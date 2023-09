Hyundai-Chef Abiteboul: «Wir müssen nun alles geben» 21.09.2023 - 12:22 Von Toni Hoffmann

© Hyundai Cyril Abiteboul

Cyril Abiteboul, Teamchef von Hyundai Motorsport, sagte, sein Team werde die Enttäuschung über das Ergebnis von Griechenland beiseite legen und ab sofort in der FIA-Rallye-Weltmeisterschaft (WRC) um den Sieg kämpfen.

Hyundai genoss in der vergangenen Saison in Lamia sein erster komplettes Podest überhaupt, musste sich jedoch Anfang des Monats mit dem einzigen dritten Platz von Dani Sordo nach drei Tagen auf dem rauen griechischen Schotter begnügen.



Abiteboul äußerte sich offen zu den Ambitionen des in Alzenau agierenden Teams in Lamia und sagte: «Das gesamte Team wollte bei der Akropolis-Rallye gut abschneiden, insbesondere weil es das beste Ergebnis der Saison im Jahr 2022 war, und wir alle wollten diesen Erfolg wiederholen. Wir sind alle etwas enttäuscht vom Gesamtergebnis. Wir haben dennoch gezeigt, dass das Auto funktioniert, das Team gut vorbereitet und die Crews hochmotiviert waren.»



Zwei der drei Rallyes kehren zurück oder sind neu, wobei Chile nächste Woche wieder dabei ist und die Rallye Zentraleuropa im Oktober ihr Debüt auf dem Programm gibt, bevor die Rallye Japan die Saison abschließt.



Abiteboul fügte hinzu: «Wir werden unsere Anstrengungen darauf konzentrieren, bei den letzten Events der Saison um Siege zu kämpfen. Jeder im Team weiß, dass wir uns auf einer steilen Lernkurve befinden und um nächstes Jahr gut abzuschneiden, müssen wir in dieser Saison so viel Druck machen, wie wir können.»