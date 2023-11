FIA Rally Star: Entscheidung in Deutschland naht 06.11.2023 - 13:16 Von Toni Hoffmann

© FIA Die FIA Rally Stars zwischen Sébastien Ogier (l.) und Thierry Neuville

Die sechs in den FIA Rally Star integrierten Teams bereiten sich auf die Teilnahme an ihrer letzten Veranstaltung vor. Am Ende der Lautsitz-Rallye (9. – 11. November) bleiben nur vier Teilnehmer für die JWRC 2024 übrig.