Wieder Starparade bei Rallylegend in San Marino

Die Veranstaltung in San Marino ist für jeden Rallye-Fan immer ein Muss, und 2023 ist das nicht anders, die bewährte Kombination im Zwergstaat: Piloten und die Fahrzeuge, beide sind die Stars.

180 Fahrzeuge sind für den Event vom 12. bis 15. Oktober gemeldet. Allerdings – in dem Promi-Aufgebot fehlt ein Name fehlt: Craig Breen. Der Ire wäre wie immer bei Rallylegend gewesen. Der in Kroatien beim Test tödlich verunglückte Ire fuhr bei der Veranstaltung vor ein paar Jahren einen Subaru Impreza 555 und hätte dies auch gerne bei diesem jährlichen Anlass getan. Niemand wäre in der Lage gewesen, die Welt wie Craig durch die dynamische Geschichtsstunde zu führen, die im Rallyesport einer königlichen Gartenparty gleichkommt.

Und dieses Jahr nimmt die Liste der Königshäuser kein Ende, mit Juha Kankkunen, Miki Biasion, François Delecour und der Familie McRae an der Spitze der Promi-Liste. Es gibt so viele Gründe, sich auf die Veranstaltung vom 12. bis 15. Oktober zu freuen. Hat jemand den Lancia Delta Integrale Andrea Aghini bei der Sanremo-Rallye 1992 zum Sieg gefahren? Ein ehemaliger BMW M3 in Marc Duez Bastos-Lackierung oder ein paar Stratos – einer davon bleibt in der Originallackierung von Bernard Darniche.

Und dann st da noch der Best Impreza-Clan – eine brillante moderne Interpretation des klassischen 555. Hollie McRae wird am Freitagnachmittag die Talkshow im Rallye-Dorf moderieren, wobei der in Italien hergestellte Subaru im Mittelpunkt des Gesprächs steht. Sobald Hollie aufgehört hat zu reden, wird sie in einen originalen Impreza 555 steigen und ihren Opa Jimmy McRae mitnehmen. Ihr Cousin Max und Onkel Alister werden nicht weit entfernt sein und sich in anderen prächtigen Subaru ihren Weg durch die Hügel bahnen.

All dies ist natürlich nur eine Vorspeise für ein Hauptgericht, das von einem anderen großen Historiker des Sports, Toyota-Teamchef Jari-Matti Latvala, serviert wird. Der Finne wird sein strahlendstes Lächeln auf den Lippen haben, wenn er in Bologna ankommt und sich südöstlich auf der E45 auf den Weg zum Mekka macht, dem Rallylegend-Rallye-Dorf. Er fährt auch zum ersten Mal einen Toyota GR Yaris Rally1 auf Asphalt.

Der Behauptung, den Toyota schon auf Asphalt getestet haben, widerspricht er enegerisch: «Ich habe überhaupt nichts getan! Wir werden den Shakedown nicht bestreiten, deshalb gehe ich am Donnerstagabend direkt zur ersten Etappe. Ich bin mir sicher, dass es gut wird: Keine Sorge. Es ist in Ordnung, wir nehmen uns keine Zeit, sodass ich das Auto einfach spüren und es ohne Druck genießen kann. Es geht nur darum, es zu genießen.»

Nach langem Überlegen reist dieses Mal nur Latvala an – er lässt seine Sammlung atemberaubender Toyota Celicas zu Hause.

«Ich habe darüber nachgedacht, die Autos mitzubringen», sagte er, «aber ich bin ziemlich engagiert und beschäftigt mit dem Rally1-Auto. Ich habe einfach keine Zeit, es zu fahren, und dieses Mal gibt es keinen Kalle Rovanperä, der es fährt – er ist in Japan.» Über Rallylegend fügte Latvala hinzu: «Es ist eine wirklich schöne Veranstaltung, es ist toll, dort zu sein. Es ist eine großartige Gelegenheit, einige tolle Autos zu sehen, einige Fans und einige wirklich nette Leute zu treffen und natürlich ist es eine Chance, Rally1 zu fahren – das bringt einen immer zum Lächeln.»

Toyota ist nicht der Einzige, der ein moderneres Auto auf den Markt bringt: Dani Sordo von Hyundai fährt einen Hyundai i20 Coupe WRC. Der Spanier lächelte: «Ich freue mich wirklich, dieses Jahr bei Rallylegend dabei sein zu können, es ist eine tolle Veranstaltung mit so vielen Fans und so einer coolen Atmosphäre! Wir werden vor Ort sein, um den Zuschauern mit der WRC Plus eine gute Show zu bieten, die Veranstaltung zu genießen und unseren Partner Pirelli und seine Gäste zu unterstützen. Für mich wird es keine Konkurrenz geben, da ich nicht an der gesamten Rallye selbst teilnehmen werde, aber es wird vor allem um den Spaß und das Vergnügen gehen und dafür sorgen, dass die Leute, die mit mir im Auto fahren, ein Lächeln auf den Lippen haben.»

Mit dem Auto unterwegs oder nicht, Rallylegend hinterlässt immer ein Lächeln im Gesicht.

Rallylegend 2023