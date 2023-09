M-Sport Ford überlebt die Hellas-Hölle

Das M-Sport Ford World Rally Team hat sich durch die Akropolis-Rallye Griechenland gekämpft, eine der anspruchsvollsten Veranstaltungen im Kalender der FIA-Rallye-Weltmeisterschaft.

Das Team sah starke Leistungen von Ott Tänak, Adrien Fourmaux und Gregoire Munster, während Pierre-Louis Loubet und Robert Virves bei der «Rallye der Götter» vor ihren ganz eigenen Herausforderungen standen.

Ott Tänak startete in die Rallye mit einem starken Auftakt auf der Zuschauer-Prüfung am Donnerstag in Athen und bereitete damit die Bühne für einen spannenden Rest des Wochenendes. Die großen Hoffnungen des Teams wurden jedoch zunichte gemacht, als am Freitagmorgen ein Problem in der Reifenmontagezone zu zeitaufwändigen Reparaturen an der Wasserpumpe des Autos führte. Tänak bewies seine nie enden wollende Widerstandskraft und schaffte es bis in die Nachmittagsrunde, obwohl ihm eine Strafe von 3:40 Minuten auferlegt wurde, und holte zwei Bestzeiten.

Am Samstag hatte Tänak mit einer schwierigen Straßenposition zu kämpfen, aber er machte im Laufe des Tages Zeit und Positionen gut. Am Ende des Tages erreichte er den vierten Gesamtrang. Mit einer drittschnellsten Zeit auf der letzten Powerstage der Veranstaltung sammelte er weitere drei wertvolle Meisterschaftspunkte.

Pierre-Louis Loubet erlebte ein sehr schwieriges Wochenende. Ein Problem mit der Wasserpumpe am Freitagmorgen bedeutete, dass er auf dem Straßenabschnitt anhalten musste, bevor er überhaupt die erste Schotterprüfung in Angriff nehmen konnte. Angesichts der Enttäuschung über den Ausfall wurde die Entscheidung getroffen, das Wochenende nicht fortzusetzen und stattdessen mit den Vorbereitungen für die Rallye Chile in ein paar Wochen zu beginnen.

In der Rally2-Kategorie führte Adrien Fourmaux am Freitagmorgen mit seinem beeindruckenden Tempo die WRC2-Wertung an und sicherte sich auch einen Sieg in der SS3. Zwei Reifenschäden am Nachmittag kosteten ihn wertvolle Zeit, aber Fourmaux steigerte sein Tempo den ganzen Samstag über stetig und belegte schließlich den sechsten Gruppenplatz, 40 Sekunden hinter seinem Teamkollegen Munster. Seine Sonntagsleistung war geradezu beeindruckend, denn er verbesserte sich um weitere zwei Positionen und sicherte sich damit den vierten Rang in der WRC2. Er krönte die Veranstaltung mit einem zweiten Platz auf der Powerstage und untermauerte damit seine bislang beeindruckende Bilanz im Jahr 2023.

Grégoire Munster hatte ein außergewöhnliches Wochenende und zeigte konstant eine beeindruckende Geschwindigkeit, ohne größere Fehler zu machen. Er sicherte sich Top-Fünf-Zeiten und wurde für seine starke Leistung mit der WRC2-Challenger-Trophäe ausgezeichnet. Zusammen mit seinem Teamkollegen Fourmaux war Munsters Leistung ein vielversprechender Auftakt zu seinem Rally1-Debüt in Chile.

Richard Millener, WRC-Teamchef, erklärte: «Letztendlich haben wir die härteste Rallye im Kalender mit einem vierten Gesamtrang hinter uns gebracht. Angesichts der Lage, in der wir uns am Freitag befanden, müssen wir damit zufrieden sein. Aber es handelt sich sicherlich um das, was hätte sein können. Es tut mir sehr leid für Pierre, vor allem, weil er so gut auf dieses Ereignis vorbereitet war, aber Rallyes können manchmal grausam sein und ich weiß, dass er sich wieder erholen wird. Ich möchte auch Ott und Martin für ihre Entschlossenheit danken, nicht aufzugeben. Diese Mentalität hat dem Team geholfen, weiter zu kämpfen und uns an diesem Wochenende das Ergebnis zu bescheren. Grégoire und Adrien hatten auch ein fantastisches Wochenende in der Rally2-Kategorie, was die Fortschritte, die wir mit dem Fiesta machen, noch einmal unterstreicht.»

Millener ergänzte: «Bevor wir Griechenland verlassen, möchte ich besonders die Organisatoren und die FIA erwähnen, die unermüdlich daran gearbeitet haben, dass wir an diesem Wochenende überhaupt eine Veranstaltung hatten. Die Gedanken des Teams sind bei den Menschen, die im Vorfeld der Veranstaltung von den schweren Überschwemmungen betroffen waren, aber ich hoffe, dass die Fans nach ein paar schwierigen Tagen Freude daran hatten, die Action an diesem Wochenende zu sehen. Jetzt haben wir noch ein paar Wochen bis zur Rallye Chile, in denen wir auf eine weitere starke Teamleistung hoffen werden.»

Ott Tänak, Vierter der Gesamtwertung, sagte: «Es war insgesamt eine sehr herausfordernde Zeit, nicht nur für die Organisatoren, sondern für ganz Griechenland. Es war äußerst knifflig und definitiv eine große Aufgabe für sie, die beeindruckend war. Auf der Rallye-Seite können wir sehen, wie schnell sich das Wetter ändern kann und dass es alles verändern kann. Es ist eine meiner Lieblingsveranstaltungen, die Prüfungen sind cool und es ist eigentlich nicht so rau. Die Straßen haben einen wirklich angenehmen Fluss und die meisten davon sind ziemlich breit, es sind also Strecken, die man genießen kann.» (M-Sport)

Endstand nach 15 Prüfungen Pos. Team/Nat/Fahrzeug Zeit 1 Rovanperä/Halttunen (FIN), Toyota 3:00:16,7 2 Evans/Martin (GB), Toyota + 1:31,7 3 Sordo/Carrera (E), Hyundai + 1:35,9 4 Tänak/Järveoja (EE), Ford + 4:28,4 5 Lappi/Ferm (FIN), Hyundai + 6:22,3 6 Katsuta/Johnston (J/IRL), Toyota + 7:20,9 7 Mikkelsen/Eriksen (N), Skoda + 9:41,0 8 Greensmith/Andersson (GB/S), Skoda + 9:51,3 9 Rossel/Dunand (F), Citroën + 11:07,0 10 Ogier/Landais (F), Toyota + 11:43,4

Fahrer-WM Stand nach 10 von 13 Läufen Pos. Team/Nat/Fahrzeug Punkte 1 Kalle Rovanperä (FIN), Toyota 200 2 Elfyn Evans (GB), Toyota 167 3 Thierry Neuville (B), Hyundai 134 4 Ott Tänak (EE), Ford 119 5 Sébastien Ogier (F), Toyota 98 6 Esapekka Lappi (FIN), Hyundai 98 7 Takamoto Katsuta (J), Toyota 66 8 Dani Sordo (E), Hyundai 63 9 Teemu Suninen (FIN), Hyundai 34 10 Pierre-Louis Loubet (F), Ford 28