Tänak überrascht in Chile: Rückkehr zu Hyundai 2024

Wie 2022 in Spanien, als Ott Tänak für 2023 seinen überraschenden Wechsel von Hyundai zu M-Sport Ford erklärte, kündigt nun in Chile der Südamerika-Sieger den 2024 umgekehrten Wechsel von M-Sport zurück zu Hyundai an.

Ott Tänak wird in der nächsten Saison wieder für Hyundai Motorsport fahren. Der Rallye-Weltmeister von 2019, Doppelsieger in Chile 2019 und 2023, hat sich mit dem in Alzenau ansässigen Team geeinigt und wird nächstes Jahr zu seinem Partner Thierry Neuville zurückkehren. Tänak verließ Hyundai Ende letzten Jahres für eine einzige Saison beim M-Sport Ford World Rally Team. Er macht diese Reise nun in umgekehrter Reihenfolge. Dies ist nicht das erste Mal, dass der estnische Star den Servicepark mit einem Wechsel erschüttert. Der Sprung von Toyota zu Hyundai war eine Geschichte, die an dem Wochenende enthüllt wurde, als er seinen Weltmeistertitel am Steuer eines Yaris WRC gewann. Gleiches machte er 2022 in Spanien mit seinem Wechsel zu M-Sport Ford.

Ironischerweise folgt dieser jüngste Schritt auf einen sensationellen im M-Sport Ford Puma Rally1 Hybrid in Chile. Tänaks Entscheidung, zu Hyundai zurückzukehren, wird im Sport für Aufsehen sorgen: Sein dreijähriger Einsatz an Bord eines i20 brachte nur fünf Siege ein, einen weniger als die sechs, die er mit Toyota in seiner Titelsaison eingefahren hatte. Laut DirtFish waren die jüngsten Veränderungen im Management von Hyundai Motorsport der Grund für seine Entscheidung, wieder ins unterfränkische Alzenau, dem Sitz von Hyundai Motorsport, zurückzukehren, wie Cyril Abiteboul als neuer Teamchef und FX Demaison als neuer technischer Direktor.

Im Gespräch mit dem belgischen Medienunternehmen RTBF gab Neuville zu, dass er sich auf die Rückkehr des Fahrers freuen würde, den er als seinen härtesten Teamkollegen betrachtete. Neuville sagte: «Wir müssen die Mannschaft verstärken. Er wird wahrscheinlich mit dem Wissen über ein anderes Konkurrenzauto zurückkommen, und das kann nur helfen. Ich habe es immer gesagt: Er war der härteste Teamkollege, der am schwersten zu schlagen war. Es war eine Referenz für mich, es gab mir die Möglichkeit, von Zeit zu Zeit über mich selbst hinauszuwachsen.»

Neuville sprach mehr über eine mögliche Rivalität innerhalb des Teams und sagte, er habe Vertrauen in das Management des Teams. Er fügte hinzu: «Auch wenn die Teamzusammenarbeit nicht immer einfach war, wird er mit Cyril Abiteboul an der Spitze das Spiel spielen und ein guter Teamkollege sein.»

Weder M-Sport Ford noch Hyundai Motorsport haben diesen Wechsel bisher bestätigt.