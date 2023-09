Ire Creighton ist der FIA-Junior-WRC-Champion

William Creighton ist der FIA-Junior-WRC-Champion* 2023. Sein fünfter Platz bei der EKO Akropolis-Rallye Griechenland reichte aus, damit er und sein Beifahrer Liam Regan sich die begehrte Krone sichern konnten.

Der 25-jährige Creighton ist der erste Ire, der die Serie gewinnt, seit seinem Landsmann Craig Breen, der im April dieses Jahres auf tragische Weise verstarb, dieses Kunststück im Jahr 2011 gelang.

Nachdem er am Freitagmorgen wegen eines Kühlerschadens aufgegeben hatte, übertraf Creighton alle Erwartungen und kehrte am Samstag wieder ins Geschehen zurück und kletterte in der Kategorie des Ford Fiesta Rally3-Markenpokals nach oben. Seine Mission half es ein wenig, als sein Meisterschaftskollege Laurent Pellier am vorletzten Tag wegen Getriebeproblemen ausfiel.

Er beendete die Saison acht Punkte vor Diego Domínguez, dem Sieger dieser Endrunde, während der enttäuschte Pellier den dritten Platz in der Serie belegte. Letztendlich war es Creightons Bilanz von 34 Bestzeiten im Laufe der Saison, für die jeder einen einzigen Bonuspunkt erhielt, der den Ausschlag gab. Im Vergleich dazu betrug die Gesamtzahl von Dominguez nur acht.

«Es ist ehrlich gesagt unglaublich», sagte ein jubelnder Creighton. «Nach dem, was am Freitag passiert ist, steht auf dem Auto: ‚Niemals aufgeben‘. Das haben wir nicht getan, aber natürlich wussten wir, dass die Chance gering war und es schwierig werden würde. Wir haben hart gearbeitet und versucht, und natürlich lief es nach unseren Wünschen, aber wir mussten auch ein gutes Tempo und Bestzeiten vorweisen. Es ist verrückt, wenn man an all die WP-Siege im Laufe des Jahres, unseren Sieg in Schweden denkt und wie knapp das ausfiel. Und jetzt kommt es darauf an, es ist einfach unglaublich.»

Creightons Preis beinhaltet vier WRC2-Einsätze am Steuer eines M-Sport Ford Fiesta Rally2 im Jahr 2024, einen Test vor der Veranstaltung vor jeder Runde sowie 200 Reifen von Pirelli.

«Um es nachzuahmen, was Craig Breen getan hat», fuhr er fort, «ich weiß, dass er jetzt mittendrin in all dem gewesen wäre und so glücklich gewesen wäre. Wir fahren alle Rallyes, um Spaß zu haben und zu erfahren, was passiert ist. Er ist so traurig. Ich habe definitiv an ihn gedacht.»

Hinter Dominguez lag in der Rallye-Wertung Eamonn Kelly, der sich trotz eines gebrochenen Getriebegehäuses am Sonntagmorgen den zweiten Platz sicherte. Dritter wurde der aus Belgien stammende Tom Rensonnet.

*Vorbehaltlich der Bestätigung der Ergebnisse durch die FIA.