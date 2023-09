Kampf der Reifenausrüster nach Pirellis Ausstieg 17.09.2023 - 12:34 Von Toni Hoffmann

© Speedweek Pirellli-WRC-Service © Michelin Michelin-Reifen-Service Zurück Weiter

Pirelli, der bisherige Reifenausrüster der Top-Teams in der Rallye-Weltmeisterschaft (WRC), wird am Ende der Saison 2024 die Meisterschaft verlassen und sich nicht mehr um einen Lizenzvertrag 2025 beweben.