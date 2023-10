Ott Tänak: 2024 von M-Sport zurück zu Hyundai

Nun ist es auch offiziell: M-Sport und Ott Tänak trennen sich Ende 2023 und Tänak kehrt 2024 wieder zu Hyundai zurück, was speedweek.com am Dienstag schon gemeldet hatte.

Erklärung von M-Sport:

Tänak und M-Sport hatten im Jahr 2023 bisher viele Momente zum Feiern – bisher 29 Bestzeiten bei 11 Veranstaltungen, die alle die Leistung des Ford Puma Hybrid Rally1 und seine Position als weltweit führendes Rallyeauto unterstreichen. Die größten Höhepunkte waren natürlich der großartige Sieg bei der Rallye Chile vor wenigen Tagen und ein Sieg der Superlative auf Schnee und Eis bei Tänaks zweitem Einsatz mit dem Team bei der Rallye Schweden.

Das Team konzentriert sich nun voll und ganz darauf, sicherzustellen, dass es einen geeigneten Weg findet, der es ihm ermöglicht, weiterhin in der Spitzenklasse der WRC anzutreten. In den letzten 20 Jahren hat das Team einige der besten Nachwuchsfahrer des Sports gefördert und die nächste Generation von Rally1-Talenten vorgestellt, gefördert und weiterentwickelt. M-Sport ist davon überzeugt, dass eine Neuausrichtung auf diesen Ansatz der Schlüssel zur kontinuierlichen langfristigen Entwicklung des Teams sein wird.

Der Leiter des M-Sport-Teams, Richard Millener, sagte: «Es war eine Freude, in dieser Saison mit Ott und Martin zusammenzuarbeiten. Es wurde viel Arbeit in die Verwirklichung des Traums gesteckt, sie zurück zu M-Sport zu bringen. Leider laufen die Dinge manchmal einfach nicht so, wie man es sich erhofft hat, und ihre Entscheidung, das Team am Ende der Saison zu verlassen, ist eine Konsequenz, die wir akzeptieren müssen, während wir jetzt darüber nachdenken, was wir für 2024 erreichen können.»

Der Vorsitzende von M-Sport, Malcolm Wilson OBE, führte an: «Zunächst möchte ich mich bei Ott und Martin für ihren Einsatz in dieser Saison bedanken. Rückblickend begann die Saison so gut, mit dem fünften Gesamtrang in Monte Carlo (und Otts bestem Ergebnis dort in den neuen Rally1-Autos), gefolgt von einem Sieg in Schweden. Danach hatten wir eine harte Zeit hinter uns, und trotz ihres unglaublichen Ergebnisses in Chile ist das Jahr, von dem wir alle geträumt haben, einfach nicht in Erfüllung gegangen. Für mich persönlich ist es natürlich sehr enttäuschend, dass Ott nach nur einer Saison abreist, aber ich wünsche ihm alles Gute.»

Ott Tänak erklärte: «Dieses Jahr ist zusammen mit M-Sport Ford WRT so schnell vergangen. Ich bin stolz, dass wir es geschafft haben, zwei Rallyes gegen so große Hersteller zu gewinnen und den ersten Teil der Saison im Meisterschaftskampf zu sein. Aber: Dieser Sport ist hart und leider sind wir ein paar Mal zu oft untergegangen, trotzdem haben alle Leute wirklich ihr Bestes gegeben, um uns die besten Chancen zu geben, und dafür bin ich sehr dankbar! Ich wünsche der gesamten M-Sport-Familie alles Gute die kommenden Saisons und hoffentlich haben wir einige gute Kämpfe vor uns.»

Erklärung von Hyundai:

Hyundai Motorsport bestätigt Ott Tänak neben Thierry Neuville für die Saison 2024 der FIA-Rallye-Weltmeisterschaft. Die Rückkehr von Tänak bringt zwei der erfolgreichsten Crews des Teams wieder zusammen und unterstreicht das Engagement des Hyundai Shell Mobis World Rally Team für die WRC im Jahr 2024. Das Team prüft alle Optionen für die verbleibenden Plätze für die kommende Saison und führt Gespräche mit allen aktuellen WRC- und WRC2-Fahrern.

Hyundai Motorsport hat seine klare Absicht bekannt gegeben, in der FIA-Rallye-Weltmeisterschaft (WRC) 2024 an der Spitze anzutreten, indem es in der nächsten Saison eine bewährte Titelaufstellung bestehend aus Thierry Neuville und Ott Tänak einsetzt. Tänak kehrt mit Beifahrer Martin Järveoja zum Team zurück, wo er ab 2020 in drei Saisons fünf Siege errang, mit der Absicht, Hyundai Motorsport zu weiteren Meisterschaftserfolgen zu verhelfen. Der Este ist einer der vielseitigsten Fahrer in diesem Sport und spielte eine Schlüsselrolle bei der Verteidigung der Herstellerkrone des Teams im Jahr 2020.

Neuville, der 18 der bisher 26 WRC-Siege des Teams errungen hat, ist seit der Debütsaison 2014 ein fester Bestandteil des Alzenauer Kaders. Das Team bleibt dem Belgier treu, der 2019 dazu beigetragen hat, zwei Herstellertitel zu festigen und 2020. Hyundai Motorsport wird sich Zeit nehmen, verschiedene Optionen für den Rest seines WRC-Aufgebots 2024 zu prüfen.

Die erneute Verpflichtung von Tänak neben Neuville bekräftigt das Engagement des Teams für die WRC. Die Saison 2024 ist ein wichtiger Meilenstein in der Unternehmensgeschichte und markiert den zehnten Jahrestag ihres Debüts in der Serie.

Cyril Abiteboul, Teamchef von Hyundai Motorsport, erklärte: «Hyundai Motorsport existiert, um letztendlich um Rallye-Siege und Meistertitel zu kämpfen. Wir wollen als glaubwürdiger Kandidat wahrgenommen werden, der über die nötigen Fahrzeuge verfügt, um die Aufgabe zu erledigen. Das bedeutet das Auto, die Organisation und das fahrerische Talent. Als ich unsere Optionen für 2024 auslotete, eröffnete ich ein Gespräch mit Ott, der von den erneuerten Ambitionen und der Struktur, die wir einführen, begeistert war. Wir freuen uns, dass er bereit ist, die unerledigte Aufgabe, die er mit unserem Team hat, wieder aufzunehmen. Ich bin zuversichtlich, dass Thierry und Ott im richtigen Umfeld das Beste aus einander herausholen können. Nachdem wir diese beiden siegreichen Mannschaften gesichert haben, können wir uns etwas Zeit nehmen, um strategisch über unsere komplette Aufstellung für die nächste Saison nachzudenken.“

Ott Tänak führte an: «Ich freue mich, ab der WRC-Saison 2024 wieder zu Hyundai Motorsport zurückzukehren. Seit sich unsere Wege vor genau einem Jahr trennten, arbeitete das Team mit Hochdruck an der neuen technischen Struktur. Hyundai Motorsport hat eine klare Vision und ein klares Ziel für die nahe Zukunft und das hat mich überzeugt, unsere Kräfte erneut zu bündeln. Ich freue mich auch auf die Zusammenarbeit mit Cyril Abiteboul und François-Xavier Demaison, da ihre Erfahrung und ihr Wissen im Motorsport definitiv ein großer Vorteil für das gesamte Team sind. Unser Ziel in diesem neuen Kapitel wird nichts Geringeres sein, als alle drei Titel zu gewinnen, und mit der neuen Struktur des Teams verfügen wir über alle notwendigen Werkzeuge, um dieses Ziel zu erreichen.»