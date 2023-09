Griechenland: Toyota mit Doppelsieg auf Titelkurs

Toyota hat bei der anspruchsvollen 70. Ausgabe der Akropolis-Rallye einen Doppelsieg erzielt. Kalle Rovanperä baut mit seinem zweiten Sieg in drei Jahren in Griechenland seinen Vorsprung in der Meisterschaft aus.

Sintflutartiger Regen in den Tagen vor der Rallye verlieh dem zehnten Lauf zur Weltmeisterschaft (WRC) ein anderes Aussehen, machte sie aber nicht weniger schwierig, weil die Fahrer auf den Prüfungen mit den unterschiedlichsten Bedingungen konfrontiert wurden: von dickem Schlamm bis hin zu rauen und felsigen Abschnitten, wenn das Wetter abtrocknete. Der Samstag, der längste Tag der Rallye, erwies sich als besondere Herausforderung für Fahrer, Autos und Reifen, da einige Konkurrenten Probleme hatten.

Dem amtierenden Weltmeister Rovanperä gelang es jedoch, Probleme zu vermeiden und gleichzeitig in seinem Toyota GR Yaris Rally1 Hybrid eine Reihe von Bestzeiten zu fahren, sodass er am Ende des Samstags einen Vorsprung von mehr als zwei Minuten hatte. Dies ermöglichte es ihm, die ersten beiden Prüfungen am Sonntag vor der Power Stage, die die Rallye beendete, mit einem sicherheitsorientierten Ansatz anzugehen, wo er mit 2,5 Sekunden Vorsprung die Bestzeit fuhr und sich fünf zusätzliche Bonuspunkte sicherte.

Der dritte Sieg und die maximale Punktzahl der Saison für Rovanperä und Beifahrer Jonne Halttunen stellen eine perfekte Erholung vom Ausfall beim letzten Einsatz bei der Rallye Finnland dar und erhöhen Rovanperäs Vorsprung in der Fahrerwertung auf 33 Punkte vor Evans, der seinerseits 33 Punkte vor dem drittplatzierten Thierry Neuville (Hyundai) hat.

Evans und Beifahrer Scott Martin verloren am Samstagmorgen aufgrund eines Kühlerschadens etwas Zeit, konnten aber weiterfahren. Mit der zweitbesten Zeit in der Power Stage konnte sich Evans mit 4,2 Sekunden Vorsprung vor Dani Sordo (Hyundai) durchsetzen.

Der Doppelsieg für das Team bedeutet eine Kehrtwende im Schicksal des Teams in Griechenland nach einem schwierigen Ereignis vor einem Jahr. Seine Höchstpunktzahl sowohl bei der Rallye als auch bei der Power Stage erhöht zudem seinen Vorsprung in der Herstellerwertung auf 91 Punkte bei drei verbleibenden Runden.

Bei seinem ersten Auftritt seit der Safari Rallye Kenia im Juni führte Sébastien Ogier die Rallye am Samstagnachmittag an, bis er sich auf der letzten Etappe des Tages einen Reifen- und Aufhängungsschaden zuzog. Er musste aufgeben, startete am Sonntagmorgen neu und belegte den 10. Gesamtrang.

Takamoto Katsuta fuhr mit Unterstützung des TGR WRC Challenge-Programms einen vierten GR Yaris Rally1 Hybrid und belegte den sechsten Gesamtrang, nachdem er kurz vor dem Kampf zwischen Evans und Sordo stand, bevor er am Samstagnachmittag auf der SS11 zweimal anhielt, um die Räder zu wechseln.

Kaj Lindström (Sportdirektor): «Es fühlt sich großartig an, bei der Rallye und der Power Stage einen Doppelsieg zu erzielen. Es war hier eine sehr harte Woche, nachdem sich die Bedingungen während der Besichtigung dramatisch verändert hatten. Die Teams mussten sich an die sich ändernden Straßenbedingungen anpassen, und auch das Team musste sich anpassen, um das Auto unter diesen Bedingungen leistungsfähig zu machen. Wir waren vor einem Jahr hier in Griechenland enttäuscht und wussten, dass es noch viel zu tun gab. Wir haben bereits Anfang des Jahres einige Ergebnisse dieser Arbeit in Mexiko gesehen, und dieses Ergebnis hier zeigt, wie gut das Team Arbeit geleistet hat. Kalle war während der Veranstaltung der klügste Typ: Er hat gesehen, wo man pushen kann und wo man aufpassen muss. Es war auch eine wirklich tolle Leistung von Elfyn. Er hatte einige Probleme, geriet aber nicht in Panik, machte weiter und am Ende zahlte es sich aus.»

