Zentral Europa: Rovanperä festigt seine Führung

Kalle Rovanperä hat zu Beginn der zweiten Etappe der neuen Zentral Europa Rallye, der vorletzten Runde zur Weltmeisterschaft, seine Führung bei der zweiten echten Asphaltrallye des Jahres gefestigt.

Die neue Zentral Europa Rallye mit der Ausrichtung in Tschechien, Deutschland und Österreich erstmals als WRC-Lauf in drei Ländern hat nach Tschechien mit der Umsetzung weiterer sportlicher Kriterien nun Niederösterreich und Niederbayern erreicht. Auf der ersten der sechs Tagesprüfungen, darunter auch die zweimalige Passage der Königsprüfung «Mühltal», mit 27,15 km die längste des neuen WRC-Laufes, blieb der Titelanwärter Kalle Rovanperä im Toyota GR Yaris Rally1 klar vorne. Der Tabellenführer lag zu Beginn der zweiten Etappe 35,9 Sekunden vor Thierry Neuville im Hyundai i20 Rally1 und 45,1 Sekunden vor seinem Teamkollegen und Titelrivalen Elfyn Evans.

Der mit nun 23 Jahren jüngste Weltmeister aller Zeiten war mit seinem Start in die zweite Etappe zufrieden: «Ich denke, es ist ein ziemlich guter Anfang. Wir waren vorsichtig. Die Bedingungen sind ziemlich kompliziert und wir werden versuchen, einen gewissen Spielraum zu behalten.»

Der WM-Dritte Neuville, der keine Titelchance mehr hat, kämpft in erster Linie um Einzelsiege. «Es regnete ein wenig, aber nicht viel. Ich hatte ein wenig Probleme mit dem Verhalten des Autos. In den langen Kurven am Ende hatte ich nicht genug Selbstvertrauen, um die Geschwindigkeit zu halten. Wir werden noch ein paar Änderungen vornehmen, um zu sehen, ob wir uns verbessern können», erklärte der Ostbelgier.

Evans sieht fast wie immer bei sich Verbesserungsbedarf: «Unter diesen Bedingungen gibt es immer Orte, an denen man es besser machen kann. Bei diesen Verhältnissen ist es wieder einmal schwierig, den richtigen Kompromiss zu finden.»

Um seinen Hintermann Ott Tänak muss sich der Finnland-Gewinner Evans wenig Sorgen machen. Der zweifache Saisonsieger Ott Tänak rangierte 52,9 Sekunden hinter ihm auf dem vierten Platz (+ 1:38,0). Mit einem weiteren Sicherheitsabstand von 1:00,1 Minuten folgte Sébastien Ogier. Der achtfache Champion und dreifache Champion Ogier hat als Wahl-Münchner auf der zweiten Etappe seines «Heimspiels» seinen Kampfgeist wiedergefunden und sich um einen Rang auf den sechsten Platz (+ 2:38,1) verbessert.

Ogier meinte bei seinem sechsten Saisonstart im Toyota GR: «Ich denke, das war noch keine Super-Prüfung. Nach mehreren Autos wird die Straße schnell schmutzig. Heute Morgen ist es etwas besser, also werden wir versuchen, einen besseren Tag als gestern zu haben.»

Nur drei Zehntelsekunden hinter Ogier rangierte sein Toyota-Teampartner Takamoto Katsuta, der den Platz von Ogier im Team übernimmt, wenn der Franzose nicht startet. 9,4 Sekunden hinter Katsuta rangierte auf P7 Teemu Suninen im zweiten Hyundai i20 Rally1, 29,0 Sekunden vor Grégoire Munster bei dessen zweiten Start im Ford Puma Rally1.

Bestes deutsches Team sind Armin Kremer und seine Tochter Ella im Skoda Fabia RS Rally2 auf Rang 25. Kremer führt aber im FIA-Master-Cup für Teilnehmer über 50 Jahre.



Stand nach 9. von 18 Prüfungen Pos. Team/Nat/Fahrzeug Zeit 1 Rovanperä/Halttunen (FIN), Toyota 1:21:24,6 2 Neuville/Wydaeghe (B), Hyundai + 35,6 3 Evans/Martin (GB), Toyota + 54,1 4 Tänak/Järveoja (EE), Ford + 1:38,0 5 Ogier/Landais (F), Toyota + 2:38,1 6 Katsuta/Johnston (J/IRL), Toyota + 2:38,4 7 Suninen/Markkula (FIN), Hyundai + 2:47,8 8 Munster/Louka (L/B), Ford + 3:16,8 9 Lindholm/Hämäläinen (FIN), Hyundai + 6:19,0 10 Cais/Tunnkat (CZ), Škoda + 6:29,8

Link zur Zentral Europa Rallye

Die Zentral Europa Rallye auf ServusTV:

Donnerstag, 26.10.2023:

14:00 Uhr MESZ: WP 1 = Velka Cchuchie (2,44 km)*

18:00 Uhr MESZ: WP 2 = Circuit of Klatovy (8,92 km)*

Samstag, 28.10.2023:

11:00 Uhr MESZ: WP 11 = Knaus Tabbert Bayerischer Wald 1 (= 11,88 km)*

18:00 Uhr MESZ: WP 14 = Knaus Tabbert Bayerischer Wald 2 (= 11,88 km)*

Sonntag, 29.10.2023 (Umstellung auf Normalzeit):

09:30 Uhr MEZ: WP 16 = Passauer Land 1 (= 16,37 km)*

12:00 Uhr MEZ: WP 18 = Passauer Land 2 (Power Stage = 16,37 km)

* gute Englischkenntnisse erforderlich

Zentral Europa Rallye bei Red Bull TV

Red Bull TV wird auch die Zentral Europa Rallye, den zwölften Lauf zur Rallye-Weltmeisterschaft in Tschechien, Österreich und Deutschland (26. bis 29. Oktober 2023), mit Live-Streams begleiten. Jeweils um 22:00 Uhr MESZ sind zudem bei Red Bull TV am Freitag (27. Oktober), am Samstag (28. Oktober) und am Sonntag (29. Oktober) schon um 21:00 Uhr MEZ die Highlights des jeweiligen Tages zu sehen.