Podium zu kommen. Dort möchte ich am Sonntag sein, also müssen wir darauf drängen.“

Sordo führte an: „«Die Akropolis-Rallye ist wirklich hart, was für diese Art von Schotter-Rallyes immer typischer wird. Generell ist viel Grip vorhanden, da der Untergrund recht hart für die Reifen ist. Normalerweise lassen wir das Auto in Griechenland aufgrund des Untergrunds und der Steine etwas höher fahren als bei anderen Veranstaltungen. Es ist keine große Änderung, aber es gibt dem Auto einfach ein wenig mehr Schutz. Wir erwarten heißes Wetter, was die Herausforderung zusätzlich erhöhen wird. Allerdings haben wir dafür keine besonderen Vorbereitungen, wir müssen lediglich etwas mehr Wasser trinken und uns durchkämpfen. Es wäre großartig, dieses Jahr unseren Dreifachsieg aus der letzten Saison zu wiederholen, aber unser Ziel ist es, einfach das Beste aus dem Auto herauszuholen, es sauber zu halten und so viele Punkte wie möglich zu holen.» (Hyundai)

Fahrer-WM Stand nach 9 von 13 Läufen Pos. Team/Nat/Fahrzeug Punkte 1 Kalle Rovanperä (FIN), Toyota 170 2 Elfyn Evans (GB), Toyota 145 3 Thierry Neuville (B), Hyundai 134 4 Ott Tänak (EE), Ford 104 5 Sébastien Ogier (F), Toyota 98 6 Esapekka Lappi (FIN), Hyundai 87 7 Takamoto Katsuta (J), Toyota 58 8 Dani Sordo (E), Hyundai 46 9 Teemu Suninen (FIN), Hyundai 34 10 Pierre-Louis Loubet (F), Ford 28