Sieger Kalle Rovanperä: «Es war auf jeden Fall ein schönes Wochenende. Diese Rallye ist immer sehr knifflig und es war eine harte Woche mit all den schwierigen Bedingungen, die bereits bei der Besichtigung begannen. Es war eine große Herausforderung, und als Erster auf der Straße zu starten, hatte ich nicht damit gerechnet, als Erster ins Ziel zu kommen. Daher ist es erstaunlich, 30 Punkte zu holen. Letztes Jahr hatten wir in Griechenland von Anfang bis Ende Probleme, und dieses Jahr konnten wir sogar als erstes Auto zumindest mit den anderen kämpfen. Ein großes Dankeschön an das Team, denn das Auto war superstark. Wir konnten uns am Samstag recht gut wehren, blieben aber dennoch aus Ärger heraus und versuchten, auf das Auto und die Reifen zu achten, was man bei dieser Art von Rallye immer tun muss. Dann habe ich auf der Power Stage richtig Gas gegeben, so wie wir es immer versuchen. Jetzt müssen wir konstant bleiben und uns auf die nächsten Rallyes konzentrieren.»

Zweiter Elfyn Evans: «Es war ein ziemlich turbulentes Wochenende. Wenn wir auf Samstagmittag zurückblicken, hatten wir großes Glück, dass wir nach dem Kühlerschaden in der Rallye bleiben konnten. Wir haben über eine Minute verloren, also müssen wir in Anbetracht aller Umstände zufrieden sein, um wieder auf den zweiten Platz zu kommen. Dani hielt den Druck aufrecht und bis zur letzten Prüfung war es immer noch sehr eng, daher war es gut, sich am Ende den Platz zu sichern und auch einige Power Stage-Punkte zu holen. Für die Meisterschaft war es kein perfektes Wochenende für uns, denn Kalle war sehr stark, also herzlichen Glückwunsch an ihn, aber wir werden weiterhin alles geben. Und es ist ein unglaubliches Ergebnis für das Team: eine Anerkennung für alle, die im Vergleich zum letzten Jahr einen Sprung nach vorne gemacht haben.»

Sébastien Ogier: «Es war nicht die Rallye, die wir uns gewünscht hatten, aber so ist es manchmal. Dies ist die Art von Rallye, bei der man wegen der sehr rauen Bedingungen Glück auf seiner Seite haben muss. Leider hatten wir gestern eine Reihe von Problemen und mussten anhalten. Heute habe ich in der Power Stage mein Bestes gegeben, aber es war nicht so einfach, ganz vorne zu starten. Das Positive am Ende ist, dass wir an diesem Wochenende eine gute Leistung gezeigt haben. Wir wurden dafür nicht belohnt, aber immerhin hat das Team mit einem Doppelsieg sowohl bei der Rallye als auch bei der Powerstage erneut ein tolles Ergebnis erzielt, was für beide Meisterschaften wirklich gut ist.» (Toyota)

Endstand nach 15 Prüfungen Pos. Team/Nat/Fahrzeug Zeit 1 Rovanperä/Halttunen (FIN), Toyota 3:00:16,7 2 Evans/Martin (GB), Toyota + 1:31,7 3 Sordo/Carrera (E), Hyundai + 1:35,9 4 Tänak/Järveoja (EE), Ford + 4:28,4 5 Lappi/Ferm (FIN), Hyundai + 6:22,3 6 Katsuta/Johnston (J/IRL), Toyota + 7:20,9 7 Mikkelsen/Eriksen (N), Skoda + 9:41,0 8 Greensmith/Andersson (GB/S), Skoda + 9:51,3 9 Rossel/Dunand (F), Citroën + 11:07,0 10 Ogier/Landais (F), Toyota + 11:43,4

Fahrer-WM Stand nach 10 von 13 Läufen Pos. Team/Nat/Fahrzeug Punkte 1 Kalle Rovanperä (FIN), Toyota 200 2 Elfyn Evans (GB), Toyota 167 3 Thierry Neuville (B), Hyundai 134 4 Ott Tänak (EE), Ford 119 5 Sébastien Ogier (F), Toyota 98 6 Esapekka Lappi (FIN), Hyundai 98 7 Takamoto Katsuta (J), Toyota 66 8 Dani Sordo (E), Hyundai 63 9 Teemu Suninen (FIN), Hyundai 34 10 Pierre-Louis Loubet (F), Ford 28