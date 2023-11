Ehemaliger Peugeot-Sportdirektor Provera gestorben 06.11.2023 - 12:48 Von Toni Hoffmann

© Peugeot Corrado Provera

Der ehemalige Peugeot-Sportdirektor Corrado Provera ist am Sonntag im Alter von 82 gestorben. Er war maßgeblich an den Erfolgen von Peugeot speziell in der Rallye-Weltmeisterschaft verantwortlich